«Девочки мне говорят — женись»: отец шестерых детей стал лучшим папой

После смерти жены он живёт с детьми в лесу, но отшельником чувствовал себя в Новосибирске

Игоря Белых признали одним из лучших отцов в Новосибирской области — НГС приехал к нему домой





Зимний лес, в котором живёт семья Белых, напоминает ожившую открытку — заснеженные еловые лапы, заячьи следы, подвесной мост и птицы, которые не боятся человека. Муж и жена решили построить дом в лесу Болотнинского района Новосибирской области около 15 лет назад — начало стройки запечатлено на счастливых фотографиях в старом альбоме. Не так давно супруга Игоря Белых погибла, но он не остался один, ведь в семье родились шестеро детей. Корреспонденты НГС приехали домой к сибиряку, которого на прошлой неделе наградили как одного из лучших отцов региона, — он рассказал, как его семья справилась с горем и почему его дети никогда не чувствуют себя брошенными.





Большой бирюзовый дом укрыт деревьями и сугробами — добраться пешком до него можно за 20 минут от старейшей деревни Кругликово в Болотнинском районе. Заячьи и соболиные следы идут вдоль тропы с чёткой линией из десятков невысоких елей — их посадили Игорь и Людмила Белых, когда решили переехать сюда из Кругликово и основать у Оби поселение под названием Белогуры. Вместе с ними переехали и их четверо детей — ещё маленькие Лёша, Артём, Катя и Маша.







Дом семьи Белых — первый в поселении





Весной 2003 года, когда семья начала строить дом посреди поляны, усеянной васильками, супруги узнали, что скоро у них родится сын — недолго думая, назвали Васей. В 2008 году у пары родился шестой ребёнок, Миша, а поселение уже насчитывало с десяток домов — приезжали и друзья, и незнакомые люди, довольно быстро ставшие единомышленниками. Здесь, посреди леса, появились даже настоящие улицы — Радужная, Солнечная, Ясная, Светлая и Фестивальная, где стоит сцена для июльских праздников «День земли» с песнями и танцами.







Белогуры появились в начале 2000-х — летом до них можно доехать на машине, зимой нужно идти пешком из деревни Кругликово





Жители шутят, что иногда их принимают за сектантов — особенно журналисты, — и когда есть настроение, они могут даже поддерживать эту легенду, пугая приезжих байками. В действительности, по словам Игоря Белых, здесь живут люди самых разных профессий (например, врачи и музыканты) и убеждений — просто уставшие от города.







Названия улиц вместе придумывали все жители поселения





«Здесь одно правило — никаких правил, вообще никаких, кроме, конечно, законов Российской Федерации. ЖЭУ у нас нет, собрания проходят в формате: «Ребята, там лужа, надо дорогу засыпать». Думаем, кто у нас лучше всех соображает, как дорогу засыпать? Так, Петров, ты будешь главным сегодня. И всех всё устраивает», — говорит основатель поселения.







Сам Белых — коренной новосибирец, детство он провёл в Железнодорожном районе города. Потом он работал и метеорологом (на него он учился), и продавцом литературы, и водителем, в какой-то момент даже занимался отделкой квартир. По работе он объехал почти всю Сибирь — с будущей женой Людмилой он познакомился, например, в Горном Алтае.







Кругликово, ближайшая деревня к поселению, основана в конце XVII века — Белых жили в ней несколько лет до строительства дома в лесу





«Мы, когда приехали в город (в Новосибирск. — Прим. ред.), там двоих детей нарожали, а потом что сподвигло [переехать]…





В общем, был 98-й год. Я проснулся и пачку сигарет себе без фильтра не смог купить, потому что она стоила бешеных денег — когда обвал рубля был. Сижу такой, думаю: "Как хрупок город. Холодильник — вот и весь твой запас".





А здесь? Рыба, например, в воде, хочешь — лови. Ещё поначалу коров, овец держали — сейчас вот только кошек, правда, держим», — рассказывает Игорь Белых.







Дом построили почти полностью сами — даже дети принимали участие. На фото Вася (слева) и Миша Белых машут соседям





Дом почти полностью строили сами — Игорь Белых говорит, что для него это было довольно легко, хотя раньше он ничем таким не занимался, разве что печки делал в деревне.





