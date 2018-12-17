Сколько лет, сколько зим: семь круглых дат наступающего года

Бугринский мост отметит первый юбилей в новом году — таким он был пять лет назад





Новосибирская областная научная библиотека презентовала новый «Календарь знаменательных и памятных дат» — в книге собрали самые интересные события города, которые отметят юбилей в 2019 году. Среди них первый юбилей Бугринского моста, 60-летие первой пары в НГУ, запуск новосибирского трамвая и другие, уже исторические события. Подробности — в обзоре НГС.







80 лет зданию вокзала Новосибирск-Главный









В 1939 году в Новосибирске приняли в эксплуатацию новое здание вокзала — крупнейшего на Транссибирской магистрали и одного из самых больших в стране. Построить его пытались несколько раз: первый проект раскритиковали за внешний вид, потом, когда проект доработали и даже начали закладывать фундамент, строителям не понравились плоские кровли и железобетонные рамки, и строительство снова отложили. В итоге архитекторы придумали новый проект, который в итоге и реализовали. Интерьеры украсили в стиле ар-деко — с огромными скульптурами. Рано утром 25 января 1939 года пассажиров по громкой связи пригласили в зал ожидания нового вокзала.





50 лет кинотеатру «Аврора»









Кинотеатр «Аврора» построили 50 лет назад рядом с двумя крупными вузами — НЭТИ (НГТУ) и НИСКТ (СибУПК). В то время на левом берегу было уже несколько кинотеатров, но в «Авроре» можно было смотреть не только обычные, но и широкоэкранные фильмы. В день открытия, 14 февраля 1969 года, здесь на большом экране показали экранизацию балета «Спящая красавица». Кинотеатр работает до сих пор — в нём есть большой кинозал на 480 мест, 20-метровый экран, а также подвал с двумя небольшими кинозалами, где показывают арт-хаусные и фестивальные фильмы.





75 лет Томской области









75 лет назад Новосибирской области пришлось отдать целых 20 районов, из которых создали Томскую область. Новый регион также дополнил один район Кемеровской области. «Взамен» Новосибирску отдали четыре района Алтайского края: Андреевский (теперь в составе Карасукского района), Веселовский (теперь в составе Карасукского и Краснозёрского), а также Карасукский и Краснозёрский.





60 лет НГУ









Большой юбилей в новом году отметит НГУ — 60 лет назад сюда зачислили первых студентов, а в сентябре прошли первые занятия. Тогда на первый курс единственного факультета — факультета естественных наук — поступили 308 человек. Рождение главного университета Новосибирска связано со строительством его самого далёкого и зелёного района, Академгородка, — недавно мы сравнили его старые и новые фото. Десять лет назад НГУ получил статус национального исследовательского университета и с тех пор традиционно входит в пятёрку лучших в России и сотню лучших в мире вузов.





5 лет Бугринскому мосту









Первый юбилей отметит Бугринский мост. 8 октября 2014 года его открыл президент Владимир Путин. Мост обзавёлся самым длинным в СНГ арочным пролётом, он стал третьим автомобильным мостом в Новосибирске и, пожалуй, самым красивым. Строить мост начали ещё в 2010 году — в общей сложности на его строительство потратили больше 17 миллиардов рублей.





80 лет областной больнице









В октябре юбилей отметит и Новосибирская областная клиническая больница. Её создание относят к военным событиям в Монголии, на озере Хасан. Конфликт произошёл между Японской императорской армией и РККА из-за того, что Япония решила оспорить принадлежность территории у озера. Больница в Новосибирске принимала раненых. После этого в городе построили большую больницу на 500 коек. Теперь в ней расположились несколько специализированных клиник, а её врачи выполняют больше 35 тысяч операций в год.





85 лет новосибирскому трамваю









85 лет назад открылся первый в городе трамвайный маршрут — он связал центр города с ж/д вокзалом. Трамвай поставили на рельсы утром 26 ноября 1934 года. Строить трамвайные линии в Новосибирске начали за три года до этого. Трамвай был общественном транспортом № 1 в городе до середины 1980-х годов — до тех пор, пока в городе не появилось метро. Сегодня трамваям уделяют меньше внимания, но в этом году по инициативе НГС на одном из трамваев маршрута № 13 появились одни из самых известных граффити города.





Среди других знаменательных дат 2018 года в «Календаре» — 90 лет с открытия новосибирского водопровода, 15-летие «Тотального диктанта», 40 лет с начала строительства станции метро «Октябрьская», 75 лет с даты присвоения Бердску и 50 лет с даты присвоения Оби статуса «город» и другие события, а самый крупный юбилей — это 190-летие села Чебаки в Северном районе.





«Календарь знаменательных и памятных дат по Новосибирской области» издают с 1967 года. В него входят наиболее значительные события из истории региона, а также биографии выдающихся новосибирцев. В создании «Календаря» принимали участие историки, писатели, педагоги, работники музеев, библиотек, архивов, специалисты в области промышленного производства, науки, медицины, искусства, спорта и других сферах.







В этом году самый знаменательный юбилей отметил Новосибирск — городу исполнилось 125 лет.





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