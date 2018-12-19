«Девочка обняла меня и заплакала: «Дедушка, не уезжай!»

В ближайшие дни увидеть Деда Мороза на улице станет делом привычным — в паре со Снегурочкой они будут петь песни, водить хороводы и стучаться в дома по приглашениям. Услуга вызова Деда Мороза — уже давно действующий бизнес с клиентской базой, скидками и конкуренцией. Но детям это не важно — они ждут праздника и подарков, даже если закрадываются сомнения в подлинности героя. Три Деда Мороза, которые уже несколько лет профессионально поздравляют детей с Новым годом, рассказали, как начинали, почему нужно заходить в дом только после Снегурочки и как заставить детей поверить, что Дед Мороз настоящий.





Станислав по образованию педагог





Станислав, 28 лет, работает Дедом Морозом 5 лет:







«Вообще, я педагог по истории и МХК, учитель археологии и западно-европейской философии. Учился и здесь, и в Европе. Нужно было срочно зарабатывать деньги маме на операцию, и я просто начал работать — ушёл в академ из аспирантуры СО РАН. Занимался всем, чем только можно.







Дед Мороз — изначально был заработок, а потом мне стало интересно.





Даже так, что не столько сумма важна, за которой я иду, а сам процесс. Решил, что занимаюсь бизнесом, но всегда стараюсь внести лепту в педагогическую сферу, потому что я всё же педагог. Причем для меня это важнее всего.







Я в детстве до 4 лет общался, но мне было тяжело стихи какие-то читать. Но я мог танцевать, стоять на голове и т. д. Поэтому теперь сам стараюсь найти что-то для каждого, программу подгоняю по возрасту и даже по гендеру.







В первый раз это было, когда меня попросили просто заехать в гости Дедом Морозом буквально на пять минут. Я надел костюм, он красного цвета, с жидкой бородой, старался, конечно, максимально создать эффект. В льдинку поиграли — игра на сплочение родителей.





В конце игры остается одна льдинка, ребенок с родителем должны на ней поместиться. Главное, чтобы они обнялись в конце.







"В лесу родилась ёлочка" поём, но главное, чтобы эту песню знали родители. В основном два-три слова могут вспомнить. Я думал, её каждый знает, но в лучшем случае те, кому больше 25 лет. 23 года — не знают ни слов, ничего.







Дети наряжаются. Был Супермен, Бэтмен. Девочка была почти в свадебном платье, Снежинка была. Я спросил: "Ты кто есть?". Она: "Снежинка". Я: "Ну королева снега, наверное".







Я стараюсь заранее предупреждать, что если я к вам подхожу, то вы будете помогать мне, потому что так будет лучше ребенку.







Была девочка, которая не верила ни в каких Дедов Морозов, всё для нее нереально было. Дед Мороз для нее — это мужик, который наряжается, выходит из машины и так далее. Они жили возле Колывани. Я говорю: "Давайте я выйду из леса, я буду идти по сугробам". Я, конечно, немного не подумал, как мне будет тяжело это делать. (Смеётся.) Но я это сделал. Прошел по лесу метров 350, там и репей был, чего там только не было. Она наблюдала за мной из окна. Захожу, снег скидываю. Варежки никогда не снимаю, чтобы руки не было видно. Она делала всё — висела у меня на бороде (я ее закрепил так, что до боли). Потом она сказала: "Настоящий Дед Мороз наконец-то пришел".







Не знаю, секрет не секрет, успеха не успеха, но я сам стараюсь верить, что я Дед Мороз. В детстве я сильно верил в него, и когда мне говорили, что его нет, я специально доказывал, что он есть. Мне ребята говорили, что родители кладут, а я говорил, что ко мне залетает ветер, а потом остаются подарки. Лет до 8–9 не то что был уверен, что он есть, я с этой идеей жил, потому что когда Дед Мороз есть — будут подарки, я не мог от него отказаться. (Смеется.)







Для меня как для человека важно, что я не зря живу.





Я стараюсь делать так, чтобы не было стыдно, чтобы я понимал, что полчаса, в которые общался с ребенком, я прожил не просто так.







Дед Мороз должен быть с реальной бородой, красным носом и, главное, в валенках. У знакомых было столько промахов — весь в образе, но ребенок смотрит, ничего не сказал, а потом спрашивает, почему у него такие же ботинки, как у папы.