«Мы дом строили, и дети такие: "Пап, хотим купаться!" Я: "Нет, вот дом построим, тогда пойдёте купаться". А потом такой себе — стоп. Вот так жизнь и проходит, они же вырастут. Почему, собственно нет? Пересилил себя: "Идите купайтесь". Там мостик, они туда плюх, я сижу, сперва нервничаю, а потом успокаиваюсь», — вспоминает Игорь.







На месте дома Белых раньше была поляна — теперь вокруг растут деревья





Четыре года назад Людмилы не стало. Как говорит Белых, жена начала увлекаться сибирскими лечебными травами и до «несчастного случая» эти травы шли всем только на пользу. Но однажды она спутала безобидное растение с ядовитым вёхом — и отравилась вместе с сыном и двумя соседями. Троих откачали, но Людмилу спасти не смогли — буквально через несколько часов она скончалась.







Игорь Белых признаётся, что после того, как не стало Людмилы, семья ещё больше сплотилась. На фото Вася и Маша Белых





«Я и сам не знал, что у нас в Сибири такое может быть. Я ушел в деревню, а пришёл — и… Всё. Конечно, горе конкретное. Но выправились. Мы ещё больше сплотились, да, Мыш? (Обращается к дочери Маше. — Прим. ред.)







Дети, наверное, быстрее [меня] адаптировались. Мне да Мише сложнее было — особенно первый год. Вообще, чтобы внутренне перестроиться, мне понадобилось три года. Всё равно, знаешь, что спасает? Репетиции, школа, спектакли, фестивали. Мама у нас сама с музыкальным образованием была — на гитаре играла, пела хорошо», — вспоминает глава семьи.







Силы справиться с горем появились благодаря детям и музыке. Ещё Игорь Белых — депутат местного сельсовета, он решает вопросы по благоустройству в деревне





Мише было 6 лет, когда погибла Людмила. Старшие сёстры всеми силами старались заменить мальчику мать, заботились и об отце.





Разговоры о маме — не табу, наоборот, по словам Игоря Белых, он старается обсуждать с детьми все проблемы и горести. Хотя сам признаётся, что жили бы в Новосибирске — наверное, их семью постигла бы участь многих городских семей, где мама и папа до позднего вечера работают в офисах, а дети предоставлены самим себе и пропадают в социальных сетях.







Уже шесть лет семья организует в Белогурах музыкальный фестиваль «День земли»





«Если бы в городе жили — не проводил бы я с ними столько времени. А здесь они всё время под ногами.





Дисциплины? Её как таковой нет. У нас уроки если кто и может проверять — только Маша с Катей у Миши. Я, слава Богу, помню, кто в каком классе учится! Бюджет мы решаем совместно. У нас просто команда, и неважно, что у меня возраст больше, а у него (кивает в сторону младшего сына. — Прим. ред.) меньше, у нас в первую очередь уважение друг к другу.





Мы друзья. Даже не могу представить, чтобы на них накричать. (Маша качает головой: «Ну да, конечно!». — Прим. ред.) Нет, ну иногда могу, когда доводят. Ладно, Маша, а ты на Васю не кричала? Так психанула, что стекло треснуло на втором этаже», — говорит отец.







Девять лет назад жители возвели подвесной мост, и добираться до Белогуров стало проще





Ближайшая школа есть в Кругликово, но учителя, по мнению семьи, всё же лучше в райцентре, в Болотном. Туда трое младших детей ездят на единственном автобусе в 7:30, а обратный рейс — или в 14:00, или только в 17:00. Семейный уазик сломался, поэтому детям приходится ездить в школу на автобусе — час в одну сторону, поэтому обратно школьники приезжают уже в сумерках. Но идти по лесу потом, по словам Маши Белых, не так страшно — среди родных деревьев чувствуешь себя в безопасности.





Автобус до Кругликово и обратно идёт всего раз в день, поэтому детям приходится несколько часов ждать обратного рейса





За пару часов беседы с корреспондентами НГС в дом Белых без стука зашли трое соседей — двери и не закрывают на засов. Соседи спрашивают, как дела, и ловят Wi-Fi, пьют кружку жаркого иван-чая или рюмку обжигающей «косорыловки», и дальше идут по своим делам.







