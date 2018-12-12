«Не думал о последствиях»: полицейский одним ударом сделал из новосибирца беспомощного инвалида

Бывший младший лейтенант полиции Александр Желиба будет отбывать срок в колонии общего режима

Сегодня Центральный районный суд признал бывшего полицейского, 23-летнего Александра Желиба виновным в пьяной драке с посетителем бара «Арена» на улице Крылова. После той стычки 30-летний новосибирец Богдан Чупахин стал инвалидом первой группы. Из-за болезни Богдана его матери пришлось бросить работу — содержит семью и оплачивает дорогое лечение потерпевшего его отец. Сам Желиба вину признал, но заявил, что драка в баре никак не связана с травмами Богдана, и пытался с помощью адвокатов переквалифицировать дело на более лёгкую статью. Подробности — в материале обозревателя НГС.







В августе прошлого года Богдан Чупахин вместе с другом отдыхал в баре «Арена». Изрядно выпив, парни поругались с нетрезвой компанией. Как позже установит следствие, конфликт начался с того, что Чупахин увидел за соседним столиком девушку и подошёл к ней познакомиться — она оказалась знакомой экс-полицейского. Желиба вызвался «заступиться за девушку», как он после расскажет следователям, — и подошёл к Чупахину. После непродолжительного разговора потерпевший ушёл к барной стойке. Желиба пошёл за ним, но назревающий конфликт заметил охранник — он и попросил участников выйти на улицу.





Богдан Чупахин вместе с другом пошли домой, за ними вдогонку побежал Александр Желиба со своим приятелем. «Пошли с Богданом через дорогу, не бежали, — рассказал корреспонденту НГС друг потерпевшего. — Нас окликивают: "Эй", что-то типа этого, точно не помню. Я обернулся. Они бегут. Один из них мне в глаз дал. И всё. Очнулся возле банкомата, не знаю, как я там оказался. Я не видел, что они с Богданом сделали. Толкали не толкали, били не били».





Сам Желиба утверждает, что он бил Чупахина открытой ладонью левой руки по лицу, а потерпевший упал только потому, что был сильно пьян. «После того как произошло падение, я испугался, стал оказывать первую помощь, — пояснил Александр Желиба. — Я не хлопал ладошкой по лицу, я пытался перевернуть его на бок. Я вызвал скорую, остался ждать приезда полиции, сразу рассказал всё как есть, ничего не утаивая».





Материалы дела подтверждают, что удар был действительно один.





«Богдан начал себя непристойно вести, Саша сделал ему устное замечание, он заступился за девушку, — рассказала корреспонденту НГС жена осуждённого Евгения Желиба. — Их выгнали из клуба. Саша вызвал со своего телефона такси и ждал такси. Как говорят все свидетели, началась ругань, матерная брань со стороны потерпевших. Саша перешёл дорогу, чтобы уточнить, в чей адрес и для чего эта ругань, матерные слова в сторону жены и матери. Так как потерпевший был в состоянии сильного алкогольного опьянения, началась сильная потасовка. Даже по камерам видно, что Богдан делает шаг на Сашу».





После этого, по словам жены бывшего полицейского, Чупахин сделал несколько шагов назад, сорвался с бордюра и ударился головой. «Саша подошёл к нему, — объяснила Евгения. — Саша побежал в клуб, взял нашатырь и спирт и пытался привести его в чувства, одновременно вызывая скорую. Он дождался полицейский патруль… Мне жалко его [Богдана]. И Саша сожалеет, он хочет ему помочь. Но так как он находится в следственном изоляторе, у него нет возможности ему помогать. Мы отправляли деньги по возможности, лекарствами помогали. Что потерпевшие приняли от нас, то приняли, мы тоже не всесильны».





После драки в августе прошлого года Богдана Чупахина парализовало





В ту же ночь в больнице Чупахину экстренно сделали трепанацию черепа — после этого он впал в кому, а в июне этого года получил инвалидность первой группы.





«С момента травмы он был в реанимации, в реанимации он похудел до 40 килограммов с ростом 1,80, сейчас он набрал вес, — рассказала корреспонденту НГС сестра Богдана Маргарита Чупахина. — Были улучшения с апреля, когда из реанимации его выписали. Ему проводили курсы иглотерапии, у него начались рефлексы, начал садиться в инвалидное кресло с помощью родителей. Неделю назад ездили в реабилитационный центр в Кольцово, но в Кольцово он заболел простудными заболеваниями. Был курс антибиотиков. После этого курса сильное ухудшение. Он не глотает, нет силы, взгляд отсутствующий, вообще никак не реагирует на нас. Вот полгода нашего восстановления из-за одной болезни сейчас сошли на ноль. Это очень тяжело для семьи и финансового положения».







Чупахина добавила, что до происшествия брат был обычным парнем, работал в сфере госзакупок. Несколько лет назад он попал в аварию, ему ампутировали ногу. К протезу привык быстро и инвалидность, рассказала сестра, ему не мешала — он жил обычной жизнью.





«Я бы ещё раз хотел извиниться перед потерпевшими, — заявил сегодня во время последнего слова в суде Александр Желиба. — Я виню себя, я казню себя, что так вышло. Нанеся левой рукой удар по лицу, я не думал, что будут такие последствия… Если будет у меня такая возможность находиться не в местах лишения свободы, я буду всё делать, не буду скрываться, не буду бегать,





всю заработную плату я буду отдавать потерпевшим, потому что чувствую свою вину в том, что произошло».





Сторона защиты ходатайствовала о переквалификации дела со ст. 111 (нанесение тяжких телесных) на ст. 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), максимальный срок наказания по которой предусматривает до 4 лет лишения свободы.





Суд лишил бывшего полицейского звания младшего лейтенанта





Однако суд приговорил его по статье «тяжкие телесные» к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Осужденный должен выплатить пострадавшему Чупахину 237 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба, а также 1 миллион компенсации морального вреда. Из МВД Александр Желиба был уволен вскоре после инцидента, а сегодня суд лишил его и звания младшего лейтенанта полиции.





«Он получил заслуженное наказание, — считает Маргарита Чупахина. — Конечно, здоровье Богдану его срок не вернёт, ему здоровье сможем вернуть только мы с родителями, надеюсь, что у нас это получится. Но другие должны хоть немного задуматься о том, к чему могут привести их действия».





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