Анна Богалий: «Олимпийским чемпионом на диване не стать»

Анна Богалий на открытии своего Кубка

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий родилась в Вологодской области, детство провела в Мурманске, но во всём мире её знают как биатлонистку из Новосибирска. В составе сборной Новосибирской области она завоевала высшие награды — дважды стала олимпийской чемпионкой в эстафете. После завершения карьеры спортсменка организовала Кубок для начинающих биатлонистов, где создаёт им условия как на взрослых соревнованиях мирового уровня. 13 декабря в Новосибирске стартовал первый этап Кубка Анны Богалий — SKIMiR, куда приехали 500 юных спортсменов из 27 регионов России и Казахстана, — сейчас спортсменка мечтает провести большой финал в Новосибирске в марте 2020 года. Накануне соревнований журналист НГС встретился с Анной Богалий и поговорил о том, как из ребёнка вырастить олимпийского чемпиона, можно ли избежать скандалов с допингом и зачем спортсмен должен хорошо учиться.





— Каждый город, где вы жили, считает вас своей спортсменкой, а какой город вы сами считаете своим?







— Я новосибирская спортсменка, я завоевала все свои олимпийские награды в Новосибирске.







— Когда вы впервые оказались в Новосибирске?







— 1994-й год, декабрь, «Приз Маматова», мне 15 лет. Это были первые выездные соревнования, глаза у меня, наверное, тогда были большие. Мы ехали три дня в поезде. Сперва из Мурманска до Москвы. В декабре в Мурманске полярная ночь, темнота. Помню, пересели в поезд, утром открываю глаза — зима, Сибирь, а здесь солнце. Приехали сюда — я сразу влюбилась в биатлонный комплекс: я ездила с широко открытыми глазами, вокруг берёзы и рельеф замечательный, пересечёнка, как у нас говорят.







Рельеф очень хороший, я здесь готовилась к Олимпийским играм. Для меня это домашнее стрельбище, я много времени провела здесь, жила здесь. Приезжая сюда, я приезжаю домой.







В первом Кубке участвовали только воспитанники областных спортивных школ. Теперь новосибирцев не более 40% от всех участников





— Когда появилась идея детского Кубка?





— В августе 2012 года я объявила, что заканчиваю карьеру, а в октябре в школе биатлона мы сели с методистами — они тогда предложили: «Ань, а давай что-нибудь сделаем?». У меня буквально на коленках родилась идея, что это соревнование не должно быть разовое. В течение всего года что-то должно держать, мотивировать, чтобы ты не бросал, дальше шёл заниматься. Также это зацепка для тренеров, чтоб им было легче смотреть за подготовкой, ростом спортсмена.







Анна Богалий считает, что в Новосибирске работает один из лучших биатлонных комплексов





В начале, конечно, это было не такое грандиозное событие. В первый день классикой бежало 360 ребят, а коньком 380 — это вся Новосибирская область: лыжники и биатлонисты. Сперва участвовали ребята до 15 лет, но через три года весной было столько слёзных писем от ребят, которые росли с нами, писали, что «не хотим от вас уходить, в этих соревнованиях есть всё, что нам нужно». Так появилась четвёртая группа, до 17 лет.







— Кроме соревнований на Кубке много семинаров. В этом году в том числе заявлен семинар от РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. — Прим. ред.). Это вызвано скандалом перед Олимпиадой в Корее? В 10–12 лет уже пора приучать спортсмена к допинг-тестам?







— Думаю, чтобы мы достигли победы над этим вопросом, мы должны работать слаженно и совместно. Тренеры должны доносить информацию до ребят. Может, мы, конечно, и рано стартанули с этим вопросом — в 10 лет это ещё мало кого волнует. Но в 12 лет он уже всё понимает. У многих в судейском аппарате дети также занимаются биатлоном — они на примере своих детей видят, что в 12 лет они прекрасно понимают, зачем этот семинар. Вчера один из тренеров рассказал, что ребёнок прослушал лекцию на сайте РУСАДА, ответил на тест и простыл.





Там бабушка начала предлагать чем-то полечиться, а он ответил: «Подождите, я сперва спрошу тренера, можно ли это».







На НБК Анна Богалий готовилась к обеим Олимпиадам





— Поможет ли это избежать неприятных ситуаций, как с Михаилом Алояном, когда он не знал полностью состав капель от насморка, а после лишился медали?





— Это один из шагов на пути к преодолению. Я не назову это невежеством. Это будто бы мы находимся в некой тёмной комнате, и мы постепенно начинаем открывать дверь в мир чистого спорта, в мир, где мы всё знаем. Есть такие моменты, когда ты просто должен знать правило. Это как не ездить на красный свет.







