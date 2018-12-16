«Люди как умалишённые набирают еду, а я сплю»: 5 сибиряков о том, почему ненавидят Новый год

Они считают, что это просто трата денег — а тех, кто празднует 31 декабря, считают ненормальными

Большинство жителей Новосибирска готовятся к Новому году, но есть и те, кто отрицает этот праздник

До Нового года осталась всего пара недель, и жители всей страны судорожно мечутся в поисках подарков, ёлки и того самого праздничного настроения. Но есть те, кого вся эта суета раздражает, и в ночь на 1 января они просто ложатся спать, не дожидаясь боя курантов. Корреспондент НГС нашла отрицателей праздничных застолий и новогоднего веселья — они откровенно рассказали, почему не считают этот день особенным (наоборот, даже вредным) и обижаются ли на них близкие из-за отсутствия подарков.







Людмила, 44 года, преподаватель: «Слово "решила" (не праздновать. — Прим. ред.) не очень подходит, не было волевого акта, не было размышлений и решений. Просто так сложилось, я поняла, что никаких чувств у меня этот праздник не вызывает. Конечно, в юности я пыталась быть как все (звучит прям как каминг-аут), но потом поняла, что спать мне дороже. Такое отношение к Новому году у меня может быть связано с тем, что в моей семье его не праздновали.





То есть, пока был жив отец, всё было, а потом, хотя и была ёлка и салат, но мы просто ложились спать.







Мои близкие знают о моём отношении и спокойны. Дарить подарки друг другу это не мешает, потому что подарки приятны всегда, по поводу и без.







Раздражение или недоумение у меня могут вызывать люди, которые веселятся, потому что так надо. Календарь ни в чем не виноват».







Дмитрий, 36 лет, зооинженер и коллекционер: «В самом празднике меня ничего не раздражает, наоборот, я считаю, что это хорошая, добрая сказка для детей младшего возраста. А вот истерия взрослых по поводу этого праздника мне непонятна.







Люди, словно умалишённые, набирают еды, иные даже берут кредиты, чтобы отпраздновать Новый год. Напиваются как свиньи, и всё ради чего? Просто потому, что закончился календарный год.







Население нашей области в основной своей массе христианского вероисповедания (православные, католики); и вот мне непонятно, почему среди людей так распространены суеверия, связанные с Новым годом. Я имею в виду все эти записочки с желаниями и восточные традиции, которые, собственно, к нам не имеют никакого отношения. А у православных в это время так вообще пост, и для них всё это ночное веселье и обжорство должно быть вообще чуждо.







Собственно, что праздновать, я не понимаю. Окончание календарного года и наступление нового? Но по такой же логике людям следует праздновать свой день рождения в ночь накануне — так же собирать друзей, накрывать стол и так далее. Глупо, правда ведь?







По словам «отрицателей» Нового года, они делают подарки близким и друзьям без повода





Новогоднюю ночь я провожу как и любую другую, ложась спать. Конечно, родственники и знакомые звонят с поздравлениями вечером и утром следующего дня. Я им отвечаю теми же тёплыми словами, ведь не все поддерживают мою точку зрения.







Подарки дарить и говорить тёплые слова и пожелания близким, я считаю, надо без повода, а просто от души, когда этого хочется всем сердцем. Подарки на Новый год дарю только племяннице. Все остальные смирились».







Татьяна, 30 лет, управляет бизнесом: «Я не решала, что вот не буду [праздновать], и всё тут. Просто Новый год — это сказка про Деда Мороза и чудо. Сначала был детским праздником, то есть для меня. Потом — поводом потусоваться ночью с друзьями. Сейчас потусоваться ночью с друзьями не является эксклюзивом.







Раздражать — ничего не раздражает, я вообще мало разражаюсь, берегу нервы. Просто есть праздники, которые не хочу праздновать с размахом. Неинтересно толкаться в толпе на День города, 1 и 9 Мая, День России. Ещё менее интересно в эти дни напиваться в толпе.





Поэтому я воспринимаю эти праздники как дополнительные выходные, за которые надо сделать что-то полезное.







Новогоднюю ночь провожу с пользой — книги, хобби... Могу провести в самолёте, например, если решила провести каникулы с друзьями, живущими в других городах. Новогодняя ночь в этом смысле — отличный повод для перелёта, ещё и экономия на билетах. Могу провести [эту ночь] с двумя-тремя друзьями, но как обычный вечер, а не как праздник.







