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Шагает назло судьбе: сибирячка с искривленными ногами стала моделью

Катя Жаркова косолапит с детства — врачи не смогли исцелить ее полностью, но это ей не помешало

13-летняя Екатерина Жаркова пошла в модельную школу, чтобы доказать: она может ходить как все
13-летняя Екатерина Жаркова пошла в модельную школу, чтобы доказать: она может ходить как все

13-летняя Екатерина Жаркова поступила в модельную школу, чтобы доказать, что она может ходить как все, а заодно попытаться выправить искривлённые с детства ноги. На подиум она часто выходит, превозмогая боль. Каждый шаг девочка делает, предварительно обдумывая каждое движение: правильно ходить получается пока только так. Корреспондент НГС пообщался с Екатериной и её мамой и выяснил подробности жизни начинающей модели с больными ногами. 


Кате Жарковой 13 лет, и у неё искривлённые с детства ноги. Мама девочки Татьяна считает, что болезнь развилась, потому что дочь пошла очень рано — в 6 месяцев.


«Заметили где-то в год: примерно в это время стало понятно, что проблема существует. Было такое красивое колёсико. <…> Пытались взаимодействовать с врачами по этому вопросу: это и массажи, и лангеты, и физио[процедуры]… В более позднем возрасте — йога, плавание и т. д. Но так, чтобы врачи как-то помогли в этом вопросе… Скорее нет. По большей части отмахивались и говорили, что бывают дети косолапые и у всех это проходит», — поделилась воспоминаниями Татьяна Жаркова.


«Труднее всего было смириться, что люди всё это будут замечать и спрашивать, [почему я так хожу]. <…> Мне было сложно общаться с новыми людьми, потому что я всегда боялась таких вопросов. А некоторые дети даже насмехались надо мной. Это были обидные насмешки и даже издевательства. <…> Называли "куриными лапами", говорили, что ходит как цапля, как лошадь... <…> Я думаю, мне помогли [немного выправить ноги] танцы. Там были курсы растяжки [на колени]. Мне просто сложно сгибать колени. И до сих пор такая проблема есть. Одна нога у меня более-менее выровнялась, а левая ещё кривит», — рассказала сама Екатерина.


Маленькая Катя встала на ноги в 6 месяцев — это, заметила её мама, и повлияло на искривление ног 
Маленькая Катя встала на ноги в 6 месяцев — это, заметила её мама, и повлияло на искривление ног 


Многочисленные процедуры, которые прописывали врачи, к полному излечению девочки, как заметила её мама Татьяна, так и не привели. Со временем кривизна ног стала не так заметна, но осталась косолапость. А чтобы ходить совсем правильно, когда со стороны никто ничего не замечает, девочке приходится обдумывать во время каждого шага все движения.


«У меня плоскостопие, косолапие, целый ряд проблем. <…> Ноги немного неправильно выровнялись, они как бы завёрнуты вовнутрь — сами суставы. Из-за чего достаточно больно ходить, разгибать колени, ногу, само бедро болит… Когда я пытаюсь [правильно] идти, то это больно. И это сложно. <…> Ходьба же — некая привычка, к которой ты приучаешься с детства, и ты не замечаешь, как ты идёшь. <…> А тут приходится выполнять сразу несколько функций одновременно, думать о том, как ты идешь: правую ногу вперёд — разогнуть коленку, левую ногу назад — разогнуть коленку. При этом [надо] сильно не качать бёдрами, потому что таз будет разворачиваться. А когда нужно куда-то торопиться, могут быть резкие движения, из-за которых становится больно», — пояснила девочка.


Екатерина Жаркова мечтала о модельной карьере с десяти лет
Екатерина Жаркова мечтала о модельной карьере с десяти лет


Екатерина Жаркова, как сама призналась, мечтала о модельной карьере лет с десяти. До этого, правда, хотела быть балериной, но тут уж её ноги не подходили совсем. Модельная же профессия привлекала девочку и возможностью путешествовать по миру, и попыткой доказать себе и всем остальным, что она может нормально ходить. Да не просто нормально, а ещё и по подиуму.


В школу модельного агентства Elite Stars Екатерина Жаркова поступила совсем недавно — в начале осени 2018 года. Помимо обучения в модельной и обычной школах (в обычной — на пятёрки), девочка занимается английским и немецким языками, участвует в языковых олимпиадах. Самостоятельно, как отметила её мама, научилась играть на гитаре и пианино.


Первый выход на подиум на публику случился в ноябре. В модельной школе Elite Stars один из курсов праздновал свой выпускной — в традиционном для модельных выпускных показе участвовала и Екатерина Жаркова.


«И вот на самом дефиле, когда вышла на сцену, я больше уже не чувствовала то, что все смотрят именно на мои ноги. Я чувствовала, что все смотрят на меня: что я — личность, а не просто мои ноги. И тогда я поняла, что переступила через себя, что поборола боязнь реакции людей. <…> Я, конечно, вижу себя в будущем моделью, это моя мечта, и я к ней иду. Но также с детства я всегда рисовала эскизы и шила для своих кукол одежду. Возможно, буду ещё и дизайнером», — поделилась своими планами с корреспондентом НГС Екатерина Жаркова.


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