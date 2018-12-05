Бизнес в декрете: фея в хлам

Ольга Карташева рассказала, как она организовала системный порядок в своей квартире за 2 месяца

Статистик в декрете Ольга Карташева решила сходить на курсы интернет-маркетинга, а в итоге нашла себе новую профессию по душе: консультант по наведению порядка в доме. Она хочет одной из первых в Новосибирске дать понять клиентам, что это не клининг, и помочь им оценить такие услуги. Ольга приходит к людям домой, помогает выбрасывать хлам, от которого они не могут избавиться сами, и учит расставлять вещи по системе — так, чтобы можно было найти любую мелочь. Журналист НГС.БИЗНЕС узнал, сколько времени ушло у неё на организацию собственной квартиры, после чего её муж перестал терять носки и зарядки для телефонов, как она выстроила навигацию по дому, с какими трудностями она сталкивается в работе с клиентами и почему не нужно тратить деньги на красивые коробки.







Ольга Карташева работает в Новосибирскстате: сначала ушла в декрет, потом вышла на несколько месяцев и ушла во второй декрет. Её первый сын Ваня на следующий год пойдёт в школу, а второй сын Федя ходит в детский сад на полдня. Чтобы вырваться из «декретной рутины», как говорит сама Ольга, чем-то заниматься и иметь более свободный график, она пошла учиться на интернет-маркетолога. На курсе нужно было выбрать проект, чтобы тренироваться.







«Я начала думать над проектом. Листая Instagram, наткнулась на рекламу "Профессия мечты — организатор пространства". Я начала читать профиль девушки с описанием: нужен человек, который любит порядок, хочет помогать людям, которому важно получить видимый результат. Я понимаю, что это про меня. Мне на предыдущей работе не хватало этого — видения итога. И начала обучаться и там», — рассказывает Ольга Карташева.





Курсы по интернет-маркетингу длились 4,5 месяца, а учёба на организатора пространства — 1,5. В обучение сразу входила практика: ученикам нашли первого клиента, которому нужно помочь с наведением порядка дома. После первого результата, когда сразу была видна разница, как было до и как стало после, Ольга поняла, что ей это нравится.







Она придерживается концепции вертикального хранения вещей в различных органайзерах (коробках): для этого футболки, носки и другие вещи Ольга складывает своеобразным конвертиком, который не распадётся, даже если его подбрасывать





«Профессия новая, я поняла, что нужно о ней рассказывать самой и искать клиентов. Начала ходить на бизнес-ланчи, встречи с мамочками и так далее. У меня жизнь на 180 градусов повернулась и пошла в другом направлении. Женщинам в декрете необходима такая умственная встряска, потому что когда ты выходишь на улицу на площадку, у вас все темы про детей и быт. Когда ты учишься, например, на интернет-маркетолога, у тебя ни слова про детей и прививки», — смеётся Карташева.







Чтобы о консультанте по наведению порядка узнали как можно больше людей, Ольга продвигает себя в соцсетях — обучение на маркетолога всё же пригодилось — и проводит мастер-классы. Клиенты также приходят с помощью сарафанного радио. Но люди не всегда понимают её профессию.







Принцип, которому Ольга следует, — это хранение подобного с подобным: если в этой коробке лежат пульты, зарядки и наушники, то ничего другого там быть не может





«Люди не всегда понимают, чем я занимаюсь. Я не клининг: я не буду чистить унитаз и натирать фарфор. Если у вас грязные полки, то я их мыть не буду. Попрошу их протереть и достану органайзеры, которые мы согласовали на техническом выезде. Покажу, как складывать», — замечает Ольга.







Ольга делает технический выезд к клиентам, на котором они вместе обсуждают, что необходимо сделать, и оценивают, сколько времени уйдёт на работу, какие органайзеры для дома необходимы. Час работы стоит 800 рублей. У неё всегда с собой рабочая сумка, в которой есть всё необходимое: сменная обувь, рулетка, стикеры, скотч, клей, вакуумные пакеты, огромные мусорные пакеты и так далее. Покупка этих вещей — вложения, которые есть в её сфере бизнеса. Иногда Ольга проводит мастер-классы, на которых учит желающих складывать вещи и выстраивать систему дома.







В детской комнате соблюдаются те же принципы, поэтому оба сына, если Ольга попросит их принести носки или штаны, найдут свою одежду и принесут маме





Есть три основные сложности, с которыми консультант по порядку сталкивается в своей работе: «Во-первых, людям сложно запустить чужого человека в дом, ещё и в такие интимные места, как шкаф или полочка в ванной. Но я надеюсь, что со временем поймут эту услугу и оценят. Потому что буквально семь лет назад если бы кто-то сказал, что мы будем нанимать стилиста, чтобы пройтись по магазинам, ответили бы: "В смысле? Ты что, не можешь сама себе купить кофту?". Сейчас много новых профессий развивается. Надеюсь, буду в Новосибирске одной из первых, кто принесёт эту профессию в город», — мечтает Ольга.







