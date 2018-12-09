«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид

Роскошный Range Rover ООО занял место для больных людей, и что натворили Mercedes AAA и BMW 888

В новом, 102-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогие джипы оккупировали инвалидные места и как паркуются охранники ГБР, аварийные комиссары и водители скорой помощи.











Открывает выпуск внедорожник Range Rover с номерами серии ООО. Он вольготно расположился на инвалидном месте, как, впрочем, и другие соседние машины.













«Вот такие чудаки на Красном проспекте, возле Сбербанка, скоро людям вообще не пройти», — сообщает нам читательница Елена.













Мощный BMW взобрался на бордюр.













«Водитель ГБР встал под знак, на замечание сказал, что на него этот знак не распространяется. Может, ему объяснит его руководство, что ПДД не делают исключения для охранников», — пишут очевидцы нарушения.















«По адресу Сакко и Ванцетти, дом 99 — нарушение ПДД, парковка на тротуаре. Прошу водителя освободить проход для пешеходов, хотя бы половину. Ответ водителя меня поразил: "На дороге не припарковаться, там ездят машины и я им буду мешать, не приеду больше на заявку по этому адресу"», — рассказывает читатель Алексей.













Шикарный Mercedes с номерами ААА стоит в пешеходной зоне.













«На тротуаре у дома 187 на улице Кирова владелец данного авто с понедельника по пятницу оставляет автомобиль на тротуаре. При этом на замечание прохожих о том, что пройти невозможно, не реагирует», — возмущены местные жители.













«На Выборной, 89/2 — припарковался прям на дороге, чтобы сходить в магазин», — возмущена Татьяна.















«Чудак припарковался на пешеходном переходе напротив входа в гимназию № 13, перекрыл проезд и мешает детям переходить дорогу. Достал "незамерзайку" и неспешно начал заливать в авто. На замечание заорал, что у него идёт погрузка», — переживает Наталья.













«Устанавливают на автомобиль дополнительное оборудование прямо на пешеходном переходе, аварийные комиссары», — делится наблюдениями читатель Сергей.















«Вот так паркуются каждый день посетители кальянной Craft — на тротуаре дома Ядринцевская, 27. Ни пройти, ни заехать во двор», — сообщает Елена.















«Краснообск. Чудак припарковался на газоне, а потом решил выехать через парк прямо по маленьким елкам. Он так и раньше делал. В этот раз не вышло», — описал ситуацию читатель Антон.







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