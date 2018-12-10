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«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем

На заваленной снегом улице машины не могут разъехаться и врезаются друг в друга

В четвертом выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: автомобили не могут разъехаться на нечищеных дорогах, автобусные остановки завалили снегом, а дорожники устраивают снегоотвалы прямо на улицах.


«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


Открывает выпуск опасный участок дороги от улицы Выборная до села Новолуговое. Нечищеная проезжая часть и запущенная колея стали причинами частых аварий. «Вечная проблема на этой дороге. Пользуются деревни и два района, а чья дорога — непонятно. Общественного транспорта нет, пешком опасно, на машинах бьются — гигантские колеи», — сообщает читательница Надежда.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


На улице Коминтерна машины тоже не могут разъехаться и часто ломают друг другу зеркала



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Вот такая куча снега лежит на придомовой территории дома на улице Грибоедова, 32/2. Уборку проводит УК "ПД-Восток" и ежегодно оставляет такую кучу до весны», — пишет Екатерина.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Остановка "Молодежная". Вид на остановочный карман от остановочного павильона. Въезд в карман не чистился никогда. А напротив павильона сугроб высотой 1,5 метра и шириной полторы полосы. Поэтому общественный транспорт грузится за 30 метров да остановки», — недовольны пассажиры.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Многострадальная, особенно для пешеходов, улица Писемского», — переживают наши читатели.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Недавно писали статью про наш поселок "Горка" и Академпарк, про то, что выехать невозможно, снег не убирают. Теперь мы идем дальше, у нас не поселок, а свалка, на самом въезде в посёлок инноваторов. Баки переполнены практически всегда, вывозят резко совсем, мусор выпадает из баков, собаки растаскивают мусор, антисанитария. А мимо всего этого дети ходят в сад и школу», — рассказывает о многострадальном поселке Полина.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


Остановку от снега вроде почистили, а мусор убирать не надо. 



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Улица Брестская, почистили дорогу, завалили тротуар», — описывает стандартый метод работы дорожников читательница Елена. 



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Снегоотвал на улице Алтайская, возле дома 12/1», — поднимает проблему свалки снега Людмила.



«Что-то тут не чисто»: бейтесь лоб в лоб, чистить не будем


«Это лестница ведущая от метро "Речной вокзал" до "Восхода". Невозможно без риска падения по ней ходить», — бьют тревогу наши читатели. 


Внимание, у нас появилась новая рубрика «Что-то тут не чисто». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными сугробами, нечищенными улицами, обледенелыми тротуарами и с самой бестолковой работой дорожников по очистке от снега. 

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