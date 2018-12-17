«По воскресеньям все магазины закрыты»

Ксения Крандо возле Эйфелевой башни в Париже





Ксения Крондо около года живёт в городе Версаль, во Франции. Последние несколько месяцев ей приходится ездить из страны в страну, потому что она оформляет визу на воссоединение семьи. Ксения вышла замуж во Франции, но не за гражданина страны, а за парня из Новосибирска, с которым они знакомы 11 лет. Журналист НГС узнала у девушки, как они преодолевают такие сложности, чем жизнь в Версале отличается от жизни в Париже, почему не стоит доверять французам, указывающим вам дорогу, и что привлекает в местных жителях.







Я вышла замуж, но не за гражданина Франции: муж прошёл 18 кругов бюрократического ада, но тем не менее несколько лет работает на крупную игровую компанию переводчиком.







Я потихоньку тоже перебираюсь. Мы в процессе, потому что виза до сих пор оформляется. Сложности заключаются в том, что почему-то эти товарищи считают, что виза на воссоединение семьи должна оформляться около года фактически. Два раза нас уже завернули с визой, потому что изменились какие-то французские правила.







У семьи всё ещё нет штампа в российском паспорте, но есть местное свидетельство, потому что свадьба была во Франции





Сначала документы идут в мэрию, потом ещё куда-то, что не очень логично, потому что не все могут прожить год по отдельности фактически. Ещё если не как у нас ситуация — мы друг друга 11 лет знаем, а люди пару лет повстречались, решили пожениться и в результате год должны жить отдельно.







Мы познакомились в Новосибирске. Пару лет провстречались, хоть и разошлись, потом всё время были на связи, как-то так и закрутилось. У нас история практически как у принца и принцессы сказочных. Муж подтверждает, говорит: «Да».







Мне повезло: у меня шенген на пять лет уже был, поэтому живём столько, сколько он позволяет: три месяца через три. В Россию я езжу в Санкт-Петербург, но, может, и в Новосибирск приеду, чтобы деньги хоть как-то сэкономить.







Пока я жила в Санкт-Петербурге, тоже занималась играми, но со всеми мотаниями туда-сюда и со свадьбой я уволилась и могу сейчас себе позволить заниматься только фотографией. Во Франции я снимаю в основном русскоговорящих, но это пока не бизнес, а скорее больше как хобби. Если получится поставить на поток, то нужно будет оформить, чтобы всё было официально.











Нешумный Версаль







Мы живём в Версале — это 30–40 минут до Парижа на электричке. Мне в этом городе очень нравится. Даже французы говорят, что Париж — это не Франция, какой-то отдельный регион со своей атмосферой. А Версаль, несмотря на то что находится близко к Парижу, — спокойный городок, менее шумный.







Здесь низкий уровень преступности, практически нет плохих районов: можно вечером гулять спокойно. Мало мигрантов — что бы там ни говорили, в Париже действительно много мигрантов. Если центральные округа — это ещё что-то приличное, то есть районы, в которых лучше поздно вечером не ходить: высокая преступность. И несмотря на какую-то отдалённость крупных магазинов — например, в «Ашан» нужно ехать в соседний город, — всё равно здесь больше плюсов.







Мне нравится зеленость города: у нас рядом лес, мы практически на выезде живём. Нравится, что здесь мало народу. Это город студентов и пожилых, потому что кроме туристической части, где находится дворец, туристов здесь не очень много.







В первую очередь Ксения изучала достопримечательности Франции





Все очень неторопливые товарищи. С непривычки это немного напрягает. Если ты привык везде торопиться, то эта их неторопливость странно на тебя действует. Хотя я начинаю уже понимать этот размеренный образ жизни, но иногда раздражает. Мне нравится радушие французов: все довольно приятные, друг с другом здороваются.







Они очень любят поболтать: в магазине спросил: «Как дела?», — и понеслась тирада. Они говорят только на французском — это, к сожалению, подтвердившийся стереотип. Французы не любят разговаривать на английском, к тому же многие его просто не знают.







Это вынужденная мера — сразу начинать учить французский, чтобы хоть как-то понимать, что происходит. А происходит много всего интересного, например они очень любят бастовать — это вызывает большие проблемы с транспортом, и если ты не понимаешь, что происходит, то рискуешь застрять где-нибудь надолго. К счастью, есть интернет, но всё равно бывает неудобно.