Есть же не только проблемы употребления допинга. Спортсмены топового уровня ежедневно заполняют дневник WADA (Всемирное антидопинговое агентство. — Прим. ред.). Каждый день у спортсмена стоит час тестирования. Я сама была таким спортсменом. Ты должен быть в этот час по тому адресу, который ты указал. Я ставила с 6 до 7 утра — сколько пробуждений было в 6 утра...





В первую очередь мы должны быть сами честными и чистыми. Когда к нам не будет претензий ни по одному виду спорта, тогда мы можем говорить, что к нам придираются.





Если у нас какие-то федерации совсем намозолили глаза WADA, то сперва нужно разобраться в семье и только потом выходить с какими-то оценками.





Настал тот момент, когда нам нужно изменить ситуацию.





В соревнованиях участвуют дети от 10 до 17 лет





— Кубок идёт не первый год. Есть ли уже победители крупных соревнований среди первых участников?





— Те новосибирцы уже в юношеской команде. Процентов 60 участников знаю, а тренеров — все 80%. Это мы сейчас с вами сидим хорошо, тепло. А в принципе я надеваю лыжи — сегодня обязательно это сделаю и пойду посмотрю все круги, стрельбище. А в день соревнований запрещено выходить на лыжах, и прохожу всё ногами вместе с фотографом.







Все дни соревнований Анна не уходит с биатлонного комплекса





— Чувствуете себя хозяйкой?





— Да, но у меня абсолютно нет никакой эйфории. У меня чёткое понимание, что это необходимо, что это правильное дело…(Смотрит в окно и прерывается.) Вот сейчас спортсмен идёт противоходом. Рация у меня в другой комнате осталась, ему надо предупреждение дать. Ладно, разберутся.







— Видите ли в этих детях будущих олимпийских чемпионов?





— Конечно, они завоюют свои награды. Лет 10–15 работы над собой, я в них уверена.





Это уже большая победа нашего комплекса, что в век киберпространства они вышли на целую неделю бегать.







Когда даю старт, вижу, кто волнуется, кто, наоборот, смотрит так собранно. По глазам многое видно — это внутреннее ощущение, всё же 20 лет в спорте. Пусть даже сегодня он недостаточно силён, но это всё временные вещи. В спорте очень здорово, что за год ты можешь сделать большие шаги, если ты будешь трудиться. Труд никто не отменял. Олимпийским чемпионом на диване не стать. И заниматься нужно много. Сотрёшь руки в кровь, колени, локти.





Участники первых Кубков уже вошли в юниорскую сборную России





Наши дети ещё хорошо учатся в школе — это показатель собранности. Лидеры учатся хорошо. Хочешь побеждать — будь собранным и на уроке, чтобы тебя отпустили на соревнование. У меня сюда сын не поехал, потому что сейчас в Подмосковье исправляет оценки. Он очень хотел, и я хотела, но для меня как для матери важно, чтоб он не забросил учёбу. Спортом жизнь не ограничивается, ты должен быть всесторонне развитой личностью.







— Из-за скандалов с допингом национальная сборная завоевала мало наград на Олимпиаде в Корее. Как нужно подготовить команду к следующим играм в Пекине?





— Будут медали, я уверена. Первый шаг мы сделали. Вчера мы подключили спортивного психолога Людмилу Юрлову — она поговорила с тренерами, обязательно разместим это на сайте. Совместно с концерном «Калашников» мы сделали винтовку. Эти винтовки позволяют подготовиться — они перезаряжаются, как те, с которыми выступают взрослые. Только пульки и расстояние другие. (Снова смотрит в окно.) Вон там ребята, вижу, уже замораживают винтовки, чтоб они постояли на холоде. Мы делаем всё, чтобы у нас была 100%-ная готовность.





С нами ребята растут, и это не просто слова. Здесь они учатся справляться со своими эмоциями. Некоторые на старте прям говорят: «Ой, мамочка!». Это было три года назад при массовом старте.





Анна Богалий уверена, что Россия преодолеет проблему с допингом





— А что всё-таки нужно вложить в ребёнка, чтобы через 5–10 лет он смог завоевать олимпийскую медаль?





— Знаете, это сложный симбиоз. Чтобы получился вкусный борщ, фермер должен вырастить овощи, производитель посуды должен сделать качественную кастрюлю — это образно. Ребёнок, юный чемпион, — представьте, сколько у него задач. У него должен быть учитель или помощник, который подскажет, как правильно питаться, например. Если ему положено есть на завтрак кашу и творог, он не будет с детства есть ерунду. Ему важно рассказать о питании и питьевом режиме. Это столько кирпичей нужно сложить перед тем, как он сформируется... Где-то ему надо дать волшебный пендель, где-то пожурить или похвалить.





Тренер — он как настройщик музыкального инструмента.





Дети уже большие молодцы, они учатся работать над собой. У них глаза горят — им не терпится выйти на старт, но при этом они боятся этого. Сейчас нужно вкладывать в детей. Гордость нас будет распирать чуть попозже.