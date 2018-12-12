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«Как будто на другой планете!»: звёзды итальянского кино прогулялись по Новосибирску

Они закупились тёплыми вещами, ходили по воде и считали гостиницей каждое здание из пластика

Сидней Сибилиа и Грета Скарано говорят, что никогда не видели столько снега
Сидней Сибилиа и Грета Скарано говорят, что никогда не видели столько снега


Знаменитый комедийный режиссёр Сидней Сибилиа и известная актриса Грета Скарано приехали в Новосибирск, чтобы презентовать в Центре культуры и отдыха «Победа» новый фильм трилогии «Захочу и соскочу. Супергерои», которую хорошо принимают в Италии и других странах. Грета сыграла в нём главную роль. Итальянцы никогда не видели город, покрытый снегом, который продолжает при этом нормально жить, но самое главное — они мечтали увидеть замёрзшую Обь. Журналист НГС показала гостям Новосибирск и узнала, как они готовились к поездке в Сибирь, почему пришлось сменить телефон, какие достопримечательности города напомнили им спа и гостиницу и почему Камбоджа для них — хаос.


Справка: Режиссёр, сценарист и продюсер Сидней Сибилиа — представитель нового поколения итальянского кинематографа. Его трилогию «Захочу и соскочу» европейские зрители и кинокритики единодушно называют долгожданным возрождением итальянской комедии в её лучших традициях, заложенных Дино Ризи, Пьетро Джерми и Этторе Сколой. Главные герои картин — банда учёных. Первый фильм вышел в 2014 году, последующие — в 2017 году. Грета Скарано снялась в 21 фильме. Скоро её можно будет увидеть в новой экранизации романа Умберто Эко «Имя розы».


Звёзд итальянского кино поразила большая афиша, на которой изображены они сами
Звёзд итальянского кино поразила большая афиша, на которой изображены они сами


В первый день в Новосибирске Сидней Сибилиа и Грета Скарано выступают на пресс-конференции, посвящённой премьере фильма «Захочу и соскочу. Супергерои». В кинотеатре «Победа» их называют настоящими супергероями — они добрались в Сибирь, — и говорят, что сочинили стихотворения для них. Одно из них — Sibilia in Siberia.


— О, это прекрасно! Это самое красивое стихотворение, которое я когда-либо слышал, — оценивает шутку Сидней.


Сидней сказал, что из всех покупок самая удачная — эта толстовка 
Сидней сказал, что из всех покупок самая удачная — эта толстовка 


Сибилиа родился на юге Италии, поэтому сразу обозначает, что не привык к низким температурам:


— Когда я увидел, что там, куда я поеду, будет –15...–20, я сменил телефон. Думал, что он сломался. Я пошёл в магазин, купил себе одежду по сезону, поэтому похож теперь на инструктора по лыжам. Все деньги, которые я в этом году заработал, потратил, чтобы подготовиться к встрече холодов здесь. К сожалению, я понял, что большая часть этих вещей мне не пригодится, только эта полезная оказалась (показывает на толстовку. — Прим. ред.). Теперь, чтобы амортизировать все покупки, придётся мне сюда переехать и пожить, — шутит режиссёр.


В первую очередь ему хочется поговорить не о фильме, а о месте, куда приехал, потому что настолько оно его впечатлило:


К поездке они тщательно готовились, поэтому не замёрзли в Новосибирске 
К поездке они тщательно готовились, поэтому не замёрзли в Новосибирске 


— Безумно красивое место здесь. Я родился в Италии и никогда не видел замёрзшую реку. Я лёд видел только в холодильнике, а тут сколько льда вокруг — просто прекрасно! Сама идея, что можно на реку встать, поражает. Я смогу сфотографироваться и сказать: «Мама, я поставил свои ноги на реку».


После мероприятия мы знакомимся и договариваемся на следующий день осуществить эту мечту и посмотреть другие интересные места в Новосибирске.


