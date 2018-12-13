«Старьё бьёт новьё»: новый внедорожник «Шкода» против пафосного «Рендж Ровера»

Skoda Kodiaq с 4WD и семью местами в салоне против 7-летнего солидного Range Rover с пробегом

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый чешский кроссовер Skoda Kodiaq отечественной сборки, одними из главных преимуществ которого являются простор в салоне, 7 мест и большой багажник. После старта локализованного производства цены на кроссовер удалось опустить, и продажи автомобиля продемонстрировали взрывной рост — в Новосибирске, например, на 600%. Победить его попытается подержанный 7-летний Range Rover, тоже большой и с полным приводом. Подробнее — в обзоре НГС.АВТО.











Skoda Kodiaq отечественной сборки стартует с 1 389 000 рублей, но мы подберем мощный вариант с полным приводом и 7-местным салоном. Это будет 2-литровый турбомотор мощностью 180 л.с., роботизированная КП и комплектация Style.









В оснащение нашего автомобиля входят полностью светодиодная оптика, омыватели фар, рейлинги на крыше, хром-пакет, электроусилитель руля с переменным усилием, датчик света/дождя, круиз-контроль, лимитер, обогреваемые форсунки, литые колесные диски, электрозеркала с обогревом и автоматическим затемнением, камера заднего вида.









Безопасность на высоте: система стабилизации, ABS, фронтальные и боковые подушки, шторки безопасности, система контроля дистанции, ЭРА-ГЛОНАСС. В дополнительном пакете мы получим адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе движения, систему контроля слепых зон.









Салон у нас кожаный, интерьер строгий, но современный. Центральный акцент — большая мультимедийная и навигационная система с яркими цветами и быстрым откликом сенсора.









Климат-контроль — двухзонный, есть электропривод сидений, регулировка поясничного подпора, передние и задние датчики парковки, подогрев всех сидений, кнопка запуска двигателя, система выбора режима движения (спорт, эко), атмосферная 10-цветная подсветка салона. Добавим кожаный мультируль с обогревом и электрообогрев лобового стекла.









Третий ряд сидений позволит использовать кроссовер большой семьей, в том числе и для выездов на природу или при поездках на дальние расстояния. Объем багажника — два с лишним кубометра при разложенных сиденьях; как сообщает производитель, это самый большой объем в классе. С учетом длины автомобиля (4697 мм) сюда можно поместить длинные габаритные грузы — шкафы, холодильники и так далее. Багажная дверь оборудована электроприводом.









Разгоняется полноприводной кроссовер по паспорту до сотни за 7,8 секунды, для семейного автомобиля это очень быстро. Расход в городе — 9 литров 95-го бензина на 100 километров пути. Клиренс 18,7 сантиметра: можно штурмовать городские преграды, сугробы, небольшие ручьи и умеренное бездорожье на природе. Система полного привода построена на основе муфты, которая подключает заднюю ось при пробуксовке передних колес. Стоимость нашего автомобиля с учетом всех опций составит 2 335 800 рублей.













За эти деньги на вторичном рынке представлен старый 7-летний Range Rover в кузове предыдущего поколения, очень пафосный автомобиль, что является важным для многих водителей в Сибири. Рассмотрим экземпляр с 4,4-литровым турбодизелем мощностью 313 л.с., автоматом и, разумеется, постоянным полным приводом.









Разгоняется такой автомобиль до сотни за 7,5 секунды, чуть быстрее Kodiaq, а вот расходует в городе 11,5 литра дизтоплива на 100 километров. Длина автомобиля 4972 мм, масса 2,7 тонны. Клиренс 23,1 сантиметра.









В комплектации Westminster наш Range Rover имеет пневматическую подвеску, алюминиевые колесные диски, биксеноновые фары с омывателями, датчик света/дождя, заводскую тонировку, регулируемый люк, кнопку запуска двигателя, парктроник, систему контроля устойчивости ESP, антипробуксовочную систему, систему помощи при спуске с горы, круиз-контроль, камеру заднего вида, самозатемняющееся зеркало заднего вида, 6 подушек безопасности, систему контроля слепых зон.









В салоне изобилие кожи, есть варианты с черным цветом, есть яркие, коричневые или красные решения. Много металлических элементов в отделке интерьера, дерево, глянец. Мультифункциональный кожаный руль обогревается, передние кресла имеют электрорегулировку и память. Есть обогрев лобового стекла, мультимедийная система с сенсорным экраном и 8 динамиками, климат-контроль, система кругового обзора.









А вот третьего ряда сидений нет, зато на втором ряду просторно. Объем багажника 535 литров, багажная крышка состоит из двух половинок, одну из которых, откидывающуюся вниз, можно использовать как лавочку на природе.









В общем, Range Rover для тех водителей, кто любит премиум, пафос и солидность. И при этом имеет хорошие доходы, чтобы обслуживать такой автомобиль, менять расходники и агрегаты, ремонтировать турбодизель, следить за качеством дизельного топлива, чинить пневматическую подвеску. Зато на таком внедорожнике можно заехать далеко в грязь и не застрять.





Итак, за 2,3 миллиона рублей предлагается новый 7-местный кроссовер Kodiaq на гарантии, с которым наверняка не будет проблем в первые годы эксплуатации. Автомобиль вместительный, технологичный и экономичный, при этом он быстро разгоняется и имеет полный привод для преодоления городских преград. Или богатый, по своему красивый и солидный Range Rover, который пригоден как для бездорожья, так и для дальних переездов по трассе, с хорошей динамикой и безопасностью при обгонах. Но с вложением средств и ремонтами. Какой автомобиль выбрать — пусть решат читатели НГС.





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