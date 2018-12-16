Французы сделали кроссовер с роялем в салоне и впрыскивателем духов

Французский кроссовер Peugeot 3008 и внешне выглядит необычно и запоминающеся, а уж салон у этого автомобиля — настоящий космос. Удивительно, как вообще удалось разработать эту архитектуру, воплотить ее в жизнь и не испортить какими-нибудь плохими материалами. Недаром говорят, что Peugeot — это французский «Мерседес», не все модели, конечно, но 3008-й — настоящий премиум. Какие у него ещё люксовые «фишки» и в чем недостатки автомобиля — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Кроссовер Peugeot 3008 (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») имеет старшего брата-близнеца Peugeot 5008 с такой же агрегатной базой, но тот длиннее на 20 сантиметров. У нашего 3008-го длина составляет 4447 мм, этот автомобиль по размерам конкурирует с Volkswagen Tiguan, Ford Kuga и Mazda CX-5, которая чуть крупнее.















Экстерьер Peugeot 3008 — самая последняя наработка компании. Свежая радиаторная решетка, массивный бампер, цепляющий своими клыками светодиодную оптику, увесистый граненый капот. Противотуманные фары расположены достаточно высоко — меньше будут загрязняться.















Профиль пронзает волнообразная подоконная линия, жирно подчеркнутая хромом. Вообще блеска тут много — окантовка окон сверху по обилию своего хромирования напоминает «Майбах». Задняя стойка оформлена черным глянцем — создается эффект парящей крыши.















Сзади лаконичные и стильные светодиодные фонари, напоминающие своими тремя элементами «Форд Мустанг». Увесистый кусок хромированного металла на бампере и двойные патрубки выхлопа довершают богато-спортивный облик.















Главное, чем выделяется этот автомобиль среди десятков других новинок, — это, конечно, интерьер. В моем личном рейтинге это интерьер № 1 среди всех автомобилей последних лет. В первую очередь по архитектуре — по качеству материалов, конечно, «Мерседес» лидирует.















Но и здесь материалы отличного качества. Верхняя часть передней панели и дверей из мягкого, близкого к резине пластика. Второй ярус оформлен приятной на ощупь тканью, причем на большой площади.















В темноте эти участки эффектно подсвечиваются, создается ощущение домашнего уюта — этакая IKEA на колесах.















В отделке много полированного металла. Стальные линии эффектно обрамляют центральную консоль и создают спортивный кокпит для водителя.















А чего стоит этот ряд кнопок быстрого доступа в меню мультимеда. Настоящая рояльная клавиатура с белыми и черными клавишами. Пользоваться кнопками удобно, все понятно.















У большинства автомобилей руль стандартного размера, но только не в Peugeot. У него уменьшенный диаметр, две спицы и два скоса — сверху и снизу. Впоследствии окажется, что и рулежка с этой баранкой хороша. А её внешний вид, напоминающий штурвал самолета, подталкивает к более драйверскому вождению. К сожалению, нет обогрева, а на ощупь кожа жестковата — нет мягкой подложки под ней.















Большой экран мультмедийной системы радует цветностью, обилием настроек автомобиля, хорошим откликом сенсора. Однако при переходе из принципиально разных разделов меню возникают небольшие паузы. Климат настраивается полностью через этот экран, физических кнопок нет. Но все работает четко и быстро, на морозе не зависает.















Хорошее звучание штатной акустики; может быть, басам не хватает глубины и бархатистости. И на высокой громкости средние частоты начинают звучать некорректно.















Цифровая приборная панель отлично задумана и исполнена. После такой вообще не понимаешь, как ездить с физическими приборами и маленьким экранчиком посередине. Здесь и плавная анимация, и настройка внешнего вида, и вывод навигационной карты, и куча подсказок, сервисных значков (см. видео). Особенность посадки руля и его малый диаметр таковы, что смотришь на приборку поверх обода баранки.