Одна мама сказала: «У меня ребенок с определенными заболеваниями. С рыбьей кожей». Девочка оказалась фантастической. Не столько умной, сколько хитрой. Я загадывал загадки, она давала ответы и подгоняла под эту загадку ещё несколько. Это такой мощный в плане логики ребенок, может стать талантливым математиком.







Помню один из первых заказов. Папа не сказал, что у девочки ДЦП. Я зашел, приблизительно понял ее возможности и просто сразу вспомнил все свои знания по коррекционной педагогике. Мы никуда не торопились, сделали на моторику несколько движений, поиграли в снегобол с бумагой, пообнимались и после этого пошли в хоровод, причем она сама пошла, все хорошо. Сказала: "Спасибо, Дедушка Мороз", — до того как подарки я подарил.





Потом я говорю: "Ладно, пошел я". Она: "А где подарки". Точно, седая моя голова. Махала мне долго, я обошёл дом, чтобы в машину не садиться.







Я бы никогда ничего не слышал о куклах ЛОЛ. Сейчас смотрю, они все заказывают. Хотя у меня были примеры, когда ребенок не знал, что ему подарят. Мальчику было лет 7, небогатая семья, я к ним зашел по-дружески. Мама купила мешок конфет, мишку какого-то и мотоцикл маленький. Он был очень счастлив и радовался, мне кажется, еще больше, чем дети, которые знали, что запланировано, что принесут.







Что бы я сам хотел от Деда Мороза? Даже не знаю, что хочу, честно говоря. Наверное, времени побольше, мне его не хватает. На что? С одной стороны, чтобы решить свои задачи, с другой — на большую мечту. Я поскольку историк, планирую большой проект, связанный с экскурсиями по Крыму».





Первый раз Павел был Дедом Морозом в детском саду у сына





Павел, 35 лет, работает Дедом Морозом 7 лет:







«У моего ребенка как-то попросили провести утренник: "Сможете?". Я сначала: "Да глупо как-то — Дед Мороз, борода". Потом пошло. Сын не узнал. Да до сих пор ещё приходим к нему, поздравляем. Он видит дома, что переодеваемся, но всё равно верит.







Сам я, наверное, ещё до школы перестал верить. Раньше как-то по-другому было. Кто-то с работы родителей забежал в халате, тебя поставили на табуретку, стих рассказал, и тут же Дед Мороз пошёл с папой на кухню, снял там бороду, повесил. Но всё равно ждал, детям хочется в сказку верить, дыхание перехватывает, пусть даже этот Дед Мороз — кто-то переодетый.







Иногда родители выставляют ребенка — давай отдувайся, а сами стоят в сторонке с фотоаппаратом. А ему страшно, дико — какой-то дядька бородатый скачет тут, а рядом никого.





Поэтому стараюсь акцент сделать на родителях сначала, с ними хороводы вожу. А потом ребенок расположится, тогда к нему. Если так не сделать, ребенок либо где-то забьется, либо закроется, либо будет прыгать, показывать какую-то свою веселость, но с Дедом Морозом общаться не будет. Маленькие дети лучше на Снегурочку реагируют, у них все равно больше расположенность. Ой, а Деда Мороза не видели? Ребенок расслабляется, когда кричат, зовут.







Да, это дополнительный заработок. Вообще, у меня инженерное образование, я строитель. Сейчас в храмах работаю. Почему-то всю жизнь в храмы попадаю. Студенческий отряд — поехал на Соловецкие острова, там работал два года. Потом где бы ни начинал, так складывалось, что снова в храм.







Как-то поздравляли ребенка из богатой семьи, девочка. Такие дети вроде бы ко всему уже приучены, много видели, всяких аниматоров и всего прочего.





Девочка спела песенку, где слова "Если снежинка не растает", а потом обняла меня и заплакала: "Дедушка, не уезжай!". Это очень запомнилось, просто слезы ребенка.







Самый взрослый ребенок — наверное, это был мужчина лет 35. Он попросил поздравить его девушку. И вот мы пришли, он выбежал как ребенок, девушку мы поздравили, спели песню "Счастье вдруг в тишине...". Такими влюбленными глазами на нее [смотрел], радость на лице как у ребенка.







