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Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать

Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать

Шопен, Ломоносов, Пушкин — к кому полетите?
Шопен, Ломоносов, Пушкин — к кому полетите?


Накануне вечером подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» — по его результатам к названиям аэропортов страны добавят фамилии известных россиян. 


При этом старые названия останутся на месте — тем, кто собирается в полет с пересадкой в Москве, не придётся лихорадочно вспоминать, через какого писателя или учёного предстоит лететь. Привычные Шереметьево и Домодедово не отменят.


Давайте проверим, освоитесь ли вы в новых реалиях? Сможете долететь из Муравьева-Амурского до Платона Ойунского? Или, может, таких аэропортов нет?


Начнем с простого. Вы летите в аэропорт имени Ломоносова. В какой город вы попадете?

  • В Москву
  • В Архангельск
  • В Магадан


Вы приземлились, хотите зачекиниться, и Foursquare предлагает вам Letov Internation Airport. Где вы?

  • Норильск
  • Сочи
  • Омск


Вы летите из Александра Суворова в Ивана Айвазовского. Какой у вас маршрут?

  • Из Внуково в Шереметьево
  • Из Ставрополя в Симферополь
  • Из Калуги в Калининград


Для новосибирцев это самый лёгкий вопрос. Вы увидели на здании аэропорта вывеску — Аэропорт имени Покрышкина. Вы...

  • дома, в Новосибирске
  • в Барнауле
  • в Кемерово


А теперь сложный вопрос. Вам нужно попасть из Владимира Коккинаки в Бориса Кустодиева. Через кого вам нужно лететь?

  • Великого мореплавателя Витуса Беринга
  • Валерий Чкалов поможет соединить точку А с точкой Б
  • Берите через Александра Сергеевича, точно долетите


Раньше вы летели из Калуги в Варшаву, а сейчас?

  • Из Циолковского в Шопена
  • Из Айвазовского в Гавела
  • Из Святой Ольги в Иоанна Павла II


Сколько километров по прямой между Курчатовым и Карбышевым?

  • 1110 км
  • 11 111 км
  • 101 км


Какая река ближе всего к аэропорту им. Маресьева?

  • Волга
  • Дон
  • Ока


Между Елизаветой Петровной и Екатериной II:

  • Около 6 часов с пересадкой
  • Около 6 часов без пересадки
  • Около 6 месяцев 


Можете ли вы долететь из аэропорта имени Сергея Дягилева в аэропорт имени Петра Ильича Чайковского?

  • Да, с пересадкой в аэропорту имени Сергея Эйзенштейна
  • Да, между этими аэропортами есть прямой рейс «Победы» два раза в неделю
  • Не в этой жизни


Вы прилетели сегодня утром в аэропорт Менделеева. Какая там погода?

  • Снег, мороз, за Уралом всегда холода
  • Прохладно и дождь, как везде в Поволжье
  • Туда еще не летают самолеты


Вы вылетели из аэропорта Суворов и перелетели Альпы, в каком аэропорту вы приземлитесь?

  • Имени Моцарта
  • Имени Сент-Экзюпери
  • Имени Рытхэу


Вы летите из Москвы в Мустая Карима. На сколько переведёте стрелки часов?

  • На два часа назад
  • На два часа вперёд
  • Не буду переводить, это московский пояс


Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Правильные ответы: 5/10

Прекрасно вас понимаем, мы сами не смогли пройти тест с первой попытки

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Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Правильные ответы: 5/10

Неплохо, это на самом деле сложный тест!

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Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Правильные ответы: 5/10

А вы неплохо следили за новостями или просто очень удачливы!

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Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам

Правильные ответы: 5/10

Сознавайтесь! Это вы придумали новые названия для аэропортов?

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Прочтений: 7157

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