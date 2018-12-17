«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили

Дорожники заваливают снежным валом припаркованные машины — они не могут выбраться из плена

В пятом выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: снежные валы после чистки улиц блокируют автомобили, машины скорой помощи застревают во дворах, а на пешеходные тротуары складывают снег с проезжей части.









Открывает выпуск типичная уборка снега по-новосибирски. Автомобили просто заблокированы. «Зато можно отчитаться, что почистили дорогу», — сообщает читатель Сергей.













Широкий тротуар на улице Театральной превратился в узкую дорожку.













Парковка завалена снегом вместе с автомобилями.













«Улица Омская, Железнодорожный район. Всегда стоят машины, оба тротуара наполовину завалены, улица узкая, движение плотное», — рассказывает Виталий.













Во дворах паркуются чуть ли не на сугробах.













«Под моим окном в сугробе застряла скорая помощь, которую явно кто-то не дождется. Почему вообще так происходит? Причина банальная: УК не чистит эту дорогу, причем уже второй год. Так у нас люди и мрут», — переживает читательница Татьяна.















Улица Ленина окончательно превратилась в однополосную. Но власти не спешат чистить даже центр.













Такое ощущение, что это не столица Сибири, а глухая тайга с гигантскими сугробами.













Кому-то снег мешает, а здесь жители вынуждены скользить по гололёду из-за разлившейся воды.













«Так убирают снег на улице Дунаевского от улицы Курчатова до улицы Б.Хмельницкого. Снег просто сдвигают с проезжей части на близко расположенный тротуар. Дороги почищены — можно рапортовать, а пешеходы — перетерпят, не впервой», — возмущен читатель Александр.







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