Воры в законе: названы 5 самых наглых взяточников Новосибирска

Сегодня — День борьбы с коррупцией. Каждый год в Новосибирской области ловят на взятках десятки людей: автоинспекторов, врачей, госслужащих. Иногда за небольшую услугу просят пару тысяч, а иногда суммы взяток настолько велики, что их измеряют «Кайенами». НГС вместе с сотрудниками областной прокуратуры вспомнил самые громкие и необычные уголовные дела, связанные со статьёй 290 УК РФ, и составил топ-5 новосибирских коррупционеров — общую сумму взяток лидера антирейтинга не могут подсчитать до сих пор. О том, с кого взятки не гладки и как вести себя, если за услугу просят деньги, — узнал обозреватель НГС.





В этом году на получении взяток поймали 17 человек. Как объяснили корреспонденту НГС в отделе по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области,





чаще всего на взятках ловят сотрудников Госавтоинспекции, а также работников колоний и врачей.





Первых, как правило, просят закрыть глаза на нарушение ПДД, вторых — что-то принести в камеру к заключённым, а третьих — продать больничные листы. Часто во взятках обвиняют работников муниципальных учреждений и судебных приставов.





Если верить статистике, взяточников стали выявлять реже. Как признались специалисты прокуратуры, о таких случаях сообщают редко, и обычно это либо тот, кому предложили деньги, либо тот, у кого их просят. В 2017 году на получении взяток поймали 74 человека — 25 из них обвинили в получении взятки, 21 — в даче взятки, одного задержали как посредника. И это речь только о крупных суммах — на мелком взяточничестве поймали ещё 27 человек.









НГС с сотрудниками прокуратуры Новосибирской области составил рейтинг из пяти коррупционеров, взяв за основу сумму взятки. Их ловили в последние несколько лет.





5-е место — 160 тысяч рублей









В 2015 году на взятке поймали директора одного из муниципальных предприятий ЖКХ в Мошковском районе. По версии следствия, компания, которая занимается поставками топлива, дала ему 160 тысяч рублей за то, чтобы он принял именно её мазут для своей котельной. Сумма взятки оказалась всего на 10 тысяч больше порога, за которым взятку квалифицируют как «в значительном размере». Кроме того, перед тем как его осудили, власти внесли в Уголовный кодекс поправки, по которым его должность стали относить к должностным лицам. Так, за взятку в крупном размере ему дали довольно суровое наказание — семь с половиной лет тюрьмы.





4-е место — 190 тысяч рублей









На рекордной взятке поймали уже бывшего инспектора ГИБДД Вадима Зиминова. 38-летний автоинспектор остановил Mercedes-Benz, за рулём которого, как оказалось, сидел водитель с поддельными правами. Зиминов без понятых и видеозаписи начал осматривать машину и нашёл травматический пистолет и пакетики с неизвестным веществом, а за молчание попросил у водителя 400 тысяч рублей. Правда, во время разговора он согласился уменьшить сумму до 190 тысяч.





Автоинспектора приговорили к 8 годам колонии строгого режима и на три года запретили занимать должности в правоохранительных органах. Кроме взятки его обвинили в превышении полномочий и краже — он украл у водителя нож за 3700 рублей.





3-е место — больше 300 тысяч рублей









В середине рейтинга оказался Юрий Соловьёв — бывший глава сельсовета в Куйбышевском районе. За взятки он передавал земельные участки заинтересованным лицам, подделывал документы, подписывал их от имени бывшего главы сельсовета. Только по одному из эпизодов его обвиняют во взятке размером более чем 300 тысяч рублей — помимо этого, его обвинили в мошенничестве, превышении полномочий, присвоении чужого имущества. Его посадили на 10 лет в колонию строгого режима, а также в течение 6 лет запретили занимать руководящие должности.





2-е место — больше миллиона рублей









Одним из самых громких скандалов в Новосибирске, связанных с коррупцией, стало задержание бывшего мэра Бердска Ильи Потапова. При возбуждении уголовного дела речь шла о взятке в три миллиона рублей, но сейчас в прокуратуре смогли подтвердить лишь «более миллиона рублей». Мэру её дал депутат Заксобрания Новосибирской области за выделение земельного участка на берегу Бердского залива. Попова поймали с поличным и в итоге осудили на 10 лет колонии строгого режима, а также выписали штраф в 500 миллионов рублей. Вместе с Потаповым в колонию отправили его бывшего заместителя Владимира Мухамедова за посредничество — ему тоже придётся выплатить 500 миллионов рублей в качестве штрафа.





1-е место — ~110 миллионов рублей









Первое место в антирейтинге новосибирских коррупционеров занял бывший замруководителя управления Росрезерва по СФО Илгиз Гарифуллин. Его задержали за взятку автомобилем Porsche Cayenne, стоимость которого достигает 6 миллионов рублей, — машину чиновник записал на свою жену. По версии следствия, с октября по декабрь 2015 года Управление Росрезерва по СФО организовало закрытый конкурс на «право заключения договора купли-продажи материальных ценностей, выпускаемых из государственного мобилизационного резерва». Гарифуллин организовал поступление заявки только от одной организации. Комиссия тогда признала конкурс несостоявшимся, после чего договор купли-продажи заключили с единственным участником конкурса — ЗАО «Ленпромтранспроект» с условием цены договора в 80 миллионов рублей.





Первые подозрения у силовиков возникли после проверки Генпрокуратуры РФ, которая показала дисбаланс между доходами семьи Гарифуллина и расходами. После этого у экс-чиновника в доход государства конфисковали наличные, недвижимость, автопарк из машин премиум-класса, коллекцию часов и охотничьих ружей на сумму 200 миллионов рублей.





Со временем дело о взяточничестве обросло новыми эпизодами — всего, по данным «Коммерсанта», их стало 12. Этой весной прокуроры насчитали взяток, которые брал Гарифуллин, на сумму больше 110 миллионов рублей. Уголовное дело бывшего чиновника ещё рассматривают.







Бывает и наоборот. Один из последних громких случаев, связанных с отказом во взятке, произошёл летом во время обычной операции «Нетрезвый водитель». Водитель иномарки, лишённый документов, предложил автоинспектору почти 150 тысяч рублей, чтобы уйти от наказания, но полицейский отказался.







Читайте также:

«Ты мне "непроверяшку" — я тебе другую услугу». Как депутат Заксобрания связан с делом Штельмаха — Николай Мочалин рассказал НГС, как у него забрали липовое удостоверение и зачем оно ему в принципе.

