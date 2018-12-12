Новосибирцы накинулись на «Лады» и немецкие турбо-машины

«Ладу» покупают за низкую цену и внешний вид, а у «немцев» перестали бояться турбомоторов и роботов

Lada Vesta SW Cross





К декабрю 2018 года многие автопроизводители показали в Новосибирске уверенный рост продаж и успех своих моделей автомобилей. Хороший скачок продемонстрировали корейская KIA, отечественная «Лада» и немецкие автомобили концерна Volkswagen AG. Чем так нравятся эти машины новосибирским покупателям, как на продажи влияют реклама и ценовая политика — подробнее в обзоре НГС.АВТО.





АВТОВАЗ продолжает удерживать лидерство в абсолютном количестве проданных машин, как в России, так и в Новосибирске. С расширением семейства автомобилей LADA Vesta и выходом новой Granta автопроизводитель на текущий момент показывает рост продаж порядка 40% к прошлому году. За ноябрь 2018-го в Новосибирске и области, по данным агентства «Автостат», продано 195 автомобилей LADA, из них Granta — 80 штук, Vesta — 45 штук.





Комментарий эксперта. Данил Соловьёв, руководитель федеральной сети автосервисов FIT Service: «"Лада" всегда занимала первые позиции в силу ценовой доступности, но не из-за качественных характеристик. Понятно, что на российский автопром тоже влияют курсы валют, тем не менее не всё там импортное, кое-что производится в своей стране, и поэтому, конечно, на фоне роста курсов эта разница между машинами импортными и российскими становится всё больше и больше заметной. Доходы у населения не выросли, поэтому люди пытаются найти что-то с учетом своего дохода.





Нельзя отрицать того факта, что все-таки качество российского автомобиля выросло, и не только качество сборки. Главное, что точно изменилось в российском автомобиле, — внешний вид.





Это уже не квадратные «девятки», это все-таки какие-то красивые автомобили, которые привлекают внимание. И активное рекламирование на рынке подталкивает покупателя».









Skoda Rapid





Постепенно жители города перестают бояться технически сложных машин немецкого производства с их турбированными двигателями и роботизированными коробками. Машины массового сегмента группы Volkswagen AG, а это Volkswagen и Skoda, демонстрируют уверенный рост продаж — до 20%. В ноябре было продано 75 автомобилей Volkswagen и 70 автомобилей Skoda — итого 145. Например, Rapid разошелся в количестве 40 штук.





«В этом есть какая-то загадка, потому что регион, исконно любящий японский автопром, корейский, в этом году переключился на Volkswagen. Может быть, из-за агрессивной рекламной политики и ценовой политики конкретно в Новосибирске; может быть, дилеры удачно работают.





Немцы выпустили ряд моделей, которые в соотношении потребительских качеств и цены выгодно смотрятся на фоне японских автомобилей, где цена очень высокая.





На этом фоне конечно, например, Skoda Rapid — универсальный автомобиль за адекватные деньги. Тот потребитель, который покупает их, он не хочет разбираться в технических особенностях и для него эти характеристики ушли на второй план — то, что там есть особенности, что это турбированные двигатели, что это риски. Качество технологий, которые применяются, оно усовершенствовалось, и рисков стало меньше», — отмечает Данил Соловьёв.









KIA Sportage





Корейская KIA продолжает удерживать лидерские позиции по доле рынка и показывает ошеломительный рост продаж в 53%. В ноябре корейцы продали в регионе 175 автомобилей.





«Всегда корейцы лидировали, они всё равно в топе. Модели KIA, которые в этом году выводили на рынок, они удачно зашли, заточены были под потребителя.





Сейчас потребитель, особенно в Сибири, выбирает такие универсальные машины, что-то среднее между легковушкой и джипом.





Мы понимаем, что ездим по не очень хорошим дорогам дорогам, — вот почему Sportage идёт. Хочется с высоким клиренсом машину, с какой-то проходимостью, чтобы в сугробах не стоять, поэтому потребитель ищет доступный по цене вариант паркетника, и в этом плане корейцы хорошо заточены на новосибирские дороги».







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