Мне кажется, я от детей больше подпитываюсь. Как-то всё мобилизуется, перестает болеть, нет физической усталости.







Подарки когда открыли — Дед Мороз не нужен, до свидания. (Смеётся.) Сейчас подарки по популярным мультикам. Несколько лет назад был "Лунтик", а сейчас "Щенячий патруль" например.







Детям постарше — либо телефон, либо сертификаты.







Деньги как-то не беру в руки, я же Дед Мороз. Вот родители бегут, чуть ли не в руках деньги несут. Я: "Ой, нет, у меня только Снегурочка забирает". Жена организатор, она все забирает. Когда берешь деньги, получается, из образа уже выходишь, уже становишься продажным. (Смеётся.)











Выпить Деду Морозу сейчас если и предлагают, то очень редко. (Смеётся.)





Для ребенка Дед Мороз в любом случае старый. Я думаю, если спросишь, сколько ему лет, ребёнок скажет: "Сто".







Однажды мама ребёнка говорит: "Ко мне ни разу Дед Мороз не приходил". Ну вот и пришёл.







В новогодние праздники вместе с корпоративами порядка 300 тысяч можно заработать. У нас всего три пары костюмов, и мы уже другим даем в аренду заказ, костюм, они забирают половину. С 20 декабря по 6 января примерно. Если именно мы — порядка 100–150 тысяч.







В сам Новый год работаем до 4–5 утра, потом приезжаешь, все с себя снимаешь, садишься, съедаешь салат — и всё. Когда дочь была маленькой, ей было лет 12, она с младшим дома оставалась, сама готовила. Сейчас ей уже 18, он повзрослее, телефон и так далее. Либо с бабушкой-дедушкой из Архангельска по видеосвязи общаются. Под таким надзором.







Давно такого нет, чтобы все вместе Новый год за столом встречали. Но праздник чувствуется и 2-3 января. А сам бой курантов слышим случайно. Однажды переезжали с места на место и вдруг видим: хлопушки полетели. Значит, Новый год наступил. Обнялись — с Новым годом, мандаринки съели и дальше поехали. Конечно, думаешь, что уже надо отмечать сам праздник дома, но не получается.







Самое сложное — "В лесу родилась ёлочка" петь. Не знаю, могу всякие песни петь, но на этой задыхаюсь. У других Дедов Морозов спрашиваю — та же история, не хватает воздуха.







Какой подарок сам бы хотел? Даже не знаю, вроде как всего у меня достаточно. Раньше с жильем были проблемы, сейчас вроде все разрешилось, не надо. Хочется просто отдыха, смены обстановки, наверное, полежать на топчане в Турции или Испании. Сам был только на Украине из заграницы.







Все равно, даже когда видишь Деда Мороза на улице, как-то немного волнительно. Даже бабушки — «Дед Мороз, Дед Мороз».







Сейчас популярны костюмы черепашек-ниндзя, в скелетов одеваются, часто бывает Капитан Америка. Зайчики, снежинки — редко, королевы в основном, принцессы. Однажды ребенок в костюме Человека-паука показывал, как лазит по диванам, успокоить не могли».







Александр по профессии детский тренер





Александр, 28 лет, работает Дедом Морозом 7 лет:







«Снегурочка у нас педагог. А я тренер, у меня специализация — футбол в детских секциях. Мы брали и сложных детей, в том числе с ДЦП, пытались вызвать улыбку. И получалось.







Запомнился выезд в Матвеевку к ребёнку с ДЦП. Ездили к ним бесплатно, нам самим было приятно это сделать. Ему шесть лет, он не может ходить. Папа брал его на руки, так мы водили хоровод. Мальчик так радовался, а мама была так счастлива от эмоций ребёнка. Папа вышел со слезами. Мы понимали, что движемся в правильном направлении.







Помимо подарков есть же и письмо Деду Морозу, рисунок, открытка. У нас есть три варианта — встречают у подъезда мама или папа, в машине подарок, передают нам. Все это должно пройти незаметно. Второй вариант — заходим, в подъезде на этаже передают подарок, говорят, чем занимается ребенок и так далее. Третий вариант — родители выставляют подарок за дверь и закрывают быстро дверь. И уж для мамы сюрприз, когда мы зайдем.