Спать вряд ли получится, так как все празднуют и шумят, но сама стараюсь не участвовать. Могу из окна салюты посмотреть.







(М.М.: Близкие и друзья смирились, что вы не празднуете?) Все вроде как взрослые, с чем тут смиряться. Подарки я дарю — самым младшим членам семьи, для кого это ещё сказка, даже подыгрываю. Для взрослых — что-то бюджетное и полезное».







Иван, 30 лет, фармацевт: «Скептицизм связан с этим шумом вокруг праздника. До Нового года месяц или полтора, а в социальных сетях уже начинают пестреть всякие отсчеты до Нового года, мемы про мандаринки и так далее.







Да и просто один раз задумался о смысле празднования. Ведь, по сути, это празднование смены порядкового числа, и только. А так ведь ничего не меняется.





Нет какого-то волшебства и чуда. По крайней мере ощущений таковых у меня нет. А раздражает именно вот этот шум. Что, мол, Новый год, а-а-а! Подарки! А-а-а! Магазины! Псевдоскидки! Весь этот шум и истерика.







В принципе всем всё равно моё отношение. Подарки не требуют. Подарят — хорошо, а нет — тоже ничего плохого. Но я, если у меня будет желание, подарю. Иногда оно возникает. Но тому другу, у кого в жизни трудности сильные и кому нужен настоящий праздник, с моей точки зрения.







(М.М.: Что делаете в ночь на 1 января — ложитесь спать?) Ну да. Или я смотрю за всей этой суматохой <…> смотрю, как в последние моменты народ покупает подарки, продукты, ёлки. Там такая паника. Вот словно ночью упадет метеорит, а на борт ракеты с планеты пускают только при наличии мандаринов, майонеза и банки зелёного горошка. И все в погоне за этими "билетами" носятся с во-о-от такими глазами! Это забавно наблюдать. А первого забавно утром погулять. Город почти пустой. Тишина такая, а снег чёрный от салютов и фейерверков».







Надежда, 36 лет, редактор: «Меня давно смущала идея, что к "самой волшебной ночи в году" нужно выложиться как марафонцу перед финишем: попасть в дедлайны на работе, ослепить всех на корпоративе, похудеть к Новому году, навести красоту с головы до пят, уловить мужика хоть самого завалящего, чтоб не встречать одной, наготовить вёдра еды и ждать чуда.





Попытка сделать последний рывок легко приводит к сорванным нервам, так что я берегу себя: не скачу по магазинам в поисках идеального платья и не хожу на корпоративы, где лично у меня гораздо выше шансы случайно напиться и опозориться, чем стать королевой вечера.





Спокойно поспать в новогоднюю ночь вряд ли получится — фейерверки гремят в каждом новосибирском дворе





А почти три года назад я подобрала на Речном вокзале замерзавшую собаку. Зверь оказался очаровательным, с одним недостатком (впрочем, популярным среди собак) — боится новогодних салютов. А раз боится, значит, гавкает. Так что теперь Новый год в нашем доме празднуется так: мы с мужчиной сидим на полу по обе стороны пса и непрерывно его гладим и успокаиваем. Кот закрывается в ванной и хмуро отмечает там один. Канонада под окнами в исполнении празднующих сограждан продолжается с 10 вечера до 4 утра, ну и дальше каждый день в течение недели с затухающим эффектом. Легко догадаться, почему я не могу разделить народную радость по поводу смены одного года другим.







К подаркам у нас в семье такое отношение: подарок ради подарка смысла не имеет. Если получилось придумать что-то действительное классное или нужное, подарок будет куплен и подарен.





Но давайте честно: после 30 начинаешь гораздо сильнее ценить свободное пространство в квартире, чем всё новые и новые ненужные вещи по углам.





Поэтому к отсутствию подарков все относятся максимально спокойно, включая, конечно, меня саму.







Я вовсе не отказываюсь от Нового года. Мой идеал новогодней ночи: шерстяные носки, пара салатов, бутылка брюта и самые близкие люди и животные под боком. И никакой гонки за новогодним чудом — ведь это верный способ начать новый год с разбитых надежд, а чем он тогда будет отличаться от старого?».