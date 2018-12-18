Знойные странички: ЦФТ и «Авантел» выпустили календари в стиле ню

«Авантел» выпускает календари в стиле ню уже 7 лет — их ежемесячники обычно самые провокационные

Перед Новым годом различные компании по традиции выпускают календари с фотографиями пленительных красоток в кружевном белье. Например, интернет-провайдера «Авантел» и Центр финансовых технологий уже трудно представить без фирменных календарей с обнажёнными моделями — их дарят клиентам, сотрудникам и партнёрам по бизнесу, а сами компании не видят в фото обнажённых женщин ничего обидного. Однако на фоне регулярных скандалов и обвинений в сексизме, которые сейчас, кажется, происходят не реже раза в месяц, НГС решил не только опубликовать снимки из 4 откровенных календарей, но и поговорить с психологом и популярной фем-блогершей о том, почему общество всё чаще осуждает эротику и что заставит компании отказаться от обнажённых моделей в рекламе.





Каждый декабрь незадолго до Нового года новосибирские компании выпускают эротические календари, на которых позируют почти обнажённые модели, — съёмки начинаются за несколько месяцев до праздников, а в конце года календари дарят клиентам, сотрудникам и партнёрам по бизнесу. Самые смелые и провокационные календари в Новосибирске выпускают интернет-провайдер «Авантел» и Центр финансовых технологий — они не первый год устраивают эротические фотосессии и считают, что их календари очень популярны.





Тематика календарей «Авантел» всегда связана с техникой и электроникой





Как рассказали представители «Авантел», календарь с девушками они выпускают уже 7 лет, и если в первые два года клиенты относились к ним равнодушно, то сейчас их с удовольствием ждут и коллекционируют. Сюжет большинства фотографий из года в год остаётся неизменным — пышногрудые красавицы с ногами от ушей чинят технику или настраивают оборудование.





Девушки в календаре на 2019 год увлечены ремонтом оборудования





Экстремально короткие шорты и высокие каблуки — традиционный наряд девушек в любом календаре





В конце ноября группа компаний «Тонар» из Барнаула, которая занимается производством рыболовных и охотничьих товаров, также выпустила календарь с обнажёнными моделями.





Тематика календаря группы компаний «Тонар» похожа с «Авантел» — здесь девушки в минимуме одежды также усердно заняты работой





Модели зачастую позируют с продукцией компании, например с резиновыми лодками





Впервые ЦФТ выпустил эротический календарь ещё в середине 90-х





Календари Центра финансовых технологий давно стали «фишкой» компании — их выпускают уже больше 20 лет. Кажется, некоторые сегодняшние модели младше первого календаря ЦФТ.





«В этом году ЦФТ выпустил свой 22-й фирменный арт-календарь. Впервые в истории проекта его снимала женщина — профессиональный фотограф Анна Шакина. А еще новый календарь ЦФТ — это AR-продукт и содержит элементы дополненной реальности. Анне удалось языком классической черно-белой фотографии создать 12 интригующих историй, которые помимо фото существуют еще и в коротких видеозарисовках. Чтобы они ожили, надо скачать мобильное приложение "ЦФТ Шоу" и навести экран телефона на фотоизображение. Календарь по традиции — эксклюзивный подарок, он издается ограниченным тиражом и вручается клиентам и партнерам ЦФТ. Настольную версию по традиции получают все сотрудники компании в качестве новогоднего сувенира», — рассказали в ЦФТ о календаре на 2019 год.







Коллекционеры готовы покупать календари ЦФТ за внушительные суммы





Предприимчивые новосибирцы нередко выставляют их на продажу. Например, сегодня на сайте частных объявлений «Авито» продают коллекцию из 5 календарей с 2014 по 2018 год за 4900 рублей.





Впервые эротический календарь для ЦФТ снимала женщина — фотограф Анна Шакина





Как пояснили в ЦФТ, они не встречали негативной реакции на свои календари: их нет в широкой продаже, о них знают только сотрудники и партнёры компании — ничего отрицательного они не говорили.