Сидней рассматривает графику Ирины Таюрской
Сидней рассматривает графику Ирины Таюрской


— Чао! Мы хотели уже внутри остаться! — рассказывают итальянцы на следующий день. Из машины они сразу не выходят.


— Не так уж и холодно, — замечает фотограф НГС Александр Ощепков.


— Да, мы заметили.


Сидней и Грета выбрали себе открытки — в первую очередь с медведем и снегом
Сидней и Грета выбрали себе открытки — в первую очередь с медведем и снегом


Мы начинаем экскурсию с Академгородка — Дома учёных. В том числе и потому, что именно учёные — главные герои трилогии итальянцев.


— Учёные входят в концепцию супергероев, которая мне очень симпатизирует. Я считаю, что ум — это одна из самых важных сверхспособностей. Даже если ты Человек-паук и у тебя нет мозгов, то ты запутаешься в своей паутине и исчезнешь, — уверен режиссёр.


В зимнем саду Дома учёных растёт фикус, которому более 40 лет
В зимнем саду Дома учёных растёт фикус, которому более 40 лет


На входе сотрудники Дома учёных рассказывают нам, что нужно посмотреть не только три действующие выставки, но и фикус, которому больше 40 лет.


Мы подходим к выставке современной японской гравюры «Хироаки Мияяма. Образы Гэндзи-моногатари», итальянцы присматриваются и пытаются понять, как она сделана. Сидней вспоминает японского художника, который им нравится. На самом известном его произведении изображена волна.


Итальянцам понравились японские гравюры. Сидней сказал, что дважды был в Японии
Итальянцам понравились японские гравюры. Сидней сказал, что дважды был в Японии


— Какие ещё выставки вам запомнились в Италии?


— Мне очень понравилась выставка сюрреалиста Рене Магритта. Я с детства его знаю, потому что у него есть известный рисунок, где три персонажа и где он сам появляется. Неизвестно, что с ним случилось: в определённый момент он не умер, а просто исчез. И есть комикс, где он время от времени появляется и даёт советы главным героям, — вспоминает Сидней.


«Мышь, вяжущая ДНК» напомнила Сиднею мышь из «Алисы в Стране чудес»
«Мышь, вяжущая ДНК» напомнила Сиднею мышь из «Алисы в Стране чудес»


— Я недавно ходила на выставку современного искусства, посвящённую мечтам и сновидениям, но она была ужасная, поэтому я даже не могу вам её посоветовать, — говорит Грета.


Мы перемещаемся в другой зал, где расположена выставка красноярского художника Арсения Милованова.


Холл Технопарка напомнил итальянцам гостиницу, в которой есть спа-зона
Холл Технопарка напомнил итальянцам гостиницу, в которой есть спа-зона


— Эта выставка, по сути, посвящена Камбодже; когда у нас говорят: «Случилась Камбоджа» — это означает какой-то хаос, недоразумение, — поясняет Сидней.


В продолжении темы учёных мы едем в Технопарк, который объединяет науку и бизнес. Сидней сразу замечает, что холл похож на гостиницу, и там, наверное, будут сауна и спа.


Грета и Сидней сделали фотографии на 13-м этаже Технопарка, стоя на стеклянном полу
Грета и Сидней сделали фотографии на 13-м этаже Технопарка, стоя на стеклянном полу


Такое же впечатление у гостей и от НГУ:


— Очень новый и снова похож на гостиницу, как и в Технопарке ощущение, — удивляется Сидней.


Грета добавляет, что здание внутри немного похоже и на больницу.


Здания резидентов Технопарка напомнили гостям бостонские университетские здания
Здания резидентов Технопарка напомнили гостям бостонские университетские здания


Это всё интересует их гораздо меньше, чем следующий пункт программы, её кульминация — поездка на пляж «Звезда».


— То, что я вижу перед собой, это вода? — спрашивает Сидней.


— Да.


