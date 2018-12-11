Превышение скорости на 20 км/ч: запретить или оставить

Запретить ли превышать скорость на 20 км/ч — мнения за и против, а также голосование новосибирцев

Ограничение скорости 60 км/ч





На текущей неделе в обществе, в автомобильных кругах, в средствах массовой информации вновь активизировалось обсуждение предполагаемой отмены нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч. Все началось с предложения заместителя мэра Москвы Максима Лисутова, который заявил, что этот порог нужно уменьшить «с учетом того, что он прямо зависит от количества погибших на улично-дорожной сети». Портал НГС.АВТО решил спросить новосибирских экспертов и представляет мнения за и против отмены порога в 20 км/ч. А читателям НГС предлагается самим выбрать, какой диапазон оставить для погрешности при измерении превышения скорости.





Справка: в 2013 году Госдумой РФ по инициативе депутата Вячеслава Лысакова было принято решение не штрафовать водителей за превышение скорости вплоть до 20 км/ч. Решение объяснялось тем, что в тот период появлялось большое количество автоматических камер видеофиксации, которые могли работать с существенной погрешностью.







Мнение за отмену порога в 20 км/ч

Виктор Жигулин, директор «Центра высшего водительского мастерства». «Надо отменять. Я был противником, когда ещё ввели 20, потому что это полный обман. Сейчас современные одометры и какую-то придумали погрешность до 20 км/ч. Это кто-то популистикой занимался, продвигал.







У нас почему-то водители приняли это. Я веду занятия, говорю: "Какая разрешенная скорость в городе?", они говорят: «79 км/час». "Как, было всегда 60?" — "Ну 60, и 19 разрешили же еще". Кто разрешил, у нас по правилам 60 км/ч, эти 19 никто не разрешил, это просто на погрешность списывается.





Нужно сделать 62 км/ч на погрешность. Двигайся так, чтобы тебя не обвинили, что ты с более высокой скоростью ехал, это будет безопаснее для всех. Если взять среднюю скорость в городе, в разных местах по разному, от 19 до 23 км/ч. Я передвигаюсь на невысокой скорости и нигде никогда не опоздал, 40–50 км/ч. Я где-то прибавил и опять же уперся в ту точку, которая движется со скоростью 20 км/ч. И приехал бы я к этой точке на 5 секунд позже, ничего бы не изменилось».





Камеры фиксации нарушений





Мнение против

Игорь Арганов, руководитель направления «Автомобили» компании «Цезарь Сателлит». «У нас сейчас 80% штрафов фиксируется электронным способом. Соответственно есть определенные погрешности приборов и определенные погрешности оборудования, установленного в автомобиле, спидометров.





Надо ли убирать действующую погрешность в 20 км/ч? Я думаю, что нет. Это связано с тем, что допустимая погрешность приборов 10%, допустимая погрешность на машине также 10%. К примеру, водитель поставил колеса другого размера, скорость уже будет другая, по факту он видит одну, а едет гораздо быстрее.





Погрешность в 20 км/ч является такой минимизирующей спорные вопросы. Ну и дело привычки, конечно. Может быть, совсем не до нуля убрать, на 5–10 км/ч понизить. Оставить порог 10–15 км/ч. Лучше, наверное, 15 — правильнее будет».







Каким, по вашему, должен быть нештрафуемый порог превышения скорости?

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