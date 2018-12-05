Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать

Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать

Шопен, Ломоносов, Пушкин — к кому полетите?





Накануне вечером подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» — по его результатам к названиям аэропортов страны добавят фамилии известных россиян.





При этом старые названия останутся на месте — тем, кто собирается в полет с пересадкой в Москве, не придётся лихорадочно вспоминать, через какого писателя или учёного предстоит лететь. Привычные Шереметьево и Домодедово не отменят.







Давайте проверим, освоитесь ли вы в новых реалиях? Сможете долететь из Муравьева-Амурского до Платона Ойунского? Или, может, таких аэропортов нет?





Начнем с простого. Вы летите в аэропорт имени Ломоносова. В какой город вы попадете?

В Москву

В Архангельск

В Магадан





Вы приземлились, хотите зачекиниться, и Foursquare предлагает вам Letov Internation Airport. Где вы?

Норильск

Сочи

Омск





Вы летите из Александра Суворова в Ивана Айвазовского. Какой у вас маршрут?

Из Внуково в Шереметьево

Из Ставрополя в Симферополь

Из Калуги в Калининград





Для новосибирцев это самый лёгкий вопрос. Вы увидели на здании аэропорта вывеску — Аэропорт имени Покрышкина. Вы...

дома, в Новосибирске

в Барнауле

в Кемерово





А теперь сложный вопрос. Вам нужно попасть из Владимира Коккинаки в Бориса Кустодиева. Через кого вам нужно лететь?

Великого мореплавателя Витуса Беринга

Валерий Чкалов поможет соединить точку А с точкой Б

Берите через Александра Сергеевича, точно долетите





Раньше вы летели из Калуги в Варшаву, а сейчас?

Из Циолковского в Шопена

Из Айвазовского в Гавела

Из Святой Ольги в Иоанна Павла II





Сколько километров по прямой между Курчатовым и Карбышевым?

1110 км

11 111 км

101 км





Какая река ближе всего к аэропорту им. Маресьева?

Волга

Дон

Ока





Между Елизаветой Петровной и Екатериной II:

Около 6 часов с пересадкой

Около 6 часов без пересадки

Около 6 месяцев





Можете ли вы долететь из аэропорта имени Сергея Дягилева в аэропорт имени Петра Ильича Чайковского?

Да, с пересадкой в аэропорту имени Сергея Эйзенштейна

Да, между этими аэропортами есть прямой рейс «Победы» два раза в неделю

Не в этой жизни





Вы прилетели сегодня утром в аэропорт Менделеева. Какая там погода?

Снег, мороз, за Уралом всегда холода

Прохладно и дождь, как везде в Поволжье

Туда еще не летают самолеты





Вы вылетели из аэропорта Суворов и перелетели Альпы, в каком аэропорту вы приземлитесь?

Имени Моцарта

Имени Сент-Экзюпери

Имени Рытхэу





Вы летите из Москвы в Мустая Карима. На сколько переведёте стрелки часов?

На два часа назад

На два часа вперёд

Не буду переводить, это московский пояс





Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам Правильные ответы: 5/10 Прекрасно вас понимаем, мы сами не смогли пройти тест с первой попытки Пройти тест еще раз

Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам Правильные ответы: 5/10 Неплохо, это на самом деле сложный тест! Пройти тест еще раз

Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам Правильные ответы: 5/10 А вы неплохо следили за новостями или просто очень удачливы! Пройти тест еще раз