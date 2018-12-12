«Как будто на другой планете!»: звёзды итальянского кино прогулялись по Новосибирску

Они закупились тёплыми вещами, ходили по воде и считали гостиницей каждое здание из пластика

Сидней Сибилиа и Грета Скарано говорят, что никогда не видели столько снега





Знаменитый комедийный режиссёр Сидней Сибилиа и известная актриса Грета Скарано приехали в Новосибирск, чтобы презентовать в Центре культуры и отдыха «Победа» новый фильм трилогии «Захочу и соскочу. Супергерои», которую хорошо принимают в Италии и других странах. Грета сыграла в нём главную роль. Итальянцы никогда не видели город, покрытый снегом, который продолжает при этом нормально жить, но самое главное — они мечтали увидеть замёрзшую Обь. Журналист НГС показала гостям Новосибирск и узнала, как они готовились к поездке в Сибирь, почему пришлось сменить телефон, какие достопримечательности города напомнили им спа и гостиницу и почему Камбоджа для них — хаос.





Справка: Режиссёр, сценарист и продюсер Сидней Сибилиа — представитель нового поколения итальянского кинематографа. Его трилогию «Захочу и соскочу» европейские зрители и кинокритики единодушно называют долгожданным возрождением итальянской комедии в её лучших традициях, заложенных Дино Ризи, Пьетро Джерми и Этторе Сколой. Главные герои картин — банда учёных. Первый фильм вышел в 2014 году, последующие — в 2017 году. Грета Скарано снялась в 21 фильме. Скоро её можно будет увидеть в новой экранизации романа Умберто Эко «Имя розы».





Звёзд итальянского кино поразила большая афиша, на которой изображены они сами





В первый день в Новосибирске Сидней Сибилиа и Грета Скарано выступают на пресс-конференции, посвящённой премьере фильма «Захочу и соскочу. Супергерои». В кинотеатре «Победа» их называют настоящими супергероями — они добрались в Сибирь, — и говорят, что сочинили стихотворения для них. Одно из них — Sibilia in Siberia.





— О, это прекрасно! Это самое красивое стихотворение, которое я когда-либо слышал, — оценивает шутку Сидней.





Сидней сказал, что из всех покупок самая удачная — эта толстовка





Сибилиа родился на юге Италии, поэтому сразу обозначает, что не привык к низким температурам:





— Когда я увидел, что там, куда я поеду, будет –15...–20 , я сменил телефон. Думал, что он сломался. Я пошёл в магазин, купил себе одежду по сезону, поэтому похож теперь на инструктора по лыжам. Все деньги, которые я в этом году заработал, потратил, чтобы подготовиться к встрече холодов здесь. К сожалению, я понял, что большая часть этих вещей мне не пригодится, только эта полезная оказалась (показывает на толстовку. — Прим. ред.). Теперь, чтобы амортизировать все покупки, придётся мне сюда переехать и пожить, — шутит режиссёр.





В первую очередь ему хочется поговорить не о фильме, а о месте, куда приехал, потому что настолько оно его впечатлило:





К поездке они тщательно готовились, поэтому не замёрзли в Новосибирске





— Безумно красивое место здесь. Я родился в Италии и никогда не видел замёрзшую реку. Я лёд видел только в холодильнике, а тут сколько льда вокруг — просто прекрасно! Сама идея, что можно на реку встать, поражает. Я смогу сфотографироваться и сказать: «Мама, я поставил свои ноги на реку».





После мероприятия мы знакомимся и договариваемся на следующий день осуществить эту мечту и посмотреть другие интересные места в Новосибирске.





Сидней рассматривает графику Ирины Таюрской





— Чао! Мы хотели уже внутри остаться! — рассказывают итальянцы на следующий день. Из машины они сразу не выходят.







— Не так уж и холодно, — замечает фотограф НГС Александр Ощепков.







— Да, мы заметили.







Сидней и Грета выбрали себе открытки — в первую очередь с медведем и снегом





Мы начинаем экскурсию с Академгородка — Дома учёных. В том числе и потому, что именно учёные — главные герои трилогии итальянцев.





— Учёные входят в концепцию супергероев, которая мне очень симпатизирует. Я считаю, что ум — это одна из самых важных сверхспособностей. Даже если ты Человек-паук и у тебя нет мозгов, то ты запутаешься в своей паутине и исчезнешь, — уверен режиссёр.





В зимнем саду Дома учёных растёт фикус, которому более 40 лет





На входе сотрудники Дома учёных рассказывают нам, что нужно посмотреть не только три действующие выставки, но и фикус, которому больше 40 лет.







Мы подходим к выставке современной японской гравюры «Хироаки Мияяма. Образы Гэндзи-моногатари», итальянцы присматриваются и пытаются понять, как она сделана. Сидней вспоминает японского художника, который им нравится. На самом известном его произведении изображена волна.





Итальянцам понравились японские гравюры. Сидней сказал, что дважды был в Японии





— Какие ещё выставки вам запомнились в Италии?





