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«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид

Роскошный Range Rover ООО занял место для больных людей, и что натворили Mercedes AAA и BMW 888

В новом, 102-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: дорогие джипы оккупировали инвалидные места и как паркуются охранники ГБР, аварийные комиссары и водители скорой помощи. 


«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


Открывает выпуск внедорожник Range Rover с номерами серии ООО. Он вольготно расположился на инвалидном месте, как, впрочем, и другие соседние машины.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Вот такие чудаки на Красном проспекте, возле Сбербанка, скоро людям вообще не пройти», — сообщает нам читательница Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


Мощный BMW взобрался на бордюр.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Водитель ГБР встал под знак, на замечание сказал, что на него этот знак не распространяется. Может, ему объяснит его руководство, что ПДД не делают исключения для охранников», — пишут очевидцы нарушения.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«По адресу Сакко и Ванцетти, дом 99 — нарушение ПДД, парковка на тротуаре. Прошу водителя освободить проход для пешеходов, хотя бы половину. Ответ водителя меня поразил: "На дороге не припарковаться, там ездят машины и я им буду мешать, не приеду больше на заявку по этому адресу"», — рассказывает читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


Шикарный Mercedes с номерами ААА стоит в пешеходной зоне. 



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«На тротуаре у дома 187 на улице Кирова владелец данного авто с понедельника по пятницу оставляет автомобиль на тротуаре. При этом на замечание прохожих о том, что пройти невозможно, не реагирует», — возмущены местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«На Выборной, 89/2 — припарковался прям на дороге, чтобы сходить в магазин», — возмущена Татьяна.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Чудак припарковался на пешеходном переходе напротив входа в гимназию № 13, перекрыл проезд и мешает детям переходить дорогу. Достал "незамерзайку" и неспешно начал заливать в авто. На замечание заорал, что у него идёт погрузка», — переживает Наталья.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Устанавливают на автомобиль дополнительное оборудование прямо на пешеходном переходе, аварийные комиссары», — делится наблюдениями читатель Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Вот так паркуются каждый день посетители кальянной Craft — на тротуаре дома Ядринцевская, 27. Ни пройти, ни заехать во двор», — сообщает Елена.



«Я паркуюсь как чудак»: Range Rover О600ОО — настоящий инвалид


«Краснообск. Чудак припарковался на газоне, а потом решил выехать через парк прямо по маленьким елкам. Он так и раньше делал. В этот раз не вышло», — описал ситуацию читатель Антон.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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