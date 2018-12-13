Умники на выселках

Прогулка по самому умному и трудолюбивому району — он очень далеко, а его красота заросла лесом

ДК «Приморский» на ОбьГЭСе за 60 лет почти не изменился





Советский район появился в 1950-е благодаря двум важным событиям: строительству гидроэлектростанции и созданию Сибирского отделения РАН. Позже в него включили посёлки и деревни, которые располагались рядом. Строительство Академгородка уложили в рекордные сроки: за год подвели к нему из города асфальтированное Бердское шоссе, а большинство академических институтов расположили прямо в лесу — строители сохранили 2/3 лесного массива. В советское время это был самый престижный и богатый район города, хоть и в 20 километрах от центра. За эти годы он почти не изменился — сравните сами. НГС продолжает цикл фотоисторий районов Новосибирска, подготовленных при содействии Музея Новосибирска, — и сегодня наш фоторассказ про Советский район: Академгородок и ОбьГЭС, их строгую красоту и единство с природой.





Проспект Лаврентьева — центральная магистраль Академгородка — раньше назывался проспектом Науки. Его переименовали после смерти основателя научного центра — академика Михаила Лаврентьева. Слева, на снимке 1963 года, видно стройку Института экспериментальной медицины, но этот проект не состоялся, так что здание сразу отошло к ВЦ.







Вдоль проспекта Лаврентьева расположили бóльшую часть академических институтов СО АН СССР, в том числе Институт катализа, который основали в конце 1950-х годов. Построить институт решили после пленума ЦК КПСС, который поручил быстрыми темпами развивать химическую промышленность. Основателем института стал академик Георгий Боресков, имя которого институт носит сейчас.







Институт ядерной физики построили чуть дальше по проспекту Науки и в то же время. Он стал самым крупным институтом СО АН СССР. Недавно ИЯФ отметил 60-летний юбилей — мы рассказывали о самых интересных и сложных установках и разработках, над которыми трудятся в институте, причём простым языком.







Институт гидродинамики стал первым академическим институтом СО АН СССР, а его директором — основатель Академгородка. В этом здании начинались одни из первых занятий НГУ.











А вот и главный корпус НГУ. Официальное открытие университета состоялось в 1959 году — через два года после создания Академгородка. Первую лекцию студентам прочитал академик Сергей Соболев, и с тех пор по традиции первую лекцию первокурсникам читает один из ведущих учёных. Основатели Академгородка пытались создать «модель элитарного университета» наподобие Московского физико-технического института. НГУ за почти 60 лет выпустил 50 тысяч специалистов в разных областях знаний, каждый десятый стал кандидатом наук.





Открыли НГУ не в его нынешнем здании, а там, где сейчас расположена гимназия № 3 . Когда университет переехал в собственное здание, здесь открыли физико-математическую школу, которая готовила абитуриентов для НГУ. Затем здесь открыли школу с углубленным изучением английского языка — это связано с тем, что Академгородок начал плотно сотрудничать с зарубежными странами. И только потом здесь появилась школа № 25 , куда отправляли учиться трудных детей, а ближе к 1990-м школа стала гимназией, уникальную программу для которой придумали выпускники НГУ.







Вместе с академическими институтами и университетом в Академгородке строили и развлекательные объекты, в том числе Торговый центр, в котором были универмаг, продовольственный магазин, книжный магазин и кафе, а рядом — кинотеатр «Москва» на 800 мест. Правда, «Москвой» он пробыл всего несколько месяцев.







После строительства кинотеатр передали на баланс Управления кинофикации СССР, которое заведовало всеми кинотеатрами страны, а потом снова вернули СО АН СССР, изменив статус и имя на ДК «Академия». Здесь организовали разные творческие клубы и коллективы.







А первым общественным зданием Академгородка стал Дворец молодёжи «Юность». Первое здание построили в 1958 году, но оно не сохранилось. В 1980-е ему приделали огромные «уши» — их хотели украсить художественными панно, но в итоге здание просто видоизменили — оно слабо напоминает свой первоначальный вариант. Сейчас, как и первое время, в «Юности» располагается большая часть детских кружков и секций Академгородка.





Морской проспект тоже раньше назывался по-другому — это была Академическая улица (сейчас Академическая улица тоже есть — она тянется параллельно Морскому проспекту). Одна из самых известных легенд гласит, что проспект спланировали так, чтобы при ядерном ударе радиоактивная пыль после взрыва выдувалась ветром, как по трубе. На главной магистрали Верхней зоны строили престижные жилые дома для учёных, летние кафе и магазины — она вела к Обскому морю...







...А море появилось благодаря гидростанции, которую начали строить чуть раньше Академгородка — в 1950 году. Строительство плотины откладывали несколько раз — её созданию мешали обе мировые войны. В 1956 году строители плотины затопили тысячи домов, и река стала морем — НГС готовил лонгрид, посвящённый 60-летию ГЭС, и нашёл очевидцев и строителей гидростанции.







По ту сторону Обского моря параллельно с Академгородком строили новый микрорайон, который теперь называют ОбьГЭСом. В этом здании на улице Энгельса были отделение милиции, книжный магазин, а в середине прошлого века — районная администрация. Сейчас его заделали серым сайдингом и завесили уродливыми рекламными плакатами.





А это одна из старейших школ Советского района — № 112 . Её открыли в 1958 году как школу-интернат. На левом фото ей не больше пяти лет.







Чуть раньше на ОбьГЭСе открыли ДК «Приморский». Здесь отдыхали строители плотины. Он раньше так и назывался: клуб «Строитель». Долгое время это был один из главных культурных центров левобережья — здесь проходили большие праздники и концерты.







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