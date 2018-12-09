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«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек

Тест-драйв: новый Nissan X-Trail получил Яндекс.Пробки, педаль открывания багажника и чудо-руль

Обновленный Nissan X-Trail вышел на рынок не только с косметическими изменениями во внешности, но и с усовершенствованиями в технической части. В машине перенастроили рулевое управление, подвеску, поработали над шумоизоляцией. X-Trail и без того был драйвером продаж марки, а теперь с новыми опциями и незначительным увеличением цены модель, возможно, перетянет на себя часть покупателей от конкурентов. О достоинствах и недостатках нового X-Trail — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Рестайлинговый Nissan X-Trail (предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») легче всего отличить от старой модели по передней части. Главный дизайнерский акцент — элемент «V» на радиаторной решетке — стал крупнее и «жирнее», в лучах солнца он сверкает своим хромом.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Сама радиаторная решетка сползла на бампер и приблизила облик кроссовера к более брутальному Murano. Фары заострились во внутренних уголках, а передний бампер получил сложную форму с прямыми гранями и прямоугольные противотуманки.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Сзади фары с новым рисунком, оптика лишилась прозрачного внешнего слоя пластика. В бампере небольшие изменения по углам.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


В целом автомобиль остался прежним, хоть у него и новые кузовные детали. За счет бамперов немного увеличилась длина — с 4643 до 4690 мм. Колесная база фактически та же ­— 2705 мм. Клиренс 21 сантиметр.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


В салоне нас встречает мягкая передняя панель, частично обшитая кожей. По ощущениям, материалы стали лучше — и жесткие пластики, и мягкие.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Главное изменение — новый руль. Старая аморфная серединка, стекающая какой-то бесформенной каплей вниз, уступила место лаконичному маленькому кругляшу. Блоки кнопок стали более современными. Руль снабжен обогревом, но греется баранка неравномерно — прохладными остаются внутренний обод руля и приливы.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Новая мультимедийная система поддерживает сервисы «Яндекса», можно вывести на экран привычные Яндекс.Пробки или навигацию. Дисплей большой, управлять им удобно, работает всё шустро. Приятное звучание штатной акустики, частоты можно регулировать в широком диапазоне.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Кожаные кресла имеют электропривод, а боковая поддержка подушки сиденья гораздо мощней поддержки спинки. В принципе, устроиться с комфортом можно, но кажется, что плечи немного лишены опоры.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Кнопки подогрева сидений остались старинными квадратными, хотя они и удобны. Подогрев всего заднего дивана включается одной кнопкой Rear, и расположена она на центральной консоли у водителя. То есть пассажирам сзади надо тянуться или просить водителя включить подогрев.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


С пространством сзади проблем нет, но сиденья плоские и лишены поддержки. Огромный подлокотник в откинутом состоянии открывает доступ в багажник — лишний источник шума.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Сам багажник имеет объем 565 литров, у него двойной пол. Багажная дверь снабжена электроприводом. Есть функция «виртуальной педали» — дверь можно открыть взмахом ноги под бампером.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Под капотом проверенный 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с. Он работает в паре с вариатором. Привод полный на основе муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке передних колес.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Первую сотню кроссовер разменивает за 10,5 секунды. Хорошая, без задержек, реакция на педаль, уверенный равномерный разгон с лучшей тягой после 4000 оборотов. При продавливании акселератора в пол — быстрые четкие переключения вниз и динамичный подхват, обгонять на трассе можно смело.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Инженеры Nissan сообщают, что улучшили шумоизоляцию. Возможно, и так, но еще осталось над чем поработать. Нет, в принципе акустический комфорт в автомобиле на уровне, но всё равно имеется паразитный шумовой фон, в первую очередь от багажника и крыши.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


А вот над рулевым управлением поработали неплохо. На скорости баранка наливается правильной тяжестью, перестроения получаются точными и понятными, курс автомобиля всегда прозрачен, а подруливания здесь не нужны.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Адекватное реактивное действие на руле всегда быстро возвращает колесо практически в ноль. Кренится X-Trail терпимо, болтаться в сиденье не дает хорошая поддержка. В целом рулежка на кроссовере доставляет удовольствие и вызывает желание немного «похулиганить».



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


X-Trail на высокой скорости может пройти дорогу с крупными кочками, хотя зад иной раз так и норовит подпрыгнуть. Мелкий рельеф поглощается подвеской с комфортом и бесшумно, но небольшие толчки, складывающиеся в дрожь, все-таки проникают в салон.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


На бездорожье кроссовер реализует свои 21 сантиметр клиренса и систему полного привода. Глубоко залезать в снег, конечно, не следует, но полный привод поможет проехать достаточно сложные участки.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


Шайбой в салоне можно выбрать режим Look, тогда тяга на обеих осях поделится строго в пропорции 50х50. Автомобиль не будет ждать, пока проскользнет и закопается одна ось, пока подключится муфта, а сразу начнет грести обеими осями. Межколесных блокировок и их имитаций тут нет.



«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек


С обновлением X-Trail немного подорожал. В базовой версии с 2-литровым мотором и на механике он стоит 1 574 000 рублей. Хорошие версии с 2,5-литровым мотором, вариатором и полным приводом доходит до 1,9–2 миллионов. Самая богатая комплектация с круговым обзором, автопарковщиком, люком и панорамной крышей достигают в стоимости 2 234 000 рублей.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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