Когда мы стояли в новом корпусе НГУ, там как раз была реклама курсов итальянского языка с красным сапогом в качестве иллюстрации
Когда мы стояли в новом корпусе НГУ, там как раз была реклама курсов итальянского языка с красным сапогом в качестве иллюстрации


Сидней и Грета фотографируют лёд, друг друга и интересуются, какая толщина льда, как люди узнают, что на лёд уже можно выходить, просто ли так катаются люди на снегоходах, называем ли мы Обское водохранилище озером.


— Я первый раз оказался на замёрзшей воде! Как будто просто на другой планете! Это в мультиках можно нарисовать, а в жизни у меня такое не встречалось. Сама идея, что мы идём по воде, меня впечатляет. Там видно рыбаков — давайте сходим к ним. Если они на нас разозлятся (из-за того, что мы спугнём им рыбу. — Прим. ред.), мы быстренько сбежим! Я родом из рыбацкой деревеньки, недалеко от Солерно. Там очень много рыбаков, — подчёркивает Сидней.


Сидней не мог поверить, что он наконец идёт по воде 
Сидней не мог поверить, что он наконец идёт по воде 


Несмотря на то что рыбаки находились вдалеке, итальянцы решаются к подойти, но где-то на середине пути верхний слой снега немного проваливается в одном месте, и там появляется вода, поэтому возвращаемся обратно. Грета и Сидней не могли налюбоваться снегом, но пора возвращаться в город.


Возле Новосибирского театра оперы и балета и памятника Ленину я спрашиваю наших гостей, какие кадры вошли бы в фильм, если бы они сняли его о своей прогулке по Новосибирску. Конечно, главный персонаж на них — это замёрзшее Обское водохранилище.


Сидней почувствовал себя на другой планете и сказал, что такое можно только нарисовать в мультиках 
Сидней почувствовал себя на другой планете и сказал, что такое можно только нарисовать в мультиках 


— Мы, конечно, снег видим, например в горах, но город, который полностью покрыт снегом, но при этом функционирует, для нас это самое большое впечатление. Академгородок меня впечатлил — целый город, посвящённый науке. Кинотеатр тоже нас очень удивил. Во-первых, он так красиво сделан, весь такой приятный. Во-вторых, гостеприимство, с которым нас здесь встретили. В-третьих, люди здесь в такой холод ходят в кино. Можно было бы сказать: «Ой, холодно, посижу дома», а вместо этого все идут и смотрят, ведут активную жизнь, — описывает Грета другие впечатления.


Гости интересовались, как образовался этот лёд
Гости интересовались, как образовался этот лёд


— Мне нравится то, что здесь жизнь натуральным образом просто движется. В Риме случись холод — по нашим меркам это 2–3 градуса, и всё: город встал, никто из дома три дня не выходит, всё парализовано. А здесь город продолжает жить, всё спокойно. И очень красиво, что всё в снегу. Удивляет, что здесь есть солнце в такой мороз. Обычно такая погода у нас ассоциируется с облаками, серым небом, а здесь этот контраст солнца и снега просто прекрасен! — считает Сидней.


Грету и Сиднея в целом поразил город, который весь покрыт снегом
Грету и Сиднея в целом поразил город, который весь покрыт снегом


На мой вопрос, выдержала ли их одежда низкую температуру, Сидней восклицает:


— Да, просто бомба! Только здесь я чувствую холод, особенно в этой зоне. Про то, что борода и усы могут замерзать на морозе, я в книжках про это читал, но вживую не видел. Или в фильмах, например, об экспедициях в Арктику.


Сидней показал, что у него замёрзло только лицо, а в целом подготовленная экипировка выдержала сибирские морозы
Сидней показал, что у него замёрзло только лицо, а в целом подготовленная экипировка выдержала сибирские морозы


Редакция НГС благодарит за помощь переводчика школы итальянского языка Tre scalini Юлию Чепель.


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