У них любовь к транспортным забастовкам: поезда начинают ходить не раз в 15 минут, а раз в 1–1,5 часа. Очень много народу, естественно, всё битком, никто не может уехать, и если ты пропустил поезд, то у тебя все планы коту под хвост. Они таким образом, видимо, высказывают своё мнение о необходимости реформ. Наполовину мирный способ забастовок.







По словам Ксении, французы любят устраивать транспортные забастовки — тогда поезда ходят значительно реже, чем обычно





Французский я начала учить ещё в России, но пришлось сделать перерыв. Пару месяцев здесь активно изучаю — на уровне «сходить в магазин» я в принципе пойму, что происходит. В остальном приходится либо в панике объясниться на английском, либо повсюду с собой таскать мужа, прижиматься к нему. Он знает разговорный французский, но не очень любит на нём разговаривать. Когда будет получать гражданство, ему придётся сдать следующий уровень языка, нужно будет немного подтянуть.







«Пробовать фуа-гра не собираюсь»







Приятный стереотип, который подтвердился: у французов действительно культ еды — это факт. Очень много вкусной еды, конечно: и в ресторанах, и сами они любят готовить. Курят меньше, чем казалось: по французским фильмам я думала, что они всё время с сигаретой. Сигареты здесь очень дорогие, поэтому мало кто курит, хотя действительно в кафе всё прокурено. Особенно пожилые люди любят вечерами посидеть в баре, выкурить сигаретку, выпить бокальчик вина. Но в среднем курят меньше, чем в Новосибирске.







Меня очень удивило, что половину ближайшего магазина занимают полки с вином. Я не шучу! Это очень странно. Для меня, как для человека непьющего, — особенно. Не знаю, какие у нас ещё стереотипы о французах.







Во Франции везде продаются устрицы





Как туриста меня интересовали лягушачьи лапки — в чек-листе стоял пункт их попробовать. Их нет практически нигде, только в центре Парижа, как я понимаю, в супертуристических ресторанах можно найти. Я так до них и не доехала. Зато мне очень понравились улитки: они продаются здесь замороженными в супермаркетах — приходишь домой, греешь в духовке и ешь.







Мне очень понравилось, что здесь везде продаются устрицы: в «Ашане», в любом ресторане. В любом ближайшем магазине можно найти нож для устриц. Не то чтобы это было необходимо, но он есть.







Почему-то все знакомые негативно о фуа-гра отзываются. У французов перед Рождеством особенно всё заставлено в магазинах фуа-гра, как у нас банками с икрой. Пробовать фуа-гра не собираюсь, если честно.







Вообще здесь пища довольно тяжёлая, но вкусно, конечно. Они любят всё с сыром, в сыре и сверху ещё сыром посыпано. По российской еде не скучаю. Да и здесь всё есть: не нужно бегать по магазинам в поисках гречки. Всё в доступности. Бывают только исключения: например, нормальные жареные семечки можно купить только в русском магазине.





Ксения с мужем





Не очень привычным для меня оказался здесь распорядок приёмов пищи, может, это мои привычки. Здесь принято очень легко завтракать, причём часов в 12, потом обедать, а рестораны открываются не раньше 18:30–19:00. Все примерно к 20:00 там располагаются, едят. Я-то привыкла, наоборот, с утра позавтракать плотно, потому что это залог хорошего дня.







Ещё в моём чек-листе был стандартный туристический набор — посмотреть основные достопримечательности, попробовать еду. Это всё на самом деле восполняется за одну поездку двухнедельную или месячную. На нашу свадьбу сюда приезжала моя подруга — фотографировать нас. За четыре дня до свадьбы мы успели практически все достопримечательности посмотреть и накормить её как нужно.







Если бегло, туристически, то быстро восполняется всё. Так бы мне, конечно, хотелось бы съездить на юг и на север — всё посмотреть, то есть поездить основательно по всей Франции при возможности. Мне кажется, она должна разительно отличаться от Парижа как такового.







«Беретов здесь не носят»







Оказалось, что у французов тяжело спрашивать направления. Несколько раз сама с этим столкнулась. Даже если француз не знает, куда идти, а ты у него спросил, он тебе обязательно покажет какое-нибудь направление, даже если он не знает. Он никогда не признается, что не знает этого.











