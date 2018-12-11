За всё надо доплатить: что подорожает в Новосибирске в следующем году

Эксперты обещают, что цены продолжат расти в следующем году

В последние месяцы кошелькам новосибирцев пришлось нелегко: сначала подорожал проезд в метро и автобусах, затем сразу несколько строк в квитанциях, а ещё бензин, продукты, интернет... Ждать, что это временно, не приходится: со следующего года в стране повысится НДС, который сделает дороже почти все товары на прилавках. Обозреватель НГС собрал всё, что недавно подорожало в Новосибирске и что подорожает в ближайшее время, и узнал у экспертов, когда жить станет легче, — остаётся только терпеть. Подробности — в материале НГС.





Увеличение налога на добавочную стоимость даже сегодня, когда он ещё остаётся прежним, заметно отражается на тратах новосибирцев. Ещё с весны экономисты пророчили рост цен на всё, начиная с продуктов и заканчивая билетами на поезда, что уже сейчас заставляет по-новому планировать свой бюджет.









Тарифы на проезд







С 1 декабря жителям Новосибирска повысили плату за поездки в общественном транспорте — их подняли на 2–3 рубля, и они будут действовать как минимум год. При этом предприятия и перевозчики просили больше. По словам начальника областного департамента по тарифам Гарея Асмодьярова, метрополитен заявлял больше 30 рублей за поездку, «Горэлектротранспорт» — больше 24 рублей, а перевозчики — вообще больше 50.





В качестве небольшого утешения власти решили вернуть скидку владельцам ЕТК — минус один рубль с каждой поездки. Эту скидку отменили ещё в декабре прошлого года.





Коммуналка





Повышенный НДС не обошёл стороной и тарифы на ЖКХ. О том, что их повысят по всей стране, заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев, который утвердил границы повышения месяц назад и предложил поднять тарифы в два этапа. Так, холодная вода для новосибирцев с 1 января будет стоить 17,98 рубля за кубометр, а 1 июля цену повысят до 18,56 рубля. Водоотведение с 1 января станет стоить 13,80 рубля за кубометр, с 1 июля — 14,24 рубля.





Отопление с 1 января — 1290,80 рубля за гигакалорию, с 1 июля — 1331,35 рубля за гигакалорию.





Есть вероятность, что тарифы на отопление станут ещё больше: СГК планирует оспорить эти суммы, чтобы сделать их немного больше и основательно взяться за ремонт городских теплосетей.





Бензин





Продолжат расти и цены на бензин. После резкого майского подорожания они приостановились и даже немного пошли на спад, но с нового года после повышения акцизов вновь пойдут вверх, считают эксперты. Новосибирские нефтетрейдеры предположили, что стоимость литра бензина может подняться даже на 4,4 рубля.





Цены на дизельное топливо тоже растут. Этой осенью аналитики заметили, что средняя стоимость литра солярки поднялась сразу почти на 80 копеек. А цены на самую дешёвую замену бензина — газ — ещё осенью выросли в два раза.





Продукты





Экономисты говорят, что в следующем году новые ценники появятся на всех товарах. Особое внимание касается хлеба, колбасы и газировки (идея на введение акцизов на деликатесы и сладкие напитки тоже давно обсуждается. — Прим. ред.). Новосибирские производители колбасных изделий уже отмечали, что если введут акцизы, то повышения цен на сервелаты и докторскую избежать не получится. Сразу несколько причин для роста цен увидели и производители хлеба. По их словам, рост цен на муку, бензин, колебания курса рубля и повышение МРОТ на 20% с мая поднимут ценник на хлеб на 7–12%.





Эксперты предполагают, что цены на хлеб в следующем году поползут вверх





Официальная статистика говорит, что к концу года в Новосибирской области заметнее всего подорожали хлеб, крупы и макаронные изделия — почти на 30%, чуть меньше — молоко и мясо.





И это ещё не всё





Рост НДС коснулся и одежды. Производители называют рост цен неизбежным — в Новосибирске уже анонсировали, что весенняя коллекция будет стоить дороже на 10%, чем было в этом году. То же — с домашним интернетом. Среди причин, по которым новосибирцам поднимут стоимость доступа в интернет, помимо НДС, называют антитеррористический пакет законов Яровой. Уже с ноября один из крупнейших интернет-провайдеров — «Ростелеком» — поднял цены на широкополосный интернет. Новосибирцам предрекли и дорогие билеты на поезда — по данным РЖД, в следующем году стоимость билетов поднимется на 4%, то есть примерно на величину инфляции.





Экономисты отмечают, что этот список далеко не полный, а предполагаемый рост зарплат и индексация пенсий не покроют новосибирцам новые затраты.





«Нас ждёт довольно много всякого рода повышений. На реальных доходах населения это всё скажется существенно. Скорее всего, номинальная заработная плата будет расти, хотя далеко не у всех и не сразу, но в следующем году это не сможет в целом перекрыть рост обязательных платежей. У нас уже в этом году выросла задолженность по кредитам, по сути дела, процентные платежи — это тоже обязательные платежи, поэтому всё это скажется на уровне жизни населения», — объяснил Владимир Клисторин, экономист и ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН.







Экономист, доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг добавила, что самым ощутимым в новом году для новосибирцев станет рост цен на бензин.







«Это соотношение [затрат и зарплат] не выравнивается нигде: оно в Европе не выравнивается, Германия, Голландия, Швейцария — люди получают меньше, чем необходимо для того, чтобы достойное существование выдерживать. Им приходится очень много работать — это не только у нас в России. Там то же самое: цены очень высокие, люди покупают одежду на распродажах, промоакциях, это 60% от всех покупок. У нас в Сибири 40% таких покупок, и это много. Я не думаю, что это выровняется в ближайшее время, это нужно ждать, когда экономический подъём пойдёт. А он, я думаю, ещё года 3–4 нам не грозит», — заключила экономист.







Несмотря на это, эксперты прогнозируют прибыль предприятий производства и рост налоговых сборов, но отмечают, что 2019 год, как и 2018-й, пройдёт в настроении «могло быть хуже».





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