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«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили

Дорожники заваливают снежным валом припаркованные машины — они не могут выбраться из плена

В пятом выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: снежные валы после чистки улиц блокируют автомобили, машины скорой помощи застревают во дворах, а на пешеходные тротуары складывают снег с проезжей части. 


«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Открывает выпуск типичная уборка снега по-новосибирски. Автомобили просто заблокированы. «Зато можно отчитаться, что почистили дорогу», — сообщает читатель Сергей. 



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Широкий тротуар на улице Театральной превратился в узкую дорожку. 



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Парковка завалена снегом вместе с автомобилями. 



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


«Улица Омская, Железнодорожный район. Всегда стоят машины, оба тротуара наполовину завалены, улица узкая, движение плотное», — рассказывает Виталий.



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Во дворах паркуются чуть ли не на сугробах. 



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


«Под моим окном в сугробе застряла скорая помощь, которую явно кто-то не дождется. Почему вообще так происходит? Причина банальная: УК не чистит эту дорогу, причем уже второй год. Так у нас люди и мрут», — переживает читательница Татьяна.



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Улица Ленина окончательно превратилась в однополосную. Но власти не спешат чистить даже центр. 



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Такое ощущение, что это не столица Сибири, а глухая тайга с гигантскими сугробами.



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


Кому-то снег мешает, а здесь жители вынуждены скользить по гололёду из-за разлившейся воды.



«Что-то тут не чисто»: завалим вас снегом, чтобы не ездили


«Так убирают снег на улице Дунаевского от улицы Курчатова до улицы Б.Хмельницкого. Снег просто сдвигают с проезжей части на близко расположенный тротуар. Дороги почищены — можно рапортовать, а пешеходы — перетерпят, не впервой», — возмущен читатель Александр.


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищеными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега.

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