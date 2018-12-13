Корейский бум: KIA открыла в городе еще один дилерский центр

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Новый автосалон разыграет к концу года тонну топлива

В преддверии Нового года компания разыграет топливные карты на 500 литров
В преддверии Нового года компания разыграет топливные карты на 500 литров


В Новосибирске открылся новый дилерский центр KIA «Центр НСК». Всего в городе сегодня работает три дилера корейской марки. Компания намерена упрочить позиции KIA в Новосибирске и уже объявила о старте новогодней акции: до конца года центр планирует разыграть тонну топлива среди пользователей соцсетей.


Корейский бум: KIA открыла в городе еще один дилерский центр

Корейский автопроизводитель уверенно занимает первую строчку в рейтинге самых продаваемых иностранных автомобильных брендов в России. По итогам 11 месяцев 2018 года в нашей стране продано 209 503 автомобиля этой марки. И динамика впечатляющая — плюс 24% к аналогичному периоду прошлого года. В компании отмечают, что это абсолютный рекорд за всю 10-летнюю историю KIA Motors Rus. Рыночная доля бренда при этом составила 13%. Между тем, в Новосибирске доля KIA, по данным импортера, находится на уровне 8%. По мнению автопроизводителя, открытие нового дилерского центра должно упрочить позиции марки в регионе. Тем более что спрос продолжает расти.


Новый центр открылся на правом берегу по адресу: улица Большевистская, 276/1. Автосалон разместился по соседству с официальным дилером Nissan. Работы по реконструкции здания завершены буквально за несколько месяцев. Новый салон оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб».


«Центр НСК» оказывает полный комплекс услуг по продаже, гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей марки KIA. В салоне представлена вся линейка, которую импортер реализует на российском рынке. В частности, обновленный KIA Sportage, продажи которого стартовали 1 ноября. В четвертом поколении знаменитый кроссовер имеет 18 вариантов сочетания двигателя, трансмиссии, типа привода и оснащения. Это самый широкий выбор комплектаций во всей российской линейке KIA. Для отечественного рынка корейский автопроизводитель предложил два бензиновых двигателя — 2,0 MPI (150 л.с.) и новый 2,4 GDI (184 л.с.). Они могут сочетаться с 6АКПП или 6МКПП. И привод можно выбрать передний или полный. Есть еще дизельный мотор 2,0 CRDi (185 л.с.). Он агрегируется с новой 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и может быть только в полноприводном исполнении.


Корейский бум: KIA открыла в городе еще один дилерский центр


Уже в базе кроссовер оснащен фронтальными подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, есть также боковые подушки и шторки. ABS, система стабилизации, помощник при трогании в гору и спуске, контроль давления в шинах, кондиционер и дефлекторы обдува задних пассажиров.


Чтобы оценить все преимущества обновленного Sportage, запишитесь на тест-драйв в автосалон «Центр НСК». В тестовом парке представлен весь модельный ряд KIA.


В «Центр НСК» оборудована сервисная зона на 10 постов, где выполняется весь комплекс работ по гарантийному облуживанию и ремонту автомобилей KIA. Сервисный центр оснащен современным оборудованием, есть собственный склад запчастей и расходных материалов. Все запчасти оригинальные, и большинство самых востребованных всегда есть в наличии. Но, пожалуй, наибольшая ценность любого сервисного центра — это люди. Штат «Центр НСК» укомплектован профессионалами, прошедшими дополнительное обучение по программе импортера.


Корейский бум: KIA открыла в городе еще один дилерский центр


Для удобства клиентов у дилерского центра предусмотрена просторная парковка. А внутри оборудована комфортная зона ожидания. Вы можете выпить кофе или чаю, пока ваш автомобиль будут обслуживать, а также наблюдать за ходом ремонта. В салоне есть Wi-Fi- и детская зона, чтобы не скучали даже самые юные посетители. Приобрести понравившуюся KIA можно как за наличные, так и в кредит или в лизинг. А если вы хотите обновить свой автомобиль, но времени на его продажу нет, воспользуйтесь программой трейд-ин. Кроме того, в «Центре НСК» всегда действуют спецпредложения, которые позволяют получить выгоду при покупке нового авто.


В преддверии Нового года «Центр НСК» приготовил сюрприз для всех новосибирцев. Участвуйте в предновогоднем розыгрыше от официального дилера KIA и получите шанс стать обладателем одной из двух топливных карт сети АЗС «Газпромнефть» номиналом 500 литров. Подробные условия розыгрыша смотрите в официальных сообществах компании в Инстаграме и «ВКонтакте».


Корейский бум: KIA открыла в городе еще один дилерский центр


«Центр НСК», официальный дилер KIA:
ул. Большевистская, 276/1
тел. 8 (383) 319–44–44
www.kia-nsk.com
«ВКонтакте»
Instagram


Официальные банки-партнеры — ООО «Русфинанс Банк» и ООО «Сетелем Банк».


Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 8 (383) 319–44–44 и в официальных сообществах компании в социальных сетях.

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