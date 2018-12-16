Сомелье в «Пятёрочке»

Наталья Ильина считает, что, когда речь идет о недорогом вине, многое можно понять, просто взглянув на этикетку

Новый год уже близко, а предновогодние застолья — ещё ближе. Статистика говорит, что в России стабильно падает потребление водки и растут продажи вина. И одна из причин — вино становится доступнее. Крупные торговые сети, пытаясь удержать покупателя, готовы продавать вино с минимальной наценкой, потому что каждый купивший бутылку вина человек наверняка не уйдет и без других, уже более прибыльных для ритейлеров, покупок. Этим грех не пользоваться. Обозреватель НГС вместе с ресторатором Натальей Ильиной прошли по обычным сетевым магазинам, пытаясь понять, что отсюда может попасть на стол к любителю вина.







Встретить по одёжке







Наталья Ильина — создатель и владелица винного ресторана «Библиотека». С вином ей приходится иметь дело постоянно, при этом она не связана ни с одним из поставщиков, поэтому может быть совершенно беспристрастна. А ещё Наталья каждый день видит, за что именно готовы платить деньги люди, которые хотят выпить по бокалу.







Разумеется, самые интересные предложения по вину можно встретить в магазине типа Metro Cash&Carry. Однако его карты есть не у всех, да и не всегда он под рукой. Поэтому мы решили взять обычные точки федеральных сетей, которые сейчас можно встретить в любом районе города: «Магнит», «Пятерочка» и «Ярче!».







Перед началом Наталья излагает свою методику выбора вина в ситуации, когда вы стоите перед полкой и ни одна этикетка вам не известна.







«Если я ничего не знаю о производителе, сначала я просто смотрю на этикетку. Этот подход сложился как-то сам собой после многочисленных винных туров по Европе, где пришлось побывать на очень разных винодельнях: традиционных и ультрасовременных, опрятных и грязных. Всегда за этим всем стоит личность винодела или владельца. И вот там, где мы с хозяином совпадали в каком-то общем отношении к жизни, то и вино почти всегда тоже мне нравилось.





И этикетка чаще всего нравится тоже, потому что ее придумывает или утверждает владелец — это показатель его вкусов,





которые не обязательно плохи, просто могут не совпадать с моими», — говорит Наталья.







По мнению эксперта, не стоит также пытаться тратить деньги на дорогое вино, если вы не уверены, что способны оценить его качество. Даже если оно действительно великолепно, но у вас нет достаточно опыта, есть риск, что вы просто не поймете, почему эта бутылка стоит, например, 1,5 тысячи рублей, а та — 500.





Большая часть вин на полке супермаркета укладывается в промежуток от 200 до 700 рублей. Для человека, который уже предпочитает сухие или полусухие вина (а не полусладкие), простое, но вполне приличное вино можно купить и за 350–370 рублей за бутылку, говорит Ильина. Если ты уже начинаешь понимать разницу между разными видами винограда, что-то знаешь о регионах, то нижняя планка поднимается до 550 рублей. И если ты уже понимаешь в вине, но еще не ушёл в заоблачную даль к великим винам, то нижняя планка будет 700–800 рублей.





Гипермаркет «Магнит» в ТРЦ «Галерея Новосибирск»







Длинная полка, кажется, может вместить всё что угодно. Ближе к нам белые вина. Наталья сразу берет в руки чилийский совиньон блан (марка Concha y Toro) за 389 рублей. Цена эта, правда, со скидкой, но эксперт сразу говорит, что за такие деньги взяла бы это вино себе. «Оно недорогое, уже довольно интересное, с характерным сортовым букетом, и если вам нравится "совиньон" — это прекрасный выбор», — считает Ильина.







Где-то рядом стоит итальянское пино гриджио (Lamberti), которое Наталья тоже хвалит, но цену называет завышенной — 799 рублей такое вино не стоит, за эти деньги можно найти что-то и поинтереснее.







Цена со скидкой в некоторых случаях приближается к цене вина на родине





Самое дешёвая позиция, которую одобрила эксперт, — белое чилийское Panderado (299 рублей). Это вино совершенно без претензий, но оно лёгкое, радостное, хорошо сочетается с любой едой. Это дежурный вариант для того, чтобы поставить на стол вино, которое ни у кого не вызовет отторжения и которое стоит минимум денег.







«После того как вы определились с этикеткой, стоит посмотреть на контрэтикетку, где уже написано что-то о производителе (возможно, вы его знаете), о местности и т. д.», — продолжает Наталья. Она советуют посмотреть и на цвет вина. «Он должен быть привычным и привлекательным. Например, если вы берете белое вино и внутри оно насыщенно-желтоватое, то, скорее всего, у него и вкус, и букет будет странным. И если вы точно не знаете, что именно это вино вам нравится, лучше не экспериментировать», — советует эксперт.







