Город выскочек и стыда: новосибирцам показали откровенный спектакль об их страшной жизни

Говорить о запретных темах сегодня можно назвать трендом эпохи — жертвы насилия публично рассказывают о пережитом надругательстве, онкобольные отказываются от париков и не стесняются ходить лысыми, ВИЧ положительные отстаивают своё право жить в обществе без стигматизации. Театр «Старый дом» уловил, что волнует современных людей, и поставил спектакль «Пыль», где герои признаются в самых неприятных событиях своей жизни. Главное, каждый актёр имеет свой реальный прототип — эти истории вовсе не выдумка сценаристов, их прожили настоящие новосибирцы. «Пыль» собрала в себе топ самых острых и обсуждаемых тем — насилие, глобальное потепление, страх смерти — и, кажется, перенасытилась ими. Авторы пытались создать образ современного новосибирца, такого же, как и в зрительном зале, но их герои могли бы жить в любой точке мире. Вооружившись трендами и современной техникой, они создали современный спектакль для активной в соцсетях молодёжи, которая, скорее всего, приехала учиться в Новосибирск пару лет назад. За день до официальной премьеры корреспонденты НГС посмотрели «Пыль» и попытались понять, как современный театр видит среднего жителя Новосибирска и почему его должны волновать глобальные проблемы человечества.





В театре «Старый дом» прошёл предпремьерный показ спектакля «Пыль» режиссёра Михаила Патласова, известного своей любовью к документальному материалу. В новосибирской «Пыли» Патласов остаётся верным себе и берёт реальные истории людей, а артисты «Старого дома» рассказывают грустные, а иногда ужасающие истории своих прототипов





Костюмы действующих героев максимально обезличены — все артисты выходят на сцену в серых комбинезонах





Михаил Патласов вместе с драматургом Алиной Шклярской вынесли на сцену главный тренд времени — публично рассказывать личные истории, которые ещё несколько лет назад было стыдно обсуждать в обществе, а сегодня соцсети и блоги пестрят подобными признаниями. Например, любящий дедушка говорит, что он иногда хочет просто побыть один — немного выпить, сесть на тумбу и поболтать о своей жизни, а не нянчить и развлекать внуков, пусть и горячо любимых.







Героиня Халида (её роль исполняет народная артистка РФ Халида Иванова) рассказывает неприглядную историю родителей, где её отец-ассириец бежал в Советский Союз, бросил, но не развёлся со своей иранской женой, но в Союзе завёл отношения сразу с двумя сёстрами, одна из них мама Халиды — от обеих у него родились дети. И всё это реальные истории людей, связанные с Новосибирском. Авторы, кажется, взяли все самые обсуждаемые темы последних двух-трёх лет — домашнее насилие, педофилия, глобальное потепление и даже переименование аэропортов.





Основное пространство сцены занимает огромный шар — на него транслируют изображение новосибирских многоэтажек, и через него нейросеть Юрий общается со зрителем





В декорациях постановки напрашивается ассоциация со Звездой смерти из «Звёздных войн». Здесь вообще много космоса — все актёры ходят в серых комбинезонах, напоминающих форму астронавтов, нейросеть по имени Юрий разговаривает со зрителем, а актёры появляются на сцене после краткого рассказа о теории Большого взрыва.





Обычные мусорные пакеты создают космос над головами актёров





Откровения новосибирцев сопровождает сухая статистика — её озвучивает нейросеть Юрий, он же тот самый шар. Он рассказывает зрителям, сколько человек ежедневно умирает и рождается, сколько родится и умрёт чуть больше, чем за два часа спектакля, сколько каждый их нас оставляет за собой пыли. Ведь каждая личная история, какой бы неповторимой она не была, в итоге становится частью безликой статистики.





Пыль для авторов это не только состояние улиц Новосибирска, но и символ того, что мы оставим после себя





Как заявили авторы «Пыли», они сделали статистический срез общества здесь и сейчас, живые истории обычных людей, определяющих портрет Новосибирска. Однако эти истории могли произойти с кем угодно и в каком угодно городе.





Одна из самых тяжёлых историй показана через разговор изнасилованного подростка и сотрудницей телефона доверия — взрослые стыдят его за страх обратиться в МВД, намекая, что он сам виноват в этой ситуации





Разве девушки из Чикаго, который так часто сравнивают с Новосибирском, не выходят замуж, потому что все одноклассницы уже давно сыграли свадьбы? Или только новосибирские девушки от бедности идут танцевать в стриптиз-клубы, чтобы содержать пожилых родителей, и не мечтают там захомутать богача? Или может быть где-нибудь в Москве родители не бросают детей, а братья и сёстры поддерживают друг друга даже когда им глубоко за 80? Увы, нет. Люди везде переживают боль, насилие и горечь утраты близких. Так вышел ли портрет среднестатистического новосибирца? Скорее, это усреднённый портрет жителя планеты Земля.





Со сцены «Старого дома» больше двух часов звучали откровения реальных людей





Рассказав очередную историю, авторы прибегают к статистике и бьют ею по зрителям: по словам героя, 20% людей переживают сексуальное насилие в детстве, то есть 40 человек из 200 зрителей пережили схожую историю много лет назад.







Каждая рассказанная история типична — например в ЗАГСе одновременно сомневаются в своём выборе не меньше 5 невест





Хотя «Пыль» поднимает вечные проблемы, всё же подача более понятна для молодых, ведь они чаще своих родителей и бабушек пользуются голосовыми помощниками и в курсе последних трендов из соцсетей. Для тех, кто в своей ленте наблюдал за признаниями во флешмобе #Metoo, или следил в новостях за скандалом вокруг элитной школы, где директора обвинили в домогательствах, не надо объяснять, почему именно эти темы стали основой спектакля в 2018 году.





Авторы всячески пытаются очеловечить Новосибирск и сделать его одной из историй, но на фоне человеческих драм характеристики вроде «город-выскочка» выглядят блёкло





Вдобавок «Пыль» расскажет молодёжи немного об истории города и знаменитых новосибирцах — здесь напомнят и подвиг лётчика Василия Старощука, и то, как новосибирец Владимир Серков врезался на самолёте в дом ненавистной тёщи на улице Степной, и прочие истории, успевшие стать городскими легендами. Старшее поколение могло даже застать те события, а современные 20-летние вполне могут впервые услышать о них только со сцены «Старого дома». Тем более авторы напоминают, что Новосибирск — город приезжих, город-трамплин, где люди задерживаются ненадолго и готовы сорваться отсюда в любой момент. Здесь много вузов, а, значит, постоянный приток молодых — откуда им знать все эти городские байки?





За два часа спектакля авторы перешли от зарождения планеты к человеческому страху смерти





К финалу спектакля авторы переходят от личных трагедий к катастрофам, грозящим всему человечеству — загрязнение мирового океана и глобальное потепление. Актёры настойчиво, словно зачитывающий приговор всем жителям планеты судья, рассказывают зрителю, что дышать относительно свежим воздухом нам осталось около 12 лет — по прогнозам экологов, в 2030 году начнутся необратимые процессы изменения климата из-за негативного воздействия человека. На протяжении сотен лет человечество вырубало леса, отравляла реки и океаны отходами, закатывало поля в асфальт, а на долю нашего поколения выпало время расплаты за потребительское отношение к природе — мы умрём не от ядерной войны, а задохнёмся в собственном мусоре, говорят нам создатели «Пыли».





Завершат свою постановку авторы метафорической кремацией — с её помощью, видимо, хотят избавить зрителя от страха смерти. Ведь в итоге, даже прожив самую насыщенную жизнь, все мы станем пылью.





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