Люди здесь не заморачиваются с внешним видом, но одеваются, конечно, стильно, приятно на них смотреть. Это не то что любимая история про то, как русские девушки любят накрашенными мусор выносить — мало ли что. Здесь все одеваются больше комфортно, но при этом стильно. Беретов здесь не носят.







В основном я пока общаюсь с русскоговорящими, с франкоговорящими — ещё в процессе поиска. В основном все узнают, что русская. Например, в такси говорят: «Вы русская? Вы очень похожи на русскую». Я не знаю, в поведении или во внешности это отражается, но говорят, что внешность очень русская.







Коллапсы в продуктовых







Как и во всей Европе, здесь очень грустная история про то, что в воскресенье не работают магазины, поэтому в субботу все «Ашаны» забиты битком. Как я понимаю, у них эта традиция связана с тем, что нужно больше времени проводить с семьёй, поэтому в воскресенье всё закрывается, чтобы гуляли с семьёй, а не ходили по магазинам.







Не очень понимаю: может, с одной стороны, это верно, но с другой — это создаёт вынужденные коллапсы в продуктовых, потому что у тебя фактически, если ты работаешь, остаётся один день, чтобы нормально куда-то съездить, если крупный магазин не находится под боком. Но нам повезло: у нас возле дома магазин в воскресенье почему-то работает до 18 — мы прям счастливчики.







Девушка может говорить на французском на простом уровне, например сходить в магазин, и продолжает учить язык





Здесь дороговатый проезд, на мой взгляд. Видимо, если покупать проездной, то всё окупается, когда регулярно ездишь. Поскольку я всё ещё три через три, годовой проездной покупать смысла нет, мы мотаемся по билетам. Это довольно затратно: от Парижа до Версаля 3,5–4 евро в одну сторону.







Цены на жильё здесь немаленькие, элитный город. В центре Парижа, естественно, вообще заоблачные цены: какая-нибудь маленькая комнатушка возле центра — 500 евро. Мы снимаем за 730 евро, включая коммунальные платежи, которые здесь по какой-то странной схеме рассчитываются и пересчитываются каждый год в зависимости от потребления. У нас «однушка» на окраине, но в хорошем жилом комплексе. Это нам ещё повезло. Цены я бы сравнила больше с питерскими, и, конечно, больше «Питер плюс», это никак не Новосибирск.







Продукты недешёвые, но некоторые в итоге получаются подешевле, чем в России. И по качеству намного лучше. Одежда дешёвая. Всё относительно, конечно: например, интернет-шопинг здесь дороже, чем в той же Германии. А учитывая проблемы с доставкой местных посылок, это вообще.







Мы несколько раз сталкивались с тем, что курьеры не очень любят доставлять посылки под дверь, как и должно быть: они либо скидывают вахтёру, до которого потом тоже нужно достучаться, включая важные документы, которые ты ждёшь. Либо вообще случается какая-нибудь жуть, как у нас с IKEA: мы два месяца ждём посылку, заплатили за неё, нам её перепутали, и никто с этим разбираться не хочет. Почему-то такой сервис — это распространённое явление здесь.







Пока Ксения перевезла одного своего кота, но в ближайшее время привезёт во Францию второго





Билеты в кино здесь выкупаются без места. То есть ты купил билет, но кто успел, тот и сел. Они контролируют количество мест, но если не успел приехать заранее, то, скорее всего, будешь сидеть так себе.







Как и во всей Европе, здесь есть медицинская страховка, которая всё покрывает. Без неё один приём врача обойдётся в 25 евро в не самой дорогой клинике. Плюсы — многие рецептурные препараты, которые в России стоят дорого, здесь недорогие, но при этом препараты на каждый день, которые не покрываются страховкой, например капли для носа, дорогие.







Многие привозят сюда аптечку из России. Я так понимаю, здесь с сорбентами какая-то проблема, практически нет активированного угля. Сложно объяснить фармацевтам, что тебе нужно. Как было в России: приходишь и называешь действующее вещество того же спрея для носа, тебе подбирают. А здесь не находят и просто дают тебе от заложенности носа. Такие мелочи проще решить перевозкой, чем искать здесь.







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