Машины декабря: дешёвый «Хитрила» или дорогой «Форик»
Новые авто в новосибирских салонах — Subaru Forester за 2 миллиона или Nissan X-Trail за 1,6 млн
В декабре 2018 года автопроизводители выводят на рынок множество новых машин, как рестайлинговых, так и полностью обновлённых. Некоторые из них на новосибирском рынке являются ключевыми и пользуются большим спросом — это и Nissan X-Trail, и Subaru Forester, и BMW X5. Что ждёт новосибирцев в дилерских центрах и каковы цены на новинки — подробнее в обзоре НГС.АВТО.
Subaru Forester
Легендарный и почитаемый у сибиряков «Форик» представлен уже в пятом поколении, и он опять вырос в размерах. Теперь это полноценный среднеразмерный кроссовер, а не «какой-то там» универсал, как было раньше. Длина автомобиля достигла 4625 мм, колёсная база — 2670 мм. Forester перешёл на новую модульную платформу SGP (Subaru Global Platform).
Внешность автомобиля оставили узнаваемой с предыдущим четвёртым поколением, но вся кузовщина новая. Подоконная линия теперь делает небольшой подъём на передних дверях и более крутой подъём на багажных окошках. Нос кроссовера стал более «тупым», радиаторная решётка стоит почти вертикально. Сзади появились забавные фонари с зигзагом на багажной крышке.
В салоне стало просторнее, а объём багажника увеличился до 505 литров. Автомобиль можно заказать с атмосферными двигателями объёмом 2,0 или 2,5 литра мощностью 150 или 185 л.с. Моторы агрегатируются с вариатором Lineartronic. Уже в базовой