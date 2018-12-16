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«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму

Land Cruiser и Camry с красивыми номерами встали на перекрестке, а Lexus заехал в Нарымский сквер

В очередном, 103-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: черные Land Cruiser и Camry оккупировали перекресток в центре города, Lexus расположился в Нарымском сквере, а грузовик перегородил полосу движения.


«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


Открывает выпуск Toyota Land Cruiser с номерами ААА, который встал прямо на перекрестке Советской и Урицкого. Рядом с ним младшая сестра Toyota Camry c номерами ННН. Новая модель!



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Улица Ленина, посетители "Шашлыкофф" приехали», — пишут нам читатели. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Тротуар на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев, бывший магазин "Малыш", сейчас "Монетка"», — сообщает Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Автоледи на улице Первомайская. Пешеходный переход», — информирует Константин.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Вот такого чудака наблюдаю из окна уже две недели. Улица Земнухова, микрорайон "Родники". Улица узкая, но по ней ходит общественный транспорт. А этот чудак оставляет на ночь в выходные дни свою фуру, перекрыв полосу движения. Это очень опасно. К тому же он подпирает припаркованные в "кармане" легковушки», — рассказывает читательница Светлана.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


На тротуарах стоять лучше.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Немного до квартиры не доехал», — иронизируют жильцы дома. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


У магазина «Кристалл» на площади Маркса по-прежнему стихийная стоянка. 



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«"Лексусу" можно парковаться прям в Нарымском сквере», — возмущена читательница Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«И опять сегодня матч. Для тех, кто не понял, — это тротуар, а встают на газоне и тротуаре. Причём там совсем недавно высадили ели», — переживает Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Так паркуется на арендованной другим лицом парковке, сразу на два места, машина с крутыми номерами серии ВВВ. На замечание охранника, что эти места арендованы, "господин", приехавший по личным делам в медицинский центр, заявил, что он работник прокуратуры и паркуется где хочет», — столкнулся с проблемой читатель Александр.



«Я паркуюсь как чудак»: Land Cruiser ААА и Camry ННН — братья по разуму


«Парковка у ТЦ "Гиперон", улица Большевистская. Два безразличных человека встали поближе к входу, притом что парковка вся свободна! Ну вот что ими движет?» — задается вопросом Илья.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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