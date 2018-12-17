История новогоднего ограбления: дело банды Дедов Морозов

7 лет назад налётчики в красных костюмах ограбили ломбард — они на свободе с деньгами, и их не ищут

Налётчики ограбили ломбард меньше чем за минуту

Днём 28 декабря 2011 года трое грабителей в костюмах Дедов Морозов ворвались в ломбард «585» на улице Богдана Хмельницкого — преступники несколько раз выстрелили для устрашения продавщиц и унесли с собой золота на 2,5 миллиона рублей. Им хватило всего лишь 47 секунд, чтобы ограбить ломбард. В полиции считают, что налётчики тщательно готовились к нападению: перед ограблением очевидцы видели Дедов Морозов у входа в ломбард, поздравляющих прохожих. Но подозрений это ни у кого не вызвало — люди подумали, что это обычная рекламная акция. Преступников так и не нашли — в 2012 году дело отправили в архив. Подробности дерзкого ограбления — в материале обозревателя НГС.





Ломбард «585» находится в некогда светлом, а теперь пожелтевшем от времени пятиэтажном доме № 20 на улице Богдана Хмельницкого. Сейчас сеть этих магазинов позиционирует себя прежде всего как ювелирный салон, но улыбчивые продавщицы всегда готовы обменять украшения покупателей на деньги.





По словам работников ломбарда, с 2011 года «все на десять раз переувольнялись», а несколько лет назад сократили отдел кадров — поэтому найти продавцов и охранника, работавшего в день ограбления, сейчас почти нереально. О происшествии в канун Нового 2012 года тут слышали, но подробностей не знают. «Мне кто-то из прошлых сотрудниц говорил, что было такое, когда мы ограбления обсуждали, — пожимает плечами миловидная сотрудница ломбарда. — И всё, поговорили и забыли».





Зато этот случай хорошо помнят в пивной, расположенной в этом же доме. «Я в тот день как раз работала, — рассказала продавщица Екатерина. — Ко мне полицейский зашёл, говорит: "У вас тут ограбление произошло", я перепугалась».





Местный житель Виктор утверждает, что незадолго до ограбления видел троих мужчин в костюмах Дедов Морозов. «Они крутились прям перед ломбардом, — пояснил Виктор. — Поздравляли людей. Но из меня свидетель так себе: я внимания на них не обратил, но мало ли, акция какая-то рекламная.





Лица у них были маской закрыты. Это уже потом, когда мне про ограбление рассказали, я понял, что они [преступники] там не просто так стояли, а наблюдали».





В полиции установили, что преступники тщательно готовились к ограблению, цитирует РИА Новости на тот момент начальника районного отдела полиции Юрия Титовича. «Охранник вышел покурить, и его тут же один Дед Мороз скрутил и держал, — продолжает Екатерина. — Остальные залетели в ломбард. Этого охранника сразу же уволили, на следующий день, — у него в должностной инструкции было прописано, что он никуда выходить не может. Но а даже если бы и не вышел, что он мог сделать? Там дедушка, они бы его раз ударили, и всё. Куда ему против троих мужиков?».





В ломбард налётчики зашли примерно в 17:20, один из преступников четыре раза выстрелил в воздух, как предположили в полиции — для устрашения. «Трое неустановленных лиц, одетых в костюмы Деда Мороза, совершили разбойное нападение с использованием предметов, конструктивно похожих на пистолеты, — пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — И похитили ювелирные украшения в количестве 160 штук на общую сумму 2 553 419 рублей».





На то, чтобы ограбить ломбард, преступникам потребовалось всего 47 секунд.





«Люди действовали дерзко, ничего не стесняясь. Произвели четыре выстрела, чтобы ни у кого сомнения не возникало в их намерениях. Сами понимаете, за 47 секунд ограбить такой ломбард — нужно умение», — отметил Титович.





Местные жители рассказывают, что когда грабители убегали, они растеряли часть золота. «Потом долго висело объявление: "Если вы нашли золотые изделия, то верните их, пожалуйста, в ломбард", примерно такой текст был, — вспоминает Екатерина. — Это же смешно, ну кто станет найденное золото отдавать?».





На Богдашке ходят слухи о том, что за несколько дней подобным образом в городе было ограблено ещё несколько ломбардов, налётчики также были в костюмах Дедов Морозов, — в полиции эту информацию корреспонденту НГС не подтвердили.





В апреле 2012 года следствие по ограблению ломбарда «585» было приостановлено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».





Поэтому неудивительно, что это же место привлекло грабителей и в 2013 году — 29 января двое мужчин ограбили ювелирный магазин «Адамас», который раньше находился в соседнем с ломбардом доме, по адресу Богдана Хмельницкого, 18. Тогда налётчики спокойно, не скрывая своих лиц, вошли в магазин. Один из грабителей завязал разговор с продавщицей, второй в это время переминался с ноги на ногу недалеко от входа, руки держал в карманах. После того как к нему стал подходить охранник магазина, налётчик достал из кармана пистолет. Грабители забрали золото менее чем за минуту, полиция подъехала к магазину через 3–4 минуты, но задержать подозреваемых не удалось.





Источник НГС в правоохранительных органах пояснил, что ограбления ломбардов и ювелирных магазинов в канун Нового года происходят достаточно редко. «Самые частые преступления в Новый год — это квартирные кражи, — пояснил собеседник. — Всплеск идёт весь декабрь. Люди ходят подзаработать перед Новым годом. А в канун праздников редко кто остаётся дома, и в новогоднюю ночь тоже. Этим жулики и пользуются. Ещё в сам Новый год много бытовых конфликтов на почве алкоголя. Подрались в компании, чего-то не поделили, украли телефон у собутыльника... Но количество таких преступлений увеличивается в любые праздники, поэтому ничего необычного тут нет».





Читайте также:

Разбой на Учительской: враг на пороге

Две женщины и их ухажёр вломились в квартиру, прострелили плечо хозяйке и обчистили квартиру — новосибирцы отвыкли от бандитов и сами впускают незнакомцев.