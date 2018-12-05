Из Пушкина в Лермонтова: угадайте аэропорты России по новым именам
Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать
Не все ответы такие очевидные, но к новым названиям пора привыкать
Накануне вечером подвели итоги голосования в конкурсе «Великие имена России» — по его результатам к названиям аэропортов страны добавят фамилии известных россиян.
При этом старые названия останутся на месте — тем, кто собирается в полет с пересадкой в Москве, не придётся лихорадочно вспоминать, через какого писателя или учёного предстоит лететь. Привычные Шереметьево и Домодедово не отменят.
Давайте проверим, освоитесь ли вы в новых реалиях? Сможете долететь из Муравьева-Амурского до Платона Ойунского? Или, может, таких аэропортов нет?
Начнем с простого. Вы летите в аэропорт имени Ломоносова. В какой город вы попадете?
- В Москву
- В Архангельск
- В Магадан
Вы приземлились, хотите зачекиниться, и Foursquare предлагает вам Letov Internation Airport. Где вы?
- Норильск
- Сочи
- Омск
Вы летите из Александра Суворова в Ивана Айвазовского. Какой у вас маршрут?
- Из Внуково в Шереметьево
- Из Ставрополя в Симферополь
- Из Калуги в Калининград
Для новосибирцев это самый лёгкий вопрос. Вы увидели на здании аэропорта вывеску — Аэропорт имени Покрышкина. Вы...
- дома, в Новосибирске
- в Барнауле
- в Кемерово
А теперь сложный вопрос. Вам нужно попасть из Владимира Коккинаки в Бориса Кустодиева. Через кого вам нужно лететь?
- Великого мореплавателя Витуса Беринга
- Валерий Чкалов поможет соединить точку А с точкой Б
- Берите через Александра Сергеевича, точно долетите
Раньше вы летели из Калуги в Варшаву, а сейчас?
- Из Циолковского в Шопена
- Из Айвазовского в Гавела
- Из Святой Ольги в Иоанна Павла II
Сколько километров по прямой между Курчатовым и Карбышевым?
- 1110 км
- 11 111 км
- 101 км
Какая река ближе всего к аэропорту им. Маресьева?
- Волга
- Дон
- Ока
Между Елизаветой Петровной и Екатериной II:
- Около 6 часов с пересадкой
- Около 6 часов без пересадки
- Около 6 месяцев
Можете ли вы долететь из аэропорта имени Сергея Дягилева в аэропорт имени Петра Ильича Чайковского?
- Да, с пересадкой в аэропорту имени Сергея Эйзенштейна
- Да, между этими аэропортами есть прямой рейс «Победы» два раза в неделю
- Не в этой жизни
Вы прилетели сегодня утром в аэропорт Менделеева. Какая там погода?
- Снег, мороз, за Уралом всегда холода
- Прохладно и дождь, как везде в Поволжье
- Туда еще не летают самолеты
Вы вылетели из аэропорта Суворов и перелетели Альпы, в каком аэропорту вы приземлитесь?
- Имени Моцарта
- Имени Сент-Экзюпери
- Имени Рытхэу
Вы летите из Москвы в Мустая Карима. На сколько переведёте стрелки часов?
- На два часа назад
- На два часа вперёд
- Не буду переводить, это московский пояс
Правильные ответы: 5/10
Прекрасно вас понимаем, мы сами не смогли пройти тест с первой попытки
Правильные ответы: 5/10
Неплохо, это на самом деле сложный тест!
Правильные ответы: 5/10
А вы неплохо следили за новостями или просто очень удачливы!
Правильные ответы: 5/10
Сознавайтесь! Это вы придумали новые названия для аэропортов?
Михаил Руднев