«Мне друзья говорят: "Игорь, приезжай в город, посидим". А я говорю: "У меня кухня больше, чем ваша!". И что, сидишь ты в этой квартире, кухня 6–9 квадратов. Сядем, посидим. Что дальше делать? Мы были отшельниками в городе, сюда приехали — столько друзей. На Новый год, в зиму, здесь 30 человек набилось, стоя спали!







Здесь ближе к природе. Стресс отчего происходит?





Ты, допустим, приходишь домой — в окошко что ты видишь? Наверняка дорога, соседние многоэтажки, может быть, несколько деревьев. Что меняется? Ничего. Я смотрю в свое окно — и ты найди повторяющуюся иголку к иголке.





Деревья, пейзаж, даже цветы меняются с каждым годом — они никогда не повторяются», — объясняет сибиряк.







Вася сам делает варенье из шишек





Он скучает по старшим детям — 27-летний Алексей и 18-летняя Катя живут в Томске, 22-летний Артём — в Петербурге. У сыновей уже свои семьи — сейчас второй сын с женой ждут ребёнка, пообещали привезти его домой, показать сибирский лес с ручными птицами и реку. Маша тоже скоро уедет — она учится в 11-м классе и хочет поступить в ТГУ на специальность «управление персоналом». Вася ещё не определился, сейчас он в 9-м классе, но всерьёз занимается вокалом и делает варенье из сосновых шишек. А Мише всего 10 лет.







Кошек в семье четыре: Муся, Котя, Тиша и Перся





На вопрос, как отец семейства ладит с подростками, Белых даже удивляется — мол, а что в этом возрасте такого особенного?







«Знаешь, я вот понял. Если до 12 лет ребёнку родители любви дают, то проблем не будет, когда начнётся половое созревание. По наблюдениям получается так — если кто говорит: "Вот у меня проблемы с ребёнком", то просто его где-то недолюбили. У родителей между собой контакта-то нет:





у него свои друзья-подруги, у неё тоже свои. Будто дом у них — просто общее место, где можно поесть и поругаться.







А ребёнок — он ещё в общество не может выйти, он там никто. И дома у него будто нет, вот он и завис. И есть другое общение — через интернет, там другой социум, он искусственный. Почему такие все злые? Они себя не могут реализовать, они начинают друг перед другом выделываться в социальных сетях. А всё почему — где-то был момент упущения, просто не хватило тепла.







У Игоря Белых своя философия общения с подростками





Как помнишь, тот момент с Лизой (дочь друзей семьи. — Прим. ред.) — с ней никто не мог справиться, ей было лет 10. Я говорю: "Лиза, то, что ты маленькая, я понимаю, но ты же видишь, что я к тебе с уважением отношусь. Но и ты тоже с уважением относись". Все спрашивали: "Как ты так быстро с ней поладил?". А она просто почувствовала себя ответственной.





Дети же тоже все ответственные — они тоже ответственность несут, выполняют тоже настоящие, не игрушечные дела по дому»,





— рассуждает многодетный отец.







В доме ещё остаются трое детей из шести, хотя и младшие скоро уедут учиться





Белых признаётся — только недавно наступил момент, когда он оправился после того, как не стало Людмилы.







«Мне дети, особенно девочки, говорят: "Пап, женись, а то скучняк будет". А то, конечно, они сейчас разбегутся, мы с Мишкой останемся. Сейчас пока… Не знаю, ведь любая женщина хочет, чтобы ей было внимание. Соответственно, у неё ребёнок, у меня дети, как мы будем бюджет делить и всё такое, у меня в голове это не укладывается.





Плюс надо какие-то чувства испытывать. А так, чтобы тебе просто пирожки жарили на кухне, — нет, этого мне не надо.





Птицы у реки не боятся человека и смело подлетают за семечками





Да и мне сейчас финансовый вопрос надо решить. Что за жених, у которого нет денег? Как миллион в месяц буду получать — тогда можно ещё. Если серьёзно: когда найдется по душе — тогда женюсь», — говорит Игорь Белых.







В ближайшем будущем семья надеется выстроить здесь благоустроенную туристическую базу





Белых надеется, что в ближайшем будущем в Белогурах построит свою туристическую базу: уже построен первый домик, а потом появятся и резные ворота, и кафе, и место для мастер-классов. Тогда, наверное, и все дети смогут найти здесь работу и насовсем вернуться домой.







— Просто, понимаешь, это мои любимые дети, мне без них скучно.







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