Во-вторых, люди тяжело «расхламляются», замечает консультант. Часто клиенты говорят, что готовы выкинуть лишний хлам, а потом не могут расстаться со своими вещами. Например, не могут выбросить красивые, дорогие, но дырявые сапоги, которые не удалось починить. Ольга просит представить ситуацию, когда человек сможет надеть туфли, которые лежат два года. И потом люди не вспоминают о тех вещах, которые выбросили, говорит она.











«Может, наше многострадальное прошлое сказывается — военное, репрессивное, когда мы всё впрок запасали. Я это ещё связываю с тем, что если раньше шили пальто, то его действительно можно было 20 лет носить и с ним ничего не происходило. Сейчас редко встретишь такое качество, а если оно есть, то вещь надоест через два или четыре сезона. А люди хранят. Не избавляются от старого и покупают новое, в итоге получается, что гардероб полный, а носить нечего», — объясняет Карташева.







В-третьих, это стеснение, потому что многим сложно пригласить незнакомого человека в свой дом и показать ему слабые места.







В ванной Ольга оставила на виду только то, чем они пользуются часто, остальное хранится в коробках внутри тумбочек





«Мы разбираем каждую вещь: решаем, избавиться от неё или сохранить. Потом мы раскладываем их таким образом, чтобы человеку было максимально удобно всё достать, чтобы у каждой вещи было своё место. Чтобы не было раздумий даже: вот нужна мне батарейка, и я точно знаю, что все батарейки в одном месте — если там их нет, то их вообще нигде нет в доме. То есть можно дом организовать так, что ты будешь знать, где у тебя любая мелочь лежит», — уверена специалист.







Но раньше у неё в доме тоже было всё не так: Ольга не могла понять, почему она всё время что-то трёт, складывает, а порядка нет.







Сверху Ольга ставит крупы, которые использует чаще, а снизу те, которые пригождаются реже





«Мужчины обычно теряют носки. Конечно, когда они лежат большой кучей, попробуй найти пару. Даже когда раньше я их скручивала и кидала в ящик мужа, он их искал, какие-то распутывались и снова терялись. Или муж спрашивал, где коробка от его телефона, я не могла её нигде найти, докупала новые коробки постоянно, оставляла кучу денег. Раскладывала даже что-то, но системы не было. А теперь у меня есть система, по которой я организовала дом. Теперь даже муж не спрашивает. Он знает, что все зарядки лежат здесь и ни в каком другом месте их быть не может», — радуется Карташева.







На уборку своего дома у неё ушло два месяца. Основной принцип организации пространства, которым пользуется Ольга: нужно хранить вещи по категориям, подобное с подобным и там, где ими пользуются.







Так выглядит содержимое рабочей сумки Ольги, с которой она выезжает к клиентам: в большей степени нужны мусорные мешки, говорит консультант, потому что в них выбрасывают ненужные вещи клиентов





«Нужно заранее продумывать, каким должен быть органайзер и что в нём будет лежать. Раньше я покупала просто красивые коробочки, думая, что они пригодятся, но они, например, не помещались никуда. Иногда я на них не трачусь, а использую коробки от обуви. У нас в доме всё подписано: если мы с мужем уезжаем и кто-то остаётся с детьми, то никто ничего не ищет — максимальная навигация дана», — подчёркивает Ольга.







Ольга складывает футболки и отмечает, что они, конечно, мнутся. Если нужно, чтобы вещи были немятые, она их развешивает





Основная причина захламлённости детской, по мнению Ольги, — это невероятное количество игрушек, которые дарят на все праздники, но дети помогают ей с организацией порядка





Многие коробки подписаны маркером





Ещё у Ольги есть услуга «планирование шкафа», чтобы клиенты сразу могли знать, как и в чём у них будут располагаться вещи, на каком уровне





В шкаф в прихожей Ольга поместила то, чем пользуется перед выходом, например чистящий валик для одежды и духи





На кухне практически ко всем банкам и коробкам Ольга приклеила стикеры, чтобы сразу было видно, что где лежит. Потом она хочет напечатать красивые этикетки





Кастрюли и крышки к ним хранятся отдельно





В ванной действует такой же принцип: выше стоит то, что нужно чаще





От многих вещей в доме Ольга избавилась — ее квартира очень минималистична





Ольга говорит, что дома они завели одну коробку на входе, в которой хранится всякий «треш» — то, что кидалось бы на тумбочку и раздражало: ключи от машины, карточки, чеки. Раз в неделю она разбирает её





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