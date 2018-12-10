«Взял бы жену и поехал в тёплые страны на весь январь»

Новосибирцы признались, что 13-ю зарплату им не дают, но премии бывают

В советское время в декабре, ближе к Новому году, сотрудники получали так называемую 13-ю зарплату. Как правило, её размер равнялся окладу. По сути, это премия, которая выплачивается по результатам работы за год. Сейчас это явление редкое и встречается в основном в государственных организациях. НГС провёл опрос среди новосибирцев, получают ли они 13-ю зарплату, на что тратят или на что потратили бы, если бы она была: многие из них или не знали, что означает это понятие, или отказывались отвечать на вопросы, потому что никогда её не получали, в том числе врачи в поликлинике. Журналист НГС узнала, в какой сфере 13-е зарплаты остаются, представители каких профессий всё равно получают небольшие премии и на что потратили бы эти деньги новосибирцы, если бы их получили.









Анастасия, повар: «Я не знаю, что это: не так давно работаю. Если бы была, то потратила бы на подарки родителям».









Константин, работает в благотворительном фонде: «Нет, была когда-то в советское время, когда я работал инженером, а в истории современной России никогда 13-ю зарплату не получал. Раньше она была перед Новым годом как премия в размере оклада, поэтому и называли её так. Сейчас вообще не знаю, её платят или нет? Вы кого-нибудь встретили, хоть одного человека? (Прим. ред.: Спрашивали ли вы у руководства, будет 13-я зарплата или нет?) Сейчас её не будет, что питать иллюзии, потому что все экономят: зарплаты урезают, пытаются на одну ставку навесить объём работы двух человек, а то и трёх.





Спасибо партии родной за наше счастливое детство! Живём всё лучше и лучше. Так что какие тут 13-е зарплаты: люди месяцами не могут получить обычные — задержки по полгода и больше. В Кремле, может, только есть — там и 13-я, и 125-я зарплата. Отношение моё к этому всему крайне негативное. Если бы у меня была 13-я зарплата, я бы взял жену и поехал в тёплые страны на январь — на весь месяц».











Анна, менеджер по продажам: «Нет и никогда не было. Потратила бы на дополнительные курсы повышения квалификации».











Яна, ведущий специалист по продажам: «Я работаю неделю, поэтому ещё не знаю, есть 13-я зарплата или нет. Спрошу у работодателя. На предыдущих работах в одном месте три года назад была, когда я работала в строительной компании в отделе продаж. Тогда я откладывала её на мечту — чтобы купить квартиру. Сейчас бы потратила на отпуск».









Максим, сотрудник областного центра патриотического воспитания Новосибирской области: «Я не знаю, есть ли у нас 13-я зарплата: работаю всего полгода и ещё не дошёл до конца декабря. Но отношение к 13-й зарплате, конечно же, очень хорошее. Спрашивать у работодателя не буду, лучше спрошу у коллег, которые дольше работают. Да, на предыдущей работе в коммерческой организации была 13-я зарплата, тратил её на подарки жене и детям. У меня трое детей, знаете, сколько нужно подарков? Если будет в этом году, то потрачу её так же».











Елена, юрист: «Какие-то подарки к Новому году дают, в том числе денежные. Обычно они все растрачиваются на новогодних каникулах. 13-я зарплата — это история с советских времён, я помню. Я собираюсь начать ремонт, возможно, это будет первый взнос, если в этом году дадут».











Александр, видеооператор: «13-й зарплаты нет, есть премии по итогам года. Трачу на текущие расходы. Обычно зарплату на что-то рассчитываешь, а тут деньги прилетают сверху: раз она незапланированная, то её можно потратить на что-то, о чём мечтал».











Оксана, работает в госструктуре: «Если честно, я не знаю. Может быть, а может не быть. Иногда приходят деньги, в том числе к Новому году, но у нас это премией называется. Планов много: всегда найдётся, на что потратить. Если получу, то потрачу на подарки близким».











Руслан, инженер-механик, и Валентина, переводчик: «Только в государственных учреждениях такое бывает. Я сам никогда такого не видел: слышал только от своих родителей и от их сверстников. Мы сами с Дальнего Востока — город Находка. Когда там порт "Восточный" был государственным предприятием, платили 13-ю зарплату, годичкой её называли, а сейчас это частная компания. Если бы была 13-я зарплата, потратили бы на отпуск».









Константин, солист Новосибирского театра оперы и балета: «У нас есть премии в разное время. Как таковой 13-й зарплаты сейчас нет, но раньше здесь же была. Тратил на жизнь. Если бы получил, то часть на благие дела отдал».











Анна, бухгалтер: «Не было никогда и вряд ли будет. Среди моих знакомых тоже ни у кого нет. Сейчас это встречается очень редко».











Витя, военный: «Премия бывает, у военных называется "1010". Сам я ещё не получал».











Александр Степанович, работает в сфере строительного контроля: «Да, есть: у нас контора такая, мы и деньги платим своим людям вовремя. Частная компания "Кубаньмонтаждиагностика". Чаще всего трачу на подарки, потому что она к Новому году бывает. Зависит от итогов года: если год хорошо закончили, то побольше, если нет, то хоть какой-то минимум, как-то же надо людей порадовать на праздники. Я работаю лет восемь в компании, каждый год была 13-я зарплата. Предыдущая моя работа — Ростехнадзор, поэтому обязательно была 13-я».







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