В разделе белых вин эксперт находит позицию, которая устроит уже и ценителей сорта совиньон блан из Новой Зеландии, — всего за 720 рублей. «Если вы любите такие вина, то это более чем убедительная цена. Правда, этикетка лично мне не нравится», — признаётся Ильина.







Этот совиньон блан может устроить уже ценителей





В красных винах Наталья ничего для рекомендаций не нашла, здесь ей выбор магазина показался скудным. Корреспондент НГС тут отметил неплохой «Кот дю Рон» (Rene Clement) — это не такое прямолинейное вино, как делают за эти деньги в Новом Свете. Если вы непременно хотите поставить на стол «что-то французское», то это очень достойный вариант. Обычная цена вина такого уровня — рублей 800, но здесь оно продается за 650. Наталья, впрочем, выбор НГС не разделяет, говоря, что в случае ограниченного бюджета лучше вообще не смотреть в сторону Старого Света, поскольку за ту же цену среди новосветских вин можно найти что-то более увлекательное.







Супермаркет «Ярче!»







Полку вина в этом магазине найдёшь не сразу, хотя она предусмотрительно расположена на виду у кассиров (в штате этой сети нет охранников. — Прим. ред.). Выбор здесь невелик, но выбрать, определенно, есть что. Наталья сразу замечает на верхней полке резервное, то есть выдержанное дополнительное время (как правило, в бочке) шардоне из Чили (Pacifico Sur) за 496 рублей.





Если вы хотите познакомиться с тем, как вино начинает меняться со временем, то это будет прекрасным вариантом. Потому что за более чем разумную цену можно получить уже не просто «питкое», а интересное и глубокое вино.







Резервное вино в пределах 500 рублей — это находка





Тут же (и тоже на верхней полке) находим неплохое «Кьянти», на котором стоит маркировка DOCG (высшая степень контроля происхождения). Это, конечно, не вино для коллекции, но для цены в 379 рублей — это более чем удачный вариант. Конечно, если вы в принципе любите «Кьянти» (часто это довольно легкие, если не сказать водянистые вина, которые могут не понравиться тем, кто привык к интенсивным вкусам).







Наталья замечает еще несколько достойных позиций, говоря, что здесь их больше, чем в «Магните», хотя ассортимент в «Ярче!» меньше раз в 20. Но не всё так хорошо: вот пара бутылок, которые, скорее всего, совсем не представляют интереса при сопоставимой цене с достойными винами.







«Если на этикетке написано барон, маркиз и т. д., но больше нет никакой конкретной информации (сорта винограда, регион), то, скорее всего, перед вами какое-то дешёвое, совершенно безынтересное вино, которое производитель пытается таким образом сбагрить любителям красивых слов», — говорит Ильина. Исключения, конечно, бывают, но вы их сразу поймете по цене — она наверняка будет существенно выше.







Вин с громкими титулами на этикетке лучше избежать





Есть в «Ярче!» и совсем смешные образцы. Например, герой вечеринок 1990-х «Молоко любимой женщины» (здесь оно, правда, называется «Молоком любимой девушки». — Прим. ред.). На этикетке много красивых слов на немецком, но стоит перевернуть бутылку, и вы видите место производства — город Томск. Впрочем, и цена в 149 рублей не должна внушать мысль, что содержимое имеет хотя бы какие-то достоинства, кроме того, что оно «сладенькое».







«Пятёрочка»







Здесь у Натальи взгляд падает сразу на розовое испанское темпранильо Amaratna (298 рублей). Прекрасный вариант универсального вина на общий стол, которое устроит почти всех и которое не жалко купить с запасом.







Наталья Ильина постоянно работает с вином, но не связана ни с одним из крупных поставщиков





Из вин посерьезней в руки сама просится бутылка резервного каберне совиньона Terra del Fuego (399 рублей). Если планируете жарить мясо, то это почти идеальный вариант за эту цену.







И уже от себя я не могу не порекомендовать шардоне «Фанагории» из серии «Авторские вина» за 298 рублей. Это уже вино, которое можно рассматривать, оставлять в бокале подышать, — в общем, оно даёт, пусть и на самом базовом уровне, почувствовать, каким может быть продукт, сделанный с какой-то идеей.







Даже без скидки цена на приличные экземпляры может быть вполне гуманной





Общий вывод: в каждом из сетевых магазинов удалось найти вполне достойные вина по более чем разумным ценам. Больше всего образцов с хорошим сочетанием цены и качества удалось обнаружить в «Ярче!», но и «Магниту» с «Пятёрочкой» тоже есть что предложить. Конечно, если у вас уже есть сформировавшиеся пристрастия (и деньги, чтобы эти пристрастия удовлетворять), лучше доехать до какого-нибудь винного бутика или отправиться в Metro Cash&Carry. Весьма привлекательные предложения во время акций можно встретить и в более дорогих магазинах вроде «Мегаса». Но если вам хочется просто поставить на стол бутылку вина, которая не испортит настроение, то с этой задачей справится и сетевой магазин у дома.