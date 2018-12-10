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«Закрыты музеи и магазины, метро работает с перебоями»: как Париж бунтует против роста цен на бензин

Сибирячка, живущая во Франции, — о рекордных акциях протеста, которые заставили власти передумать

«Закрыты музеи и магазины, метро работает с перебоями»: как Париж бунтует против роста цен на бензин

Францию потрясли массовые акции протеста, подобных которым здесь не было уже 50 лет. На улицы городов вышли сотни тысяч простых французов. Формально толчком к началу протестов стало введение дополнительного «экологического налога» на топливо, но в целом люди протестовали против роста цен и снижения уровня жизни. НГС поговорил с бывшей жительницей Новосибирска о том, как это выглядело вблизи.


Кто такие «желтые жилеты»


Движение «желтых жилетов» (Giletes jeune) первоначально возникло как ответ на решение французского правительства ввести дополнительный «экологический налог» на топливо. Налог введен давно и привязан к размеру выбросов углекислоты, который производит автомобиль. Смысл его заключается в том, чтобы стимулировать автовладельцев переходить на транспорт с меньшим количеством выбросов. Однако повышение налога было только спусковым крючком, в принципе люди были возмущены падением реальной покупательной способности.


Движение «желтых жилетов» не было организовано ни одной из французских политических партий. Люди выходили на улицы, прочитав призывы протестовать в социальных сетях. Желтые жилеты были выбраны как способ самоидентификации, поскольку изначально такой жилет должен быть в каждом автомобиле.



Выступления были зафиксированы по всей Франции и в целом ряде европейских стран (Бельгии, Германии, даже Черногории). «Желтые жилеты» не ограничивались простыми манифестациями. Они перекрывали движение автомобилей на автотрассах, блокировали центральные улицы в городах. Повсеместно зафиксированы случаи разбоя и мародёрства, которым подверглись недостаточно защищённые магазины.


«Желтые жилеты» пытаются блокировать бульвар Периферик (кольцевая автодорога вокруг Парижа)


Корреспондент НГС поговорил с нашей бывшей коллегой Алиной Кузменкиной, которая переехала во Францию 3 года назад, и попросил рассказать, что происходит на улицах в дни акций «желтых жилетов» и как рядовые французы воспринимают происходящее. Мы публикуем ее рассказ с незначительными сокращениями:


«Выступления "желтых жилетов" идут уже месяц, но самые большие опасения были по поводу прошлых выходных. Ходили слухи, что они пойдут брать Елисейский дворец. К счастью, ничего такого особенного не произошло, больше боялись. Ну или полиция хорошо сработала. С самого утра начали винтить всех подряд.


И как-то морально уже были готовы, что ли. Это была уже четвертая акция "желтых жилетов" с середины ноября по субботам. "Революция у нас проходит по расписанию", — шутят знакомые.



В общем и целом я не слышала ни одного негативного отзыва о манифестациях "жилетов" ни от коллег-французов, ни от знакомых. Что касается цены на топливо, то это считают просто последней каплей. Все последние реформы как-то не вызывают вообще никакой радости. Цены растут. Я, например, за электричество буду платить с 1 января около 75 евро в месяц, перерасчет составил 28 евро. Налоговая реформа началась уже. В образовании тоже реформы. Для студентов из России Франция вообще скоро станет недоступна — с сентября год обучения на 1–3-м курсе государственного вуза будет стоить 2770 евро, в магистратуре — 3770 евро. И это не считая трат на жильё, проезд, еду и прочее. Да даже чтобы получить студенческую визу, нужно иметь на счету никак не меньше полмиллиона рублей. Мне три года назад год в магистратуре обошелся в 250 евро.


«Закрыты музеи и магазины, метро работает с перебоями»: как Париж бунтует против роста цен на бензин


Как конкретно все это сказалось на жизни города? Ну, скорее это сказалось на туристах — закрыты практически все музеи, архитектурные и исторические памятники и магазины в центральных частях правого и левого берега, даже Эйфелева башня.


Многие ветки метро были закрыты в течение дня, оставшиеся работали с перебоями. Чтобы добраться с левого берега на правый в субботу, 8 декабря (по сути, пересечь Париж), мне потребовался час вместо обычных 20–30 минут. В общем, "на всякий случай" люди предпочли не выходить из дома вообще и смотреть онлайн-трансляции с улиц в интернете и по телевизору. Параллельно по телевидению весь день шли всевозможные дебаты и обсуждения.


Из "позитивных" последствий манифестаций — мои друзья проехали через полстраны на машине бесплатно, так как "желтые жилеты" блокировали контроль на автобанах и пропускали весь транспорт бесплатно. А автобаны у нас стоят прилично.


В последние выходные на улицах Парижа появились броневики 


Многих шокировало то, что в прошлые выходные изуродовали Триумфальную арку. Но опять же, как сказал один мой знакомый: "Если это нужно, чтобы нас наконец услышали, пусть её (арку) хоть бы совсем разнесли".


И похоже, что он оказался прав — после событий 1 декабря правительство пошло на уступки относительно повышения цен на топливо. Собственно, "желтые жилеты" своего добились — в 2019 году цены пообещали не увеличивать.


Вообще удивительно, но "желтые жилеты" мало кого раздражают в отличие от забастовки на местной железной дороге и авиаперевозчиков весной. Вот тогда реально было чувство, что задолбали. А сейчас просто не идешь туда, куда не надо, но и это можно пережить один день. Без бутиков тоже можно один день пережить, и без музеев тоже. У меня такое ощущение, что есть какое-то общее понимание, что эти "лишения" не просто так, а для перемен к лучшему. Вообще интересное ощущение: сидишь дома, пьешь винишко и смотришь в онлайн, как по знакомым улицам едут бронемашины, горят тачки и строят баррикады.



Макрону все предрекают, что это был его первый и последний срок. От него ждали какого-то обращения к нации после погромов в Париже 1 декабря, но — тишина. Это вообще ему не добавило плюсов».


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