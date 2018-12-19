Миллионеры на диване

Эксперты рассказали, во что вкладывать деньги в 2019 году — и какой вклад принесет больше всего

Эксперты называют общие рекомендации: нельзя заниматься инвестициями, пока не создана финансовая подушка безопасности в виде вклада в банке из расчёта 3–6 месячных доходов, которая позволит выполнять все свои обязательства в том случае, если будет потеряна работа



Эксперты говорят, что для того, чтобы правильно инвестировать деньги, нужна минимальная финансовая грамотность: узнать о базовых вещах в принципе можно в интернете. Координатор проекта «Финграмотность» НГУЭУ Николай Белякин советует вкладывать деньги для достижения установленных целей, например образование, жильё, финансовая независимость, чтобы у инвестора было понимание, сколько нужно заработать и за какой промежуток времени.







«Начинать работу на финансовом рынке необходимо с определения своего риск-профиля, который покажет устойчивость к возможным неблагоприятным последствиям. Узнать его можно с помощью специального тестирования, которое предлагают многие брокеры и другие ресурсы. Инвестирование ради инвестирования похоже на некую мечту, для достижения которой не поставлены промежуточные задачи, временной горизонт и не учтены нюансы», — добавляет Белякин.





Экономисты сходятся во мнении, что инвестировать можно почти при любой свободной сумме денег. Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков замечает, что брокеры, как правило, позволяют открыть брокерский счёт при наличии 30–50 тысяч рублей. Соответственно, уже с такими суммами можно найти возможности лучше пассивного удержания средств на депозитах. Остальное уже зависит от самого владельца суммы, от его желания и активности.





Инвесторы сами должны исходить из соотношения риска и доходности





Дивизиональный директор блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Сергей Пирогов отмечает, что инструменты для инвестирования имеют порог входа даже от 100 рублей —





это возможность оформить паевые инвестиционные фонды через приложения банка и лично обратившись в любое отделение.





«Мы должны разделить: люди, которые хотят инвестировать, ленятся или готовы потратить время, чтобы разобраться в вопросе, как стать инвесторами? Если совсем нет фантазии, то можно держать на банковском вкладе в рублях до 1,4 миллиона. Доходность — 7–7,5%, и есть гарантия государства», — описывает возможности доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Эдуард Коложвари.





Один из самых распространённых и доступных способов инвестирования, помимо вклада в банке, — это покупка валюты: «Очевидно, что главным мотивом проведения валютных сделок населением является достаточно устойчивая понижательная тенденция курса национальной денежной единицы.





Действительно, покупка долларовой наличности в начале 2018 года обеспечила бы к сегодняшнему дню доходность в 17,5%, а покупка евро — почти 12%,





что выше доходности большинства инвестиционных инструментов. Скорее всего, девальвационная динамика будет характерна для российской валюты и в дальнейшем. В то же время вложения в такие спекулятивные инструменты, к которым относится иностранная валюта, весьма рискованны», — напоминает об опыте кризисных лет доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.





Однако она рекомендует не хранить деньги в наличных средствах, если вы не планируете расходы в ближайшее время. Об этом же говорит и Эдуард Коложвари: поместить сбережения в мультивалютную корзину стоит тем, кто готовится поехать за границу.





Специалисты рекомендуют открыть индивидуальный инвестиционный счёт, даже если вы пока не планируете проводить какие-то операции





«Естественно, что при накоплениях незначительных сумм операции теряют какой-либо смысл. Однако при наличии нескольких сотен тысяч рублей стоит распределить их между рублями, евро и долларами в равных пропорциях. Тем самым мы защитим наши накопленные средства от неожиданных курсовых колебаний. Естественно, что деньги также можно вложить как на банковские депозиты, так и в инструменты финансового рынка. К слову говоря, еврооблигации "Газпрома", номинированные в евро, предлагают доходность на уровне около 3%, а в долларах США — более 5%. Таким образом, мы не только защитим наши накопления от курсовых рисков, но также сможем немного приумножить своё богатство», — замечает Андрей Кочетков.







Про облигации Кочетков поясняет, что консервативным и достаточно пассивным инвесторам можно обратить внимание на облигации крупнейших отечественных компаний и облигации федерального займа (ОФЗ). Доходности по этим инструментам составляют от 8,5 до 9,5% при высокой степени надёжности.





Елена Воронкова говорит, что самая низкая доходность таких акций — около 6–7%, но преимуществом является то, что их можно продать в любой момент, когда понадобятся деньги, без потери дохода. И преимуществом для инвестора является то, что государственные облигационные выпуски, а также корпоративные, начиная с выпуска 2017 года, не облагаются подоходным налогом 13%.





ИИС и инвестиционное страхование жизни предусматривают налоговые льготы





«Для получения высокой инвестиционной доходности вложения в государственные и корпоративные облигации не подходят. Такие облигации максимально чувствительны к изменению экономической конъюнктуры и уровня ставок. В данный момент мы живём в период локального роста ставок и инфляции. Но для формирования консервативного портфеля можно рекомендовать покупку ОФЗ как наиболее ликвидного и безопасного инструмента», — резюмирует Воронкова.







Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на акции, которые остаются недооценёнными рынком: к таким мы можем отнести бумаги электроэнергетики Россети и ФСК ЕЭС.





Становятся интересными акции "Газпрома", который постепенно меняет свою дивидендную политику. Учитывая нестабильность мировых финансов, также можно посоветовать вложиться в бумаги производителей драгоценных металлов, хотя их акции нельзя назвать недооценёнными. Если прояснится ситуация с внешними ограничениями и наметится какая-либо позитивная динамика, то объектом интереса нерезидентов непременно станут бумаги Сбербанка, который, ко всему прочему, обещает увеличивать дивидендные выплаты», — уверяет Андрей Кочетков.







По мнению Елены Воронковой, более доходный портфель, но с большими рисками инвесторы могут сформировать с помощью акций российских компаний с наиболее высокой дивидендной доходностью по рынку, например: «Сургутнефтегаз» (привилегированные акции), «Татнефть» (привилегированные акции), «Северсталь», «Норильский никель», НЛМК. К тому же она сообщает, что потенциальное улучшение перспектив мирового роста благодаря снижению напряжённости в отношениях США и Китая окажет поддержку вложениям в американские акции, кроме акций американских IT-компаний.





«Если вы любите Россию, то можете инвестировать в российские бумаги. Мне нравятся, допустим, бумаги "Яндекса", "Группы ЛСР", "Алросы", МТС, Газпрома, иногда Сбербанка. За ними нужно смотреть: я не могу сказать, когда их надо покупать, когда продавать, иначе уже буду давить на рынок. Также можно зайти в иностранные активы через паевые инвестиционные фонды (ПИФы): там сейчас всё падает вниз, поэтому в принципе время для того, чтобы заходить, если нет железных нервов. Если нервы железные, то нужно следить за рынком и тщательно заниматься этими вопросами. Это дело рискованное: никто ничего не вернёт, но, скорее всего, эти хорошие бумаги когда-нибудь вырастут», — комментирует Эдуард Коложвари.





Золото и другие драгоценные металлы можно выбирать только на долгосрочную перспективу





Для продвинутых инвесторов он рекомендует ETF — иностранные биржевые инвестиционные фонды, где есть акции, например, китайских компаний. По словам эксперта, они достаточно бурно растут — порядка 6% в год в валюте.





По мнению Андрея Кочеткова, 2019 год может оказаться достаточно сложным и для западных площадок, и для отечественного финансового рынка.





Он подчёркивает, что инвестирование на внешних рынках стоит проводить с удвоенной осторожностью, потому что в США начинают появляться признаки будущего замедления экономики, а рынки акций весьма тревожно относятся к подобным рискам: «Более того, анализ истории рынка США показывает, что первые два года срока президента индексы преимущественно растут, а вот во второй половине срока испытывают сложности. Уже сегодня американские инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени может взять паузу в повышении ставки».





Экономисты советуют присмотреться к такому инструменту, как индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), который позволяет получить налоговые льготы или налоговый вычет 13%.





«Даже если сейчас у инвестора нет официально подтверждённого для налоговых органов дохода, следует открыть ИИС как можно раньше, так как требуемый минимальный срок для инвестирования три года начнёт исчисляться с года открытия счета, а не внесения на него денежных средств и осуществления инвестиционных расходов. Главное — выбрать надёжного брокера для открытия у него ИИС, который не взимает комиссии за открытие и закрытие, ввод денег на счёт», — объясняет Воронкова.





Эдуард Коложвари не советует монеты в качестве сбережений, но говорит, что их можно дарить на день рождения или на свадьбу





Андрей Кочетков заверяет, что при вложении до 400 тысяч рублей в год можно рассчитывать на возврат НДФЛ в размере 13%: «Если же мы инвестируем эти средства в надёжные облигации, то в первый год наш доход может составить до 22%, а за три года, необходимые для сохранения налогового вычета, мы получим до 40% прибыли, то есть более 13% годовых».







Эдуард Коложвари отмечает, что сейчас активно развивается ещё и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), то есть это не только страховка по медицине и от несчастного случая, но и возможность получать доход: «Если человек не хочет вовлекаться в фондовый рынок, то я бы посоветовал ИСЖ. Тоже есть возмещение подоходного налога, как у ИИС, правда, в меньшей сумме. Там есть несколько категорий: кто-то при слабой стратегии зарабатывает 1%, а кто-то до 25%, но точно никто не скажет».







С повышенной осторожностью Елена Воронкова рекомендует относиться к вложениям в криптоактивы со спекулятивными целями: «Криптовалюты — это инструмент, цена которого формируется главным образом спросом, за которым не стоит явной стоимости, и требующий немалых первоначальных вложений. Только за последний год цена Bitcoin упала более чем на 80%, а за последний месяц — более чем на 40%».





По её словам, положительный потенциал доходности криптовалюты в настоящее время можно рассматривать только на долгосрочном временном отрезке при наличии качественно структурированных инвестиций.





Сергей Пирогов уточняет, что облигации доступны от 1 тысячи рублей, самостоятельная торговля ценными бумагами — от 10 тысяч





«Какие ещё есть возможности инвестирования? Все покупают квартиры. Это даёт доходность такую же, как и вклад в банк — 5–6%, если налоги заплатить, то 3%. Тогда проще в банк деньги поместить, чем потом с этой квартирой бегать и с налогами разбираться», — убеждён Коложвари.







Если рассматривать драгоценные металлы, то на рынке существуют четыре самых интересных — серебро, золото, платина и палладий, перечисляет Сергей Пирогов.







«За счёт того, что есть спрос и добыча, добывать их выгодно. Это может показаться самым простым способом инвестирования, однако начинающий инвестор столкнётся с налоговым законодательством: золото признаётся имуществом и при продаже облагается НДС — 18% к стоимости металла, а если продавать золото, инвестор заплатит 13% подоходного налога», — сообщает Пирогов.







Поэтому вкладывать в драгоценные металлы не очень выгодно, минимальный рекомендуемый срок — от трёх лет, так как вложения в металл требуют долгосрочных перспектив, добавляет Сергей Пирогов.





«У нас доллар немного растёт, поэтому за счёт него немного прирастает золото, но в мире тенденция спада. Если уж совсем денег девать некуда и никогда их брать не будете, можете сокровища образовывать и в землю зарывать, — покупайте золото», — подытожил Эдуард Коложвари.