«Им внушают, что в Россию ехать смертельно опасно»: новосибирцы — о запрете въезда на Украину

Вместе с запретом на въезд на Украине ввели военное положение в регионах, граничащих с Россией

В конце ноября госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам-россиянам. Свои действия соседняя страна объяснила конфликтом, который произошёл в Керченском проливе. Из-за него в 10 областях Украины, которые граничат с Россией, ввели военное положение. Жители Новосибирска, которые вопреки всему привыкли ездить к украинским родственникам, восприняли новость негативно. Обозреватель НГС узнал у них, что изменится в их жизни с новым запретом.





О том, что въезд на территорию Украины ограничили, стало известно в конце ноября. По данным ТАСС, украинская госпогранслужба запретила въезд на территорию страны гражданам России мужского пола в возрасте 16–60 лет. Глава госпогранслужбы Пётр Цигикал на встрече с президентом Петром Порошенко заявил, что на пропускных пунктах уже усилили контроль, а въезд ограничили для всех иностранцев, но «в первую очередь для граждан Российской Федерации».





Такое решение местные власти приняли после того, как в 10 граничащих с Россией регионах ввели военное положение. Это произошло после конфликта в Керченском проливе, где пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и их экипажи, обвинив в незаконном пересечении границы.





Опрошенные корреспондентом НГС новосибирцы, которые регулярно ездят на Украину, рассказали, что ситуация между жителями обеих стран не такая, как показывают в СМИ, но отметили, что теперь поездки под большим вопросом.





«Воспринял я, естественно, очень негативно такое решение, поскольку оно затрагивает мои личные интересы, — рассказал житель Новосибирска Валерий П. — То, что я теперь не могу видеться со своими родными, — мне это крайне неприятно. Но насколько долго это протянется? Вроде как военное положение не совсем военное, насколько можно судить. Но запрет касается только мужчин, поэтому жена-то сможет проехать, дочь сможет проехать. Родственники [на Украине] думают так, что дурдом продолжается, как они и раньше об этом думали. Это продолжение того же дурдома, который на протяжении четырёх лет там».







Валерий рассказал, что ездит на Украину несколько раз в год и уже купил билеты на новогодние праздники в Киев: «С 28 ноября по 27 декабря военное положение действует. В любом случае я буду ждать».





По словам Валерия, на границе пассажиров из России досматривают стандартно: изредка заглядывая в личные вещи и интересуясь целью поездки и наличием обратного билета. О том же рассказала и жительница Новосибирска Елена В. — в последний раз она ездила на Украину этим летом.





«Всё не так страшно, как рассказывают. Границу я проходила в Борисполе. Спросили, к кому едем, и всё. Отлично относятся. Сами киевляне разговаривают на русском языке многие. И людям многим всё равно на политику. Никто русских нигде не обижает, страх накрученный, в интернете нагнетают только обстановку. А на улицах обычные доброжелательные люди. <...> Сейчас, когда президент ввёл военное положение, не знаю, как обстоят дела на границе. Все надеются, что придёт новая адекватная власть. Очень плохо, что на Украине людям уже четыре года, а особенно сейчас внушают, что русские вот-вот нападут. Сегодня как раз звонили, спрашивали знакомые с Украины, правда ли это. Им внушают, что в Россию ехать смертельно опасно», — рассказала она.





Многие из тех, кто регулярно ездит на Украину, комментировать решение властей отказались. Те, кто переехал сюда из Украины, говорят, что не хотят вспоминать, что там происходило, другие же уверены, что их разговоры прослушивает СБУ.





Отказались от комментариев даже организации, далёкие от политики. Например, в Национально-культурной автономии украинцев Новосибирска объяснили: «Мы организация, которая занимается культурой, мы не можем политические вопросы комментировать по уставу. [Наши] люди ездят, люди общаются, но это решение политическое, мы занимаемся в области украинской культуры, славянской культуры».





Новосибирцы, связанные с Украиной, рассказали, что с запретом на въезд поездки к родственникам придётся отменить. «А как ещё, ползком через границу как в старых советских книгах? Ну если я полечу в Стамбул, а из Стамбула, к примеру, в любой город Украины... но я же всё равно буду проходить пограничный контроль в месте прилёта. Границу можно, конечно, перебежать из Брянской области — как таковой границы же нету, чтобы сетка была натянута, собаки бегали... (Смеётся.) Такого же нет», — говорит Валерий.





Раньше всех из новосибирцев въезд на Украину запретили Анатолию Локтю — в июне президент Пётр Порошенко включил новосибирского мэра, а также других сибирских политиков и бизнесменов в чёрный список, запретив въезд на территорию страны. Тогда Локоть заявил, что подобная политика только обостряет отношения между государствами.





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