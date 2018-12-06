обзор

«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»

2-летняя Audi A6 побеждает новую KIA Optima по всем параметрам, кроме турбины и робота

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — корейский бизнес-седан KIA Optima, который за пару лет набрал такую популярность, что уже догоняет по продажам вечно лидирующую Toyota Camry. Просторный и динамичный автомобиль полюбился потребителям за свои надежность и функционал. Но если обычного бизнес-седана мало и хочется премиума, можно обратить свой взор на 2-летнюю Audi A6, еще очень свежую и более престижную. Подробнее о выборе из этих авто — в обзоре НГС.АВТО. 


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


KIA Optima обновилась совсем недавно, так что вы будете на самом острие моды. Рассмотрим хорошую комплектацию Prestige и 2,4-литровый атмосферник мощностью 188 л.с. С таким мотором наш переднеприводной автомобиль будет разгоняться до сотни за 9,1 секунды и расходовать в городе 12 литров топлива на 100 километров.


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


В оснащение машины входят адаптивные светодиодные фары, 17-дюймовые литые диски, система бесключевого доступа, передние и задние парктроники, стояночный тормоз c функцией Autohold, кнопка запуска двигателя, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей, датчики света и дождя. За безопасность отвечают система стабилизации, система контроля давления в шинах, 7 подушек безопасности. 


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


Кожаные сиденья, кожаный руль с обогревом, отделка интерьера черным глянцем. Кресло водителя с электроприводом, а подогрев есть и у передних, и у задних сидений. Беспроводная зарядка мобильного телефона, камера заднего вида, зеркало с автозатемнением. Машина оборудована навигационной системой с 8-дюймовым дисплеем, за звук отвечает премиальная акустика Harman/Kardon. 


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


Длина седана 4855 мм, в салоне будет просторно. Объем багажника 510 литров, но вот электропривода крышки нет. Optima сейчас хорошо продается, что говорит о её сбалансированных потребительских качествах и о доверии к корейскому производителю. Так что автомобиль можно рекомендовать для всех групп потребителей, проживающих в малых и больших городах: семья из 5 человек в автомобиле уместится, поклажу примет большой багажник. Стоимость нашей машины — 1 714 900 рублей.



«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


За 1,7 миллиона рублей вам достанется Audi A6 всего лишь в 2-летнем возрасте (2016 г.в.), хоть и предыдущего, четвертого поколения. Этот автомобиль будет крупнее (длина 4933 мм) и намного престижнее. Любителям классических агрегатов он не подойдет, тут 1,8-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. и роботизированная коробка передач. На переднем приводе Audi разгоняется до сотни за 7,9 секунды и расходует в городе 7,1 литра — быстрее и экономичнее KIA.


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


Оснащение премиального автомобиля подобающее: светодиодные фары с омывателями, бесключевой доступ, 6 подушек безопасности, система контроля устойчивости, антипробуксовочная система, система управления дальним светом, датчик давления в шинах, круиз-контроль, датчик дождя/света, парктроники. 


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


В салоне кожа и дорогие материалы, дерево, металл. Электропривод и память сидений, подогрев, 4-зонный климат-контроль. Кожаный руль обогревается и имеет кнопки управления мультимедийной системой. Цветной сенсорный дисплей, 10 динамиков акустической системы. 


«Старьё бьёт новьё»: ещё живая «Ауди» против корейской «Камри»


Багажник тут тоже больше — 530 литров. И закрывать его удобно с помощью электропривода. В общем, автомобиль для тех, кто не боится прогресса, всяких роботов, и любит, чтобы его уважали на дороге. 


Итак, за одни и те же деньги можно приобрести новый с 5-летней гарантией корейский седан с отличным оснащением и не знать горя. Либо 2-летнюю Audi A6, ресурс которой еще не выработан, а удовольствия от езды она может подарить больше. Главное, продать потом эту Audi, когда пробег подойдет к критическим для агрегатов отметкам. Выбирают, как обычно, читатели НГС.


Ваш выбор?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Новая KIA Optima
  • 2-летняя Audi A6
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: гадкая месть «Тойоте РАВ4».

Прочтений: 1025

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено