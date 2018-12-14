Город выскочек и стыда: новосибирцам показали откровенный спектакль об их страшной жизни
И пообещали смерть от пыли: в погоне за драмой и хайпом они неожиданно рассказали правду
Говорить о запретных темах сегодня можно назвать трендом эпохи — жертвы насилия публично рассказывают о пережитом надругательстве, онкобольные отказываются от париков и не стесняются ходить лысыми, ВИЧ положительные отстаивают своё право жить в обществе без стигматизации. Театр «Старый дом» уловил, что волнует современных людей, и поставил спектакль «Пыль», где герои признаются в самых неприятных событиях своей жизни. Главное, каждый актёр имеет свой реальный прототип — эти истории вовсе не выдумка сценаристов, их прожили настоящие новосибирцы. «Пыль» собрала в себе топ самых острых и обсуждаемых тем — насилие, глобальное потепление, страх смерти — и, кажется, перенасытилась ими. Авторы пытались создать образ современного новосибирца, такого же, как и в зрительном зале, но их герои могли бы жить в любой точке мире. Вооружившись трендами и современной техникой, они создали современный спектакль для активной в соцсетях молодёжи, которая, скорее всего, приехала учиться в Новосибирск пару лет назад. За день до официальной премьеры корреспонденты НГС посмотрели «Пыль» и попытались понять, как современный театр видит среднего жителя Новосибирска и почему его должны волновать глобальные проблемы человечества.
В театре «Старый дом» прошёл предпремьерный показ спектакля «Пыль» режиссёра Михаила Патласова, известного своей любовью к документальному материалу. В новосибирской «Пыли» Патласов остаётся верным себе и берёт реальные истории людей, а артисты «Старого дома» рассказывают грустные, а иногда ужасающие истории своих прототипов
Михаил Патласов вместе с драматургом Алиной Шклярской вынесли на сцену главный тренд времени — публично рассказывать личные истории, которые ещё несколько лет назад было стыдно обсуждать в обществе, а сегодня соцсети и блоги пестрят подобными признаниями. Например, любящий дедушка говорит, что он иногда хочет просто побыть один — немного выпить, сесть на тумбу и поболтать о своей жизни, а не нянчить и развлекать внуков, пусть и горячо любимых.
Героиня Халида (её роль исполняет народная артистка РФ Халида Иванова) рассказывает неприглядную историю родителей, где её отец-ассириец бежал в Советский Союз, бросил, но не развёлся со своей иранской женой, но в Союзе завёл отношения сразу с двумя сёстрами, одна из них мама Халиды — от обеих у него родились дети. И всё это реальные истории людей, связанные с Новосибирском. Авторы, кажется, взяли все самые обсуждаемые темы последних двух-трёх лет — домашнее насилие, педофилия, глобальное потепление и даже переименование аэропортов.
В декорациях постановки напрашивается ассоциация со Звездой смерти из «Звёздных войн». Здесь вообще много космоса — все актёры ходят в серых комбинезонах, напоминающих форму астронавтов, нейросеть по имени Юрий разговаривает со зрителем, а актёры появляются на сцене после краткого рассказа о теории Большого взрыва.
Откровения новосибирцев сопровождает сухая статистика — её озвучивает нейросеть Юрий, он же тот самый шар. Он рассказывает зрителям, сколько человек ежедневно умирает и рождается, сколько родится и умрёт чуть больше, чем за два часа спектакля, сколько каждый их нас оставляет за собой пыли. Ведь каждая личная история, какой бы неповторимой она не была, в итоге становится частью безликой статистики.
Как заявили авторы «Пыли», они сделали статистический срез общества здесь и сейчас, живые истории обычных людей, определяющих портрет Новосибирска. Однако эти истории могли произойти с кем угодно и в каком угодно городе.
Разве девушки из Чикаго, который так часто сравнивают с Новосибирском, не выходят замуж, потому что все одноклассницы уже давно сыграли свадьбы? Или только новосибирские девушки от бедности идут танцевать в стриптиз-клубы, чтобы содержать пожилых родителей, и не мечтают там захомутать богача? Или может быть где-нибудь в Москве родители не бросают детей, а братья и сёстры поддерживают друг друга даже когда им глубоко за 80? Увы, нет. Люди везде переживают боль, насилие и горечь утраты близких. Так вышел ли портрет среднестатистического новосибирца? Скорее, это усреднённый портрет жителя планеты Земля.
Рассказав очередную историю, авторы прибегают к статистике и бьют ею по зрителям: по словам героя, 20% людей переживают сексуальное насилие в детстве, то есть 40 человек из 200 зрителей пережили схожую историю много лет назад.
Хотя «Пыль» поднимает вечные проблемы, всё же подача более понятна для молодых, ведь они чаще своих родителей и бабушек пользуются голосовыми помощниками и в курсе последних трендов из соцсетей. Для тех, кто в своей ленте наблюдал за признаниями во флешмобе #Metoo, или следил в новостях за скандалом вокруг элитной школы, где директора обвинили в домогательствах, не надо объяснять, почему именно эти темы стали основой спектакля в 2018 году.
Вдобавок «Пыль» расскажет молодёжи немного об истории города и знаменитых новосибирцах — здесь напомнят и подвиг лётчика Василия Старощука, и то, как новосибирец Владимир Серков врезался на самолёте в дом ненавистной тёщи на улице Степной, и прочие истории, успевшие стать городскими легендами. Старшее поколение могло даже застать те события, а современные 20-летние вполне могут впервые услышать о них только со сцены «Старого дома». Тем более авторы напоминают, что Новосибирск — город приезжих, город-трамплин, где люди задерживаются ненадолго и готовы сорваться отсюда в любой момент. Здесь много вузов, а, значит, постоянный приток молодых — откуда им знать все эти городские байки?
К финалу спектакля авторы переходят от личных трагедий к катастрофам, грозящим всему человечеству — загрязнение мирового океана и глобальное потепление. Актёры настойчиво, словно зачитывающий приговор всем жителям планеты судья, рассказывают зрителю, что дышать относительно свежим воздухом нам осталось около 12 лет — по прогнозам экологов, в 2030 году начнутся необратимые процессы изменения климата из-за негативного воздействия человека. На протяжении сотен лет человечество вырубало леса, отравляла реки и океаны отходами, закатывало поля в асфальт, а на долю нашего поколения выпало время расплаты за потребительское отношение к природе — мы умрём не от ядерной войны, а задохнёмся в собственном мусоре, говорят нам создатели «Пыли».
Завершат свою постановку авторы метафорической кремацией — с её помощью, видимо, хотят избавить зрителя от страха смерти. Ведь в итоге, даже прожив самую насыщенную жизнь, все мы станем пылью.
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Дарья Януш
Фото Ольги Бурлаковой