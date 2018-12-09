«Хитрила» стал мужчиной: новый X-Trail лишился детских болячек

Обновленный Nissan X-Trail вышел на рынок не только с косметическими изменениями во внешности, но и с усовершенствованиями в технической части. В машине перенастроили рулевое управление, подвеску, поработали над шумоизоляцией. X-Trail и без того был драйвером продаж марки, а теперь с новыми опциями и незначительным увеличением цены модель, возможно, перетянет на себя часть покупателей от конкурентов. О достоинствах и недостатках нового X-Trail — в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.











Рестайлинговый Nissan X-Trail (предоставлен официальным дилером «Сибирские моторы») легче всего отличить от старой модели по передней части. Главный дизайнерский акцент — элемент «V» на радиаторной решетке — стал крупнее и «жирнее», в лучах солнца он сверкает своим хромом.















Сама радиаторная решетка сползла на бампер и приблизила облик кроссовера к более брутальному Murano. Фары заострились во внутренних уголках, а передний бампер получил сложную форму с прямыми гранями и прямоугольные противотуманки.















Сзади фары с новым рисунком, оптика лишилась прозрачного внешнего слоя пластика. В бампере небольшие изменения по углам.















В целом автомобиль остался прежним, хоть у него и новые кузовные детали. За счет бамперов немного увеличилась длина — с 4643 до 4690 мм. Колесная база фактически та же ­— 2705 мм. Клиренс 21 сантиметр.















В салоне нас встречает мягкая передняя панель, частично обшитая кожей. По ощущениям, материалы стали лучше — и жесткие пластики, и мягкие.















Главное изменение — новый руль. Старая аморфная серединка, стекающая какой-то бесформенной каплей вниз, уступила место лаконичному маленькому кругляшу. Блоки кнопок стали более современными. Руль снабжен обогревом, но греется баранка неравномерно — прохладными остаются внутренний обод руля и приливы.















Новая мультимедийная система поддерживает сервисы «Яндекса», можно вывести на экран привычные Яндекс.Пробки или навигацию. Дисплей большой, управлять им удобно, работает всё шустро. Приятное звучание штатной акустики, частоты можно регулировать в широком диапазоне.















Кожаные кресла имеют электропривод, а боковая поддержка подушки сиденья гораздо мощней поддержки спинки. В принципе, устроиться с комфортом можно, но кажется, что плечи немного лишены опоры.















Кнопки подогрева сидений остались старинными квадратными, хотя они и удобны. Подогрев всего заднего дивана включается одной кнопкой Rear, и расположена она на центральной консоли у водителя. То есть пассажирам сзади надо тянуться или просить водителя включить подогрев.















С пространством сзади проблем нет, но сиденья плоские и лишены поддержки. Огромный подлокотник в откинутом состоянии открывает доступ в багажник — лишний источник шума.















Сам багажник имеет объем 565 литров, у него двойной пол. Багажная дверь снабжена электроприводом. Есть функция «виртуальной педали» — дверь можно открыть взмахом ноги под бампером.















Под капотом проверенный 2,5-литровый атмосферник мощностью 171 л.с. Он работает в паре с вариатором. Привод полный на основе муфты, подключающей заднюю ось при пробуксовке передних колес.















Первую сотню кроссовер разменивает за 10,5 секунды. Хорошая, без задержек, реакция на педаль, уверенный равномерный разгон с лучшей тягой после 4000 оборотов. При продавливании акселератора в пол — быстрые четкие переключения вниз и динамичный подхват, обгонять на трассе можно смело.















Инженеры Nissan сообщают, что улучшили шумоизоляцию. Возможно, и так, но еще осталось над чем поработать. Нет, в принципе акустический комфорт в автомобиле на уровне, но всё равно имеется паразитный шумовой фон, в первую очередь от багажника и крыши.















А вот над рулевым управлением поработали неплохо. На скорости баранка наливается правильной тяжестью, перестроения получаются точными и понятными, курс автомобиля всегда прозрачен, а подруливания здесь не нужны.















Адекватное реактивное действие на руле всегда быстро возвращает колесо практически в ноль. Кренится X-Trail терпимо, болтаться в сиденье не дает хорошая поддержка. В целом рулежка на кроссовере доставляет удовольствие и вызывает желание немного «похулиганить».















X-Trail на высокой скорости может пройти дорогу с крупными кочками, хотя зад иной раз так и норовит подпрыгнуть. Мелкий рельеф поглощается подвеской с комфортом и бесшумно, но небольшие толчки, складывающиеся в дрожь, все-таки проникают в салон.















На бездорожье кроссовер реализует свои 21 сантиметр клиренса и систему полного привода. Глубоко залезать в снег, конечно, не следует, но полный привод поможет проехать достаточно сложные участки.















Шайбой в салоне можно выбрать режим Look, тогда тяга на обеих осях поделится строго в пропорции 50х50. Автомобиль не будет ждать, пока проскользнет и закопается одна ось, пока подключится муфта, а сразу начнет грести обеими осями. Межколесных блокировок и их имитаций тут нет.















С обновлением X-Trail немного подорожал. В базовой версии с 2-литровым мотором и на механике он стоит 1 574 000 рублей. Хорошие версии с 2,5-литровым мотором, вариатором и полным приводом доходит до 1,9–2 миллионов. Самая богатая комплектация с круговым обзором, автопарковщиком, люком и панорамной крышей достигают в стоимости 2 234 000 рублей.







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