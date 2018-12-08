Все покатились

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На набережной открылся каток — НГС узнал, где в Новосибирске уже можно кататься и сколько это стоит

До 17 декабря на набережной вход на каток со своими коньками будет бесплатным
До 17 декабря на набережной вход на каток со своими коньками будет бесплатным

В эти выходные в Новосибирске открываются катки — многие откладывали открытие из-за сильных морозов. Вечером 7 декабря запустили лед на Михайловской набережной — целых 10 дней со своими коньками туда будут пускать бесплатно. Сейчас уже работают почти два десятка катков и прокатов коньков, а власти залили хоккейные коробки во дворах. НГС составил карту катков города и узнал, как они работают, где и для кого есть скидки и на сколько за год подорожал прокат коньков.

Юные хоккеисты дали несколько кругов по небольшому катку во время открытия
Юные хоккеисты дали несколько кругов по небольшому катку во время открытия


Вечером 7 декабря на Михайловской набережной открылись каток и лыжня, но из-за морозов желающих первыми покататься на новом катке не нашлось. Каток получился не очень большим, больше похож на хоккейную коробку в спальном районе — его площадь 1500 кв. м. Однако в отличие от дворового катка здесь есть хорошая подсветка, по периметру развесили разноцветные гирлянды. Если на катке вы новичок или встаёте на коньки только в Новый год, то здесь даже неплохо можно развлечься во время прогулки по набережной. А тем, кто хочет разогнаться на льду, лучше пойти на «Спартак» — каток площадью более 7 тысяч кв. м открыли ещё в середине ноября.


Воспитанники детских спортивных школ показывали друг другу мастер-классы
Воспитанники детских спортивных школ показывали друг другу мастер-классы


Каток на набережной работает допоздна: с понедельника по четверг он открыт с 12:00 до 22:00, а с пятницы по воскресенье — с 11:00 до 24:00. Стоимость проката коньков для детей от 7 лет — 100 рублей в час, для пенсионеров — 50 рублей в час, для детей с 14 лет и взрослых — 150 рублей в час.


В прокате есть коньки до 46-го размера
В прокате есть коньки до 46-го размера


До 17 декабря со своими коньками на лёд пускают бесплатно, а после за вход будут брать по 100 рублей.


Чиновники пообещали романтичные закаты на катке
Чиновники пообещали романтичные закаты на катке


Лёд на катке трудно назвать идеальным — в углу возле входа много бугров и неровностей. Чиновники мэрии гордятся, что новосибирцы смогут кататься на коньках и лыжах, а вокруг будут живописные виды на Обь, однако из-за морозов город сейчас в дымке и практически ничего не видно.


«Как здорово, что вдоль нашей прекрасной Оби, которая течёт в эту сторону, идёт параллельно наша лыжная трасса. Одно дело — гулять по Михайловской набережной, другое дело — зимой встать на лыжи пробежаться. Мы долго думали, как здесь холодно зимой, но если ты на лыжах — тебе не холодно абсолютно. Какой здесь рассвет! Напротив будет строиться Дворец спорта, где пройдёт молодёжный чемпионат мира в 2023 году. Представьте, мы будем видеть, как он строится, как наш город становится всё лучше и лучше», — с восторгом рассказывала журналистам начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


Зимой велосипедные дорожки превращаются в лыжню
Зимой велосипедные дорожки превращаются в лыжню


Протяжённость лыжной трассы на набережной — 2 километра. Прокат лыж и пункт обогрева по будням работают с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00. Со своими лыжами кататься можно бесплатно, взять в прокат лыжи можно от 150 рублей в час, а для пенсионеров прокат стоит всего 100 рублей в час. 


Анне Терешковой морозы нипочём — пока все прятали носы в тёплые шарфы, Анна Васильевна щеголяла без шапки, словно сейчас уже апрель
Анне Терешковой морозы нипочём — пока все прятали носы в тёплые шарфы, Анна Васильевна щеголяла без шапки, словно сейчас уже апрель


«Есть ещё один плюс. Здесь находится метро. Ты можешь прийти случайно после работы, взять коньки покататься или взять лыжи и пробежаться. И можно вернуться на работу — так можно использовать своё обеденное время. Это истинное удовольствие», — предложила новосибирцам Анна Терешкова.


В эти выходные по всему Новосибирску открываются катки. НГС сделал карту катков и хоккейных коробок, где уже можно прокатиться на коньках. По сравнению с прошлым годом местами прокат коньков подорожал на 10–20 рублей. Главное, во многих пунктах проката посетителей просят оставить в залог документ, удостоверяющий личность. Необязательно это должен быть паспорт, как поясняют в прокате, им нужен любой документ с фотографией — водительское удостоверение или студенческий билет тоже подойдут.



В конце ноября на площади Ленина в центре Новосибирска появились первые ледяные блоки, из которых скоро соорудят ледовый городок — ради него закрыли парковку.

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