Кресла из натуральной кожи, а не из заменителя, как утверждает производитель. Материал действительно приятен, а ромбовидный рельеф сидений — еще один шаг к нестандартности и запоминаемости. Есть электрорегулировки кресел, мощная боковая поддержка подушки сиденья. А вот у спинок поддержка слабовата.















Вообще, в Peugeot 3008 много тонких продуманных решений, которые приближают автомобиль к премиальности. Можно освежить салон тремя видами парфюма — в салоне действительно запахнет духами. Впрочем, все три почти одинаковы, с преобладанием цветочных сладких оттенков.















Омывающая жидкость на стекло подается не через обычные форсунки, а через сами дворники — такое есть на Mercedes S-class. Или вот огромный центральный бокс с яркой подсветкой и охлаждением — можно хранить напитки.















В режиме «Спорт» акустическая система имитирует звук спортивного выхлопа — получается громко и задорно (см видео).















А вот задние пассажиры немного обделены. Нет, с пространством тут все в порядке, над головой запас места с кулак. Но нет обогрева сидений, а материалы дверей и центрального тоннеля жесткие. Своего климата тоже нет.















Объем багажника 520 литров, есть удобные фиксаторы пола в приподнятом положении. В наличии крючки, подсветка, ниши для мелочевки. Запасное колесо — докатка.















Багажная дверь имеет электропривод и виртуальную педаль — открываем/закрываем её взмахом ноги под бампером.















Под капотом 1,6-литровый «бээмвэшный» турбомотор мощностью 150 л.с. Работает он в паре с японским автоматом. Привод — только передний.















Разгон до сотни — 8,9 секунды. При старте ощущается некая заминка, просто долю секунды нет реакции на нажатие педали газа. И дело тут не в автомате, а в связке педали и двигателя. На ходу эта проблема пропадает, реакции на педаль адекватные, в том числе и при кик-дауне.















А вот автомат на ходу при резком ускорении иногда путается, сначала переходит на повышенную, и только потом падает на две ступени вниз. Некоторые переключения коробки отзываются небольшими толчками, но в целом все динамично и комфортно, а подзвучка выхлопа придает эмоций динамичному разгону.















Шумоизоляция выполнена качественно, гул новых шин Hankook хорошо отсекается арками. Есть небольшой фон от багажника и в целом от потоков воздуха.















Маленькая баранка информативно работает в связке с тщательно настроенным рулевым управлением. Да её даже просто крутить удобней, быстрее и точнее получается. Четкий ноль, нарастающая тяжесть, неплохое реактивное действие — ну, может быть раскручивается руль обратно чуть медленней, чем хотелось бы.















Вкупе с минимальными кренами и собранной подвеской маневрировать и выписывать круги на Peugeot 3008 одно удовольствие. Система стабилизации уже при минимальном скольжении вмешивается в управление и выравнивает курс автомобиля. Даже с отключенной стабилизацией ввести заднюю ось в занос на снегу получается не сразу — мы получили устойчивый и управляемый кроссовер.















Энергоемкая подвеска позволяет быстро ехать по пересеченной местности, хотя некая раскачка все равно есть. На мелкой гребенке, на нечищеном асфальте все дефекты образцово фильтруются и остаются где-то далеко в виде мелкой дрожи.















В этом преднеприводном автомобиле есть шайба выбора режимов движения по бездорожью — «Снег», «Песок», «Грязь». Система имитирует межколесную блокировку и позволяет работать обоим колесам.















Первые два режима не особо помогли мне при попытке взобраться на снежный вал, а вот с включением «Грязи» сразу ощущается изменение тяги, появляются рывки и колеса с прерывистыми проскальзываниями вытягивают автомобиль вперед. Не рекомендуется для бездорожья.















Ну и о ценах. В базовой версии кроссовер стоит 1 819 000 рублей. В максималке стоимость достигает 2 199 000 рублей. Но сюда еще можно добавить стоимость опций: система контроля мертвых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз, кожаный салон. Выйдет под 2,4 миллиона. Ну а как вы хотели, это же французский премиум.







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