Конечно, эмоций у них, когда мы достаем их письма, всегда прочитываем их вслух.





Дети верят. Самый старший — лет 12 мальчик. Не знаем, верил или нет, но хотел верить точно. Ему нравилось, что Дед Мороз нужные подарки дарит. Радовался и прыгал как совсем маленький ребенок.







Выкручивались из разных ситуаций. Каждый год ездим на Ключ-Камышенское плато. Там 8 детей, они на этаже собираются. И вот там есть девочка одна, она самая старшая. Всегда пытается вывести меня на чистую воду, не играет, а просто наблюдает. Вот водолазку увидит под рукавом, то спросит, где мы подарки купили. Я говорю — заяц нам дал, например. Или: "А почему все время костюм разный" — она запомнила с прошлого года наш костюм, а мы поменяли. Я все время: "Так, Люба, готовимся, сейчас будет наша девочка". Заходим, она с порога сразу не здоровается, а какой-нибудь вопрос — что-то типа «Почему брови такие?».







Сейчас дети все технологичные стали. Самые популярные подарки — персонажи мультфильмов, зависит от того, что ребенок смотрит. Фиксики, куклы раньше были модели "Винкс", сейчас какие-то роботы. И вот они хотят коллекцию собрать.







Однажды мама подарила папе ведро яблок, а в нем "айфон". А в другой семье было так — мама тихонько говорит: "Вот подарок для папы". Мы отходим в сторонку, мама пошла за ребенком, папа подходит: "Вот подарок для мамы". В общем, получается везде сюрприз. Мама — "Ой, спасибо!". А тут раз — и папе дарят. Думали, один умнее другого, а оказалось, что оба сообразительные.







Александр и Любовь — Дед Мороз со Снегурочкой





Найти хорошую качественную бороду очень тяжело. Два года искали. Она должна быть настоящей, возможно, даже из натуральных волос. Не из лески, матовая. А леска блестит, цепляется постоянно, вытягивается. Ребенок же первым делом щупает бороду, не отпускает. У меня парик и борода, всё в отдельном мешочке. В общем, такой аксессуар Деда Мороза, который в футляре нужно носить.





Когда передвигаешься по городу и встречаешь, думаешь: "Ну как вас заказали?". Один раз мы видели худенького совсем. У меня специальный бронежилет — взяли поролон и сшили, придали форму живота, спины, плеч, потом довели до идеала.







Начиная с 20-го числа потихоньку втягиваешься. С 27-го уже каждый час расписан. 31-го выехали в 8 утра в Академгородок и вернулись уже около полуночи домой. Прям костюмы сняли, сели за стол, время без пяти, налили шампанское. Еду купили в "Бахетле". В прошлом году около 100 тысяч заработали. Обычно 1, 2, 3-го отработали — и едем в отпуск куда-нибудь отдыхать.







В эти дни очень много энергии отдаешь.





В некоторые семьи приходишь, ребенок простой, отзывчивый, легкий, выходишь на эмоциях. А некоторые тяжелые, полностью выложишься. Дети всегда улыбаются, счастливы, но есть еще реакция родителей, по ним мы понимаем, понравилось ли ребенку.







Однажды зашли к ребенку, девочка года три. Вот заходит первая Снегурочка, и она смотрит на нее такими глазами, полными слез: "Сикаадное исо, сикоадное исо". И мы не понимаем, родители разволновались. Потом зашел Дедушка Мороз, и она опять: "Сикаадное исо, сикоадное исо".







Были на одном заказе — нас дворецкий встретил, проводил. У каждого ребенка было по нянечке. Два ребенка, был воспитатель и, наверное, человек, который готовил детей к Новому году — учили с ними танцы, стихи. Все в костюмчиках, это было интересно для нас.







И запомнилась совсем простая семья. Приехали в общежитие, ребенок был в таком восторге от всего, и от обычного сладкого подарка: "Конфеты, мои любимые!", — и больше ничего не нужно».







Кстати, вечером 17 декабря в Новосибирскую областную больницу приехали два новогодних украшенных грузовика — в них были сибиряки в костюмах Деда Мороза, оленей и медведей. Они прошлись по детскому корпусу и подарили пациентам открытки.

