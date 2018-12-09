Дом, который построили из Лего

В лесу у зоопарка сдали дом из цветных кубиков — он красиво светится и похож на игрушку из 90-х

Возле зоопарка вырос дом, который строили, словно играя в «Тетрис»: ЖК «Кларус-парк» выделяется из окружающих домов необычным фасадом, состоящим из объёмных цветных блоков. Корреспонденты НГС одними из первых побывали в необычной новостройке и обнаружили стеклянные стены, окна в ванных и огромные террасы с видом на лес.











28 ноября компания «Кларус» получила разрешение на ввод дома на улице Тимирязева, 73/1. По информации заместителя директора компании по строительству Евгения Курбатова, для компании дом стал первым жилым зданием — ранее она построила одноимённый бизнес-центр, который от «Кларус-парка» отделяет только небольшой проезд.







История у дома непростая, признался Курбатов: строить его начали ещё в конце 2014 года, но через некоторое время строительство почти остановилось, и дом с примерно 20 дольщиками чуть не попал в перечень проблемных. В 2017 в компании сменилось руководство, которое нашло финансирование, и за год дом достроили. С 28 ноября уже начали передавать ключи: по данным отдела продаж компании, их получили почти все владельцы новеньких квартир.









«Кларус-парк» выделяется из окружающей застройки не только высотой (это единственный дом в округе с этажностью 20+), но и фасадом: его будто построили, играя в «Тетрис»: цветные блоки фасада очень напоминают элементы популярной игры, зависшие в воздухе, особенно вечером, когда подсвечиваются по контуру. Спроектировали его в «АПМ Фефелова В.В.».







Дом, в общем-то, продолжает уже начатую другими застройщиками тенденцию к некоторой блочности. Этот тренд появился в 2012 году, вспомнил эксперт рынка недвижимости Александр Астахов, пионерами тогда стали ЖК «Клевер» и дома группы «Мета», в частности ЖК «Европейский» и пятый дом ЖК «Гринвилл», в котором даже окна были разного размера.





— Это ближе к европейскому подходу, когда архитектуру делают не однообразную, а стараются, чтобы даже блоки не повторялись, — комментирует Астахов. — Поначалу <...> многим казалось, что никто покупать не будет. Но на эти дома приятно смотреть, а внутри людям достаточно комфортно. <...> Этим трендом ещё не наелись, и он действительно более приятен глазу, чем бежевый керамогранит.









Если издалека кажется, что фасад украшен просто навесными плитами белого, бежевого и коричневого цветов, то вблизи видно, что они не просто цветные, а будто деревянные. По словам Евгения Курбатова, «Кларус-парк» — первый в Новосибирске дом с фасадом из рокпанелей, инновационных плит, которые придумали в Дании.







На деревянной скамье в холле перед лифтами по проекту ещё должны появиться мягкие подушки, а над ними — полочки с цветами





Жилые этажи начинаются с 4-го: на первом этаже входная группа, технические помещения и одно коммерческое, спроектированное для спортзала, третий этаж полностью технический. Каждая площадка оформлена, будто на контрасте с минималистичным фасадом, «царским» кирпичом, крашеными декоративными панелями и плиткой «пэчворк».









Второй этаж целиком занимают детская площадка, спортивная площадка и зона отдыха: из-за скромного размера участка разместить их во дворе оказалось невозможно. Работы здесь ещё не закончены, после снегопадов тут и там лежат сугробы, но и гулять тут пока некому. На вопрос, как на такое решение реагируют покупатели, руководитель отдела продаж застройщика Анастасия говорит, что с пониманием.







— Сейчас видение места проживания немного изменилось. Раньше двор — это была обязательная позиция, сейчас мало кто детей отпускает на улицу бегать, — согласился управляющий одним из офисов АН «Квадротека» Игорь Зеленский.









Всего в доме 143 квартиры: 61 однокомнатная и по 41 «двушек» и «трёшек». Но это деление формальное: на самом деле большинство квартир — просторные студии площадью от 45 до 138 кв. м, в которых из перегородок только несущие стены. Высота потолка во всех квартирах 3 м, покупателям их передают без отделки.





В нескольких квартирах в ванных есть окна





В продаже остаётся 60 квартир. Самую маленькую и дешёвую квартиру — площадью 45,5 кв. м на четвёртом (или первом жилом) этаже — продавали за 3,39 млн рублей, но сейчас таких вариантов нет. Квартира с аналогичной планировкой, но чуть большей площадью — уже 47 кв. м — стоит 3,5 млн рублей.







Окна здесь из закалённого стекла, профили и стеклопакеты сделали для проекта в Барнауле: руководство компании сейчас находится там, как и половина подрядчиков





Самые дорогие варианты находятся на 24-м этаже: у них панорамное остекление и головокружительные виды на город и Заельцовский бор. Самая скромная квартира, если можно считать скромной площадь в 75 кв. м, стоит 6,1 млн рублей. Самая большая, почти в 139 квадратов и со стеной, от пола до потолка представляющей собой окно шириной в добрый десяток метров, — 11,37 млн.











Цены не окончательные: к этим двум квартирам прилегает огромная, площадью 148 кв. м терраса. На старте проекта она заявлялась как «зимний сад на крыше», но под новым руководством её решили поделить и включить в стоимость квартир.











Наземного паркинга тут практически нет, во дворе максимум 10 мест. Под землёй для автомобилей выделили сразу три уровня, всего здесь вмещается 96 машин. Для парковки выделили отдельный лифт, который не поднимается выше первого этажа. Заездов на парковку два: один для нулевого, самого дорогого уровня, один — для –1 и –2. Цены стартуют с 950 тысяч рублей за место, продано сейчас около 30% мест. Те, которые продать не удастся, застройщик будет сдавать в аренду за 4–5 тысяч рублей в месяц.











Собственной управляющей компании у застройщика нет, для обслуживания нового дома «Кларус» привлекает стороннюю организацию, которая установила тариф в 29 рублей за кв. м, но решать, работать с ней или найти другую, жильцы будут сами.







В морозы над лесом видно только дымку смога, но в ясные дни уже с 14-го этажа можно увидеть Обь, уверяют в компании





По словам руководителя отдела продаж Анастасии, большая часть покупателей квартир в «Кларус-парке» — люди, которые хорошо знают и любят район вокруг: либо живут здесь, либо работают, либо просто часто здесь бывают, «совсем случайных людей нет».





— У людей выбор настолько большой, что начинает срабатывать иногда странная мотивация. Может, у него там любовь первая жила когда-то, — улыбается Александр Астахов. — Человек может даже не осознавать, почему ему какое-то место нравится, а это начинают старые воспоминания срабатывать





Многих привлекают лес рядом и зоопарк. Это, с одной стороны, плюс, с другой — минус, говорит эксперт: по выходным здесь становится много машин. Кроме того, жителей могут беспокоить голодные по утрам жители зоопарка — летом их хорошо слышно, призналась Анастасия.











Вокруг дома — зоопарк и Заельцовский бор, частный сектор и дома Ботанического жилмассива и Плановой с их многочисленными магазинами. В шаговой доступности — несколько школ и детских садов, но мест, конечно, не хватает, как и везде в городе сейчас.









В числе преимуществ дома Игорь Зеленский отметил транспортную развязку в четыре стороны.





— Место такое, где любой автомобилист либо основными, либо внутриквартиральными может легко перемещаться, — говорит Зеленский.





Кроме того, Нарымская и Жуковского — одни из самых чистых зимой магистралей, добавил Александр Астахов: по ним жители обкомовских дач каждый день едут в центр.





Главными конкурентами нового дома эксперты называют, в общем-то, все стройки улицы Дуси Ковальчук, района площади Калинина и даже дома на улице Сухарной, у которой гораздо хуже с инфраструктурой и транспортной доступностью, но так же лес под боком. Выбор новостроек в этом районе сегодня настолько велик, что покупатели будут решать, скорее, сердцем, шутит Астахов.





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