— Мне очень понравилась выставка сюрреалиста Рене Магритта. Я с детства его знаю, потому что у него есть известный рисунок, где три персонажа и где он сам появляется. Неизвестно, что с ним случилось: в определённый момент он не умер, а просто исчез. И есть комикс, где он время от времени появляется и даёт советы главным героям, — вспоминает Сидней.





«Мышь, вяжущая ДНК» напомнила Сиднею мышь из «Алисы в Стране чудес»





— Я недавно ходила на выставку современного искусства, посвящённую мечтам и сновидениям, но она была ужасная, поэтому я даже не могу вам её посоветовать, — говорит Грета.





Мы перемещаемся в другой зал, где расположена выставка красноярского художника Арсения Милованова.





Холл Технопарка напомнил итальянцам гостиницу, в которой есть спа-зона





— Эта выставка, по сути, посвящена Камбодже; когда у нас говорят: «Случилась Камбоджа» — это означает какой-то хаос, недоразумение, — поясняет Сидней.







В продолжении темы учёных мы едем в Технопарк, который объединяет науку и бизнес. Сидней сразу замечает, что холл похож на гостиницу, и там, наверное, будут сауна и спа.





Грета и Сидней сделали фотографии на 13-м этаже Технопарка, стоя на стеклянном полу





Такое же впечатление у гостей и от НГУ:





— Очень новый и снова похож на гостиницу, как и в Технопарке ощущение, — удивляется Сидней.





Грета добавляет, что здание внутри немного похоже и на больницу.





Здания резидентов Технопарка напомнили гостям бостонские университетские здания





Это всё интересует их гораздо меньше, чем следующий пункт программы, её кульминация — поездка на пляж «Звезда».





— То, что я вижу перед собой, это вода? — спрашивает Сидней.





— Да.





Когда мы стояли в новом корпусе НГУ, там как раз была реклама курсов итальянского языка с красным сапогом в качестве иллюстрации





Сидней и Грета фотографируют лёд, друг друга и интересуются, какая толщина льда, как люди узнают, что на лёд уже можно выходить, просто ли так катаются люди на снегоходах, называем ли мы Обское водохранилище озером.





— Я первый раз оказался на замёрзшей воде! Как будто просто на другой планете! Это в мультиках можно нарисовать, а в жизни у меня такое не встречалось. Сама идея, что мы идём по воде, меня впечатляет. Там видно рыбаков — давайте сходим к ним. Если они на нас разозлятся (из-за того, что мы спугнём им рыбу. — Прим. ред.), мы быстренько сбежим! Я родом из рыбацкой деревеньки, недалеко от Солерно. Там очень много рыбаков, — подчёркивает Сидней.





Сидней не мог поверить, что он наконец идёт по воде





Несмотря на то что рыбаки находились вдалеке, итальянцы решаются к подойти, но где-то на середине пути верхний слой снега немного проваливается в одном месте, и там появляется вода, поэтому возвращаемся обратно. Грета и Сидней не могли налюбоваться снегом, но пора возвращаться в город.





Возле Новосибирского театра оперы и балета и памятника Ленину я спрашиваю наших гостей, какие кадры вошли бы в фильм, если бы они сняли его о своей прогулке по Новосибирску. Конечно, главный персонаж на них — это замёрзшее Обское водохранилище.





Сидней почувствовал себя на другой планете и сказал, что такое можно только нарисовать в мультиках





— Мы, конечно, снег видим, например в горах, но город, который полностью покрыт снегом, но при этом функционирует, для нас это самое большое впечатление. Академгородок меня впечатлил — целый город, посвящённый науке. Кинотеатр тоже нас очень удивил. Во-первых, он так красиво сделан, весь такой приятный. Во-вторых, гостеприимство, с которым нас здесь встретили. В-третьих, люди здесь в такой холод ходят в кино. Можно было бы сказать: «Ой, холодно, посижу дома», а вместо этого все идут и смотрят, ведут активную жизнь, — описывает Грета другие впечатления.





Гости интересовались, как образовался этот лёд





— Мне нравится то, что здесь жизнь натуральным образом просто движется. В Риме случись холод — по нашим меркам это 2–3 градуса, и всё: город встал, никто из дома три дня не выходит, всё парализовано. А здесь город продолжает жить, всё спокойно. И очень красиво, что всё в снегу. Удивляет, что здесь есть солнце в такой мороз. Обычно такая погода у нас ассоциируется с облаками, серым небом, а здесь этот контраст солнца и снега просто прекрасен! — считает Сидней.





Грету и Сиднея в целом поразил город, который весь покрыт снегом





На мой вопрос, выдержала ли их одежда низкую температуру, Сидней восклицает:





— Да, просто бомба! Только здесь я чувствую холод, особенно в этой зоне. Про то, что борода и усы могут замерзать на морозе, я в книжках про это читал, но вживую не видел. Или в фильмах, например, об экспедициях в Арктику.





Сидней показал, что у него замёрзло только лицо, а в целом подготовленная экипировка выдержала сибирские морозы





Редакция НГС благодарит за помощь переводчика школы итальянского языка Tre scalini Юлию Чепель.







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