Сотрудницы ЦФТ считают, что они не хуже профессиональных моделей, и выпускают свой календарь





Кроме официального календаря в ЦФТ выпускают ещё один, где в роли моделей себя пробуют реальные сотрудницы компании.





«С 2014 года участницы корпоративной команды ЦФТ по чирлидингу выпускают свой вариант календаря. Девушки выбирают интересную концепцию, придумывают новые образы и проводят съемки в офисах ЦФТ. В этом году чирлидеры вдохновились темой спорта, а съемку осуществлял новосибирский фотограф Александр Мартынец», — добавили в ЦФТ.





Девушки сами придумывают образы, но не спешат обнажаться, как модели с официального календаря





Несмотря на эти традиции, в последние пару лет эротические снимки, танцы и шутки о женщинах всё чаще встречают негативную реакцию. Например, в феврале этого года две танцовщицы из Новосибирска оказались в центре скандала из-за откровенного выступления в Европе. Их танец на выставке ICE Totally Gaming London 2018 стал поводом для обвинений в сексизме чешской компании Endorphina — своё осуждение высказали журналисты британских изданий Daily Mail, The Guardian и BBC. Журналистка НГС спросила экспертов в тендерных конфликтах, почему в современном обществе всё чаще критикуют женскую наготу и откажутся ли компании от привычных образов сексуальных женщин в рекламе и сувенирной продукции.





Валерия Капустина, доцент кафедры психологии и педагогики НГТУ:





«Это связано с тем, что женщины стали чаще отстаивать свои права, говорить, что они не только сексуальный объект. Когда мы берём ситуацию экономической нестабильности, которая в первую очередь сказывается на уровне заработной платы — женщинам её снижают гораздо чаще, чем мужчинам, — в первую очередь страдает сфера услуг, а там чаще работают женщины. Получается, женщины в принципе в большей степени работают в сфере, где меньше платят. В ситуации, когда всё ухудшается, они могут воспринимать дополнительную рекламу, где выставляют женщину как красивый товар, негативно из-за необходимости соответствовать определённому уровню.





Женщины начинают себя сравнить с другими, сравнение может быть не в их пользу, и они могут негативно воспринимать сам формат рекламы.





Если экономическая ситуация будет ухудшаться, то компаниям придётся вместо провокационного контента формата брать какой-то более узкий сегмент, исходя из целевой аудитории. Второй момент зависит от общественного мнения — если реакция будет слабая, а сейчас, несмотря на то что реакция негативная, она всё равно есть. По сути, это как чёрный пиар, внимание всё равно привлекает. Если реакция будет слабая, условно говоря, вместо 500 комментариев 200, то это может заставить компанию пересмотреть свою позицию в отношении рекламы.







У нас это [осуждение наготы в рекламе] началось немного позже, чем в Европе. Это ещё зависит от того, как будут сами женщины реагировать. В Европе активные феминистские настроения, проводят митинги, протестуют против эксплуатации женского тела в качестве товара. В России это пока сдержанно».







Настя Красильникова, автор феминистского телеграм-канала «Дочь разбойника» ( 14 342 подписчика):





«Актуальны ли для кого-то такие сувениры, решать не мне: наверняка существует много людей, которым календарь с голыми женщинами понравится. Другое дело, что производить, покупать, дарить и получать в подарок такие календари — значит поддерживать объективацию женщин, то есть относиться к ним как к инструменту для ублажения чьего-то взора, как к украшению пространства.





Продавать свой товар с помощью обнаженных женских тел — это прошлый век, дурной вкус и та же самая объективация.





Я уверена, что объективирующая женщин реклама плохо влияет на репутацию компании, которая ее использует. Предсказывать, когда все компании откажутся от эротических сувениров, я не берусь. Но наблюдаю, как некоторые производители начинают премодерировать свою рекламу и задумываются о том, как сделать ее неоскорбительной для женщин.





В моей практике несколько раз были случаи, когда я в своем телеграм-канале обращала внимание на подобную оскорбительную для женщин или объективирующую рекламу, а потом компания, запустившая эту рекламу, отказывалась от нее. Это, безусловно, нужный и важный тренд».





Как вы относитесь к изображению обнажённых тел в рекламе и сувенирной продукции?