«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»

2-летняя Audi A6 побеждает новую KIA Optima по всем параметрам, кроме турбины и робота

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — корейский бизнес-седан KIA Optima, который за пару лет набрал такую популярность, что уже догоняет по продажам вечно лидирующую Toyota Camry. Просторный и динамичный автомобиль полюбился потребителям за свои надежность и функционал. Но если обычного бизнес-седана мало и хочется премиума, можно обратить свой взор на 2-летнюю Audi A6, еще очень свежую и более престижную. Подробнее о выборе из этих авто — в обзоре НГС.АВТО.











KIA Optima обновилась совсем недавно, так что вы будете на самом острие моды. Рассмотрим хорошую комплектацию Prestige и 2,4-литровый атмосферник мощностью 188 л.с. С таким мотором наш переднеприводной автомобиль будет разгоняться до сотни за 9,1 секунды и расходовать в городе 12 литров топлива на 100 километров.









В оснащение машины входят адаптивные светодиодные фары, 17-дюймовые литые диски, система бесключевого доступа, передние и задние парктроники, стояночный тормоз c функцией Autohold, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, датчики света и дождя. За безопасность отвечают система стабилизации, система контроля давления в шинах, 7 подушек безопасности.









Кожаные сиденья, кожаный руль с обогревом, отделка интерьера черным глянцем. Кресло водителя с электроприводом, а подогрев есть и у передних, и у задних сидений. Беспроводная зарядка мобильного телефона, камера заднего вида, зеркало с автозатемнением. Машина оборудована навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, за звук отвечает премиальная акустика Harman/Kardon.









Длина седана 4855 мм, в салоне будет просторно. Объем багажника 510 литров, но вот электропривода крышки нет. Optima сейчас хорошо продается, что говорит о её сбалансированных потребительских качествах и о доверии к корейскому производителю. Так что автомобиль можно рекомендовать для всех групп потребителей, проживающих в малых и больших городах: семья из 5 человек в автомобиле уместится, поклажу примет большой багажник. Стоимость нашей машины — 1 714 900 рублей.













За 1,7 миллиона рублей вам достанется Audi A6 всего лишь в 2-летнем возрасте (2016 г.в.), хоть и предыдущего, четвертого поколения. Этот автомобиль будет крупнее (длина 4933 мм) и намного престижнее. Любителям классических агрегатов он не подойдет, тут 1,8-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. и роботизированная коробка передач. На переднем приводе Audi разгоняется до сотни за 7,9 секунды и расходует в городе 7,1 литра — быстрее и экономичнее KIA.









Оснащение премиального автомобиля подобающее: светодиодные фары с омывателями, бесключевой доступ, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости, антипробуксовочная система, система управления дальним светом, датчик давления в шинах, круиз-контроль, датчик дождя/света, парктроники.









В салоне кожа и дорогие материалы, дерево, металл. Электропривод и память сидений, подогрев, 4-зонный климат-контроль. Кожаный руль обогревается и имеет кнопки управления мультимедийной системой. Цветной сенсорный дисплей, 10 динамиков акустической системы.









Багажник тут тоже больше — 530 литров. И закрывать его удобно с помощью электропривода. В общем, автомобиль для тех, кто не боится прогресса, всяких роботов, и любит, чтобы его уважали на дороге.





Итак, за одни и те же деньги можно приобрести новый с 5-летней гарантией корейский седан с отличным оснащением и не знать горя. Либо 2-летнюю Audi A6, ресурс которой еще не выработан, а удовольствия от езды она может подарить больше. Главное, продать потом эту Audi, когда пробег подойдет к критическим для агрегатов отметкам. Выбирают, как обычно, читатели НГС.





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