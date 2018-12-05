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Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике

Тест-драйв: этот легковой вагон заменит вам внедорожник — сидишь высоко и везёшь 4 кубометра вещей

Французский минивэн Peugeot Traveller — это бюджетный аналог дорогостоящих немецких вэнов Mercedes-Benz V-Class и Volkswagen Multivan. В автомобиле действительно есть слишком бюджетные решения, но в целом получился сбалансированный просторный вэн с почти таким же функционалом, как у немецких конкурентов. В чем особенности и проблемы Peugeot Traveller — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.


Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Наш Peugeot Traveller (предоставлен официальным дилером «Луна Авто») исполнен в самой максимальной комплектации, хотя внешне он выглядит скромно. Здесь нет обилия хрома, как у «немцев», блестят только клыки ходовых огней, радиаторная решетка да накладки на дверных ручках.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Передняя часть Peugeot Traveller вышла удачной — аккуратная решетка, небанальные фары с зазубриной. Облик дополняют пухлые «щеки» высокого бампера. Этакий упитанный хомяк.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Сбоку автомобиль кажется очень габаритным, возможно, причиной тому растянутые тонированные задние стекла. К тому же большие выштампованные арки зрительно уменьшают колеса и увеличивают кузов. Хотя и в сухих цифрах минивэн далеко не карлик — 4956 мм длины.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Задняя оптика, в отличие от передней, банальна до крайности — просто два прямоугольника. Как, впрочем, и вся задняя часть. Освежает вид разве что дугообразная выштамповка на багажной двери.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Дизайн интерьера приятен и современен, но вот материалы оставляют желать лучшего. Здесь даже передняя панель и верхние части дверей сделаны из скучного жесткого пластика, не говоря уже обо всем остальном.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Раз уж в автомобиле доступны кожаные сиденья, разве нельзя было дополнить их богатыми материалами? Сами сиденья, кстати, неплохи, имеют удобные откидные подлокотники, у передних кресел — достойная боковая поддержка, электропривод и даже функция массажа.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Руль немного угрюм в своем чёрном подавляющем цвете кожи и пластика, на блоках кнопок можно было установить металлическое обрамление.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


К приборной панели претензий нет — интересные формы приборов, большой цветной дисплей бортового компьютера. Разве что цифры на шкале спидометра — зачем их сделали разноразмерными?



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Экран мультимедийной системы маловат, особенно это чувствуется при работе с навигацией и камерой заднего вида — сложно рассмотреть, куда там автомобиль заезжает задом. Но в целом с системой проблем нет, сенсор реагирует адекватно, пункты меню понятны. Правда, иногда есть микропаузы при заходе в некоторые меню.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Звучание акустики самое что ни на есть среднестатистическое, для фона пойдет. Есть запас по басам и регулировки частотных диапазонов.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Селектор АКП — маленькая шайба, как на «Лэнд Роверах». Пользоваться просто и понятно, проскальзывать шайбе в пальцах не дает выступ на внешней стороне.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Автомобиль имеет в оснащении системы контроля мертвых зон, удержания в полосе движения, распознавания дорожных знаков. Есть проекционный дисплей. В общем, с функционалом в принципе всё в порядке.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Самое интересное в задней части салона. Габариты и почти квадратный в сечении кузов дают огромное пространство, которое удобно использовать — заходить в салон, перемещаться по нему, складывать/раскладывать кресла.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Салон здесь трансформируемый, два кресла среднего рада можно поставить по ходу движения, а можно и против. Тогда пятеро пассажиров будут сидеть напротив друг друга за регулируемым столиком и вести беседу.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Каждое кресло второго ряда снабжено двумя откидными подлокотниками, это удобно. Но вот подогревов нет, а профиль сиденья и спинки слишком плоский. Как и у кресел третьего ряда.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Сдвижные задние двери имеют электропривод. Они управляются кнопками на передней панели и у дверных проемов. Можно просто потянуть дверь за ручку — электромотор её дотянет до конца.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Багажный объем 550 литров. А если сложить все сиденья, то целых 4200 литров. Можно перевезти диван или большую ёлку.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Минивэн оснащен 2-литровым турбодизелем, развивающим 150 сил. Привод передний, автомат 6-ступенчатый, разгон до сотни 12,3 секунды.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Гонять на минивэне в общем-то и не нужно, а этого дизеля автомобилю, который весит всего 1,7 тонны, вполне хватает. Мотор везет с самого низа, развивая лучшую тягу к 3 тысячам оборотов. Манипуляции с педалью газа отзываются быстрыми переключениями незаметного в своей работе автомата.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Круговой обзор хорош, как и обзор в эти зеркала заднего вида, которые поначалу кажутся слишком усеченными «ушами». И еще от этих «ушек» совсем мало шума на скорости.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


А вот в целом шумоизоляция в автомобиле нуждается в улучшении. Фон достаточно ощутимый, но какой-либо источник в нем не солирует — судя по всему, здесь складываются в единое целое и мотор, и арки, и днище, и багажник.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Легкий руль дает мало информации, в том числе и на скорости. Автомобиль не приходится ловить, но эти жидкие ощущения на баранке совсем не придают уверенности. Реактивного действия на рулевом колесе недостает для возврата баранки в ноль на четверть оборота. Хорошо, что крены умеренные. 



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


На неровной дороге Peugeot Traveller чувствует себя неплохо. Он может на приличной скорости «пожирать» крупные изгибы рельефа, не досаждая раскачкой и ударами подвески. А вот мелкая гребенка передается в салон слишком остро.



Персональная маршрутка: 7 сидений и ёлка в багажнике


Стоит наш автомобиль от 1 999 900 рублей с механикой и от 2 249 900 рублей с автоматом. Сюда нужно приплюсовать стоимость различных опций и электронных помощников — выйдет около 2,4–2,5 миллиона. Для сравнения: цены на начальный Volkswagen Multivan с механикой только начинаются от 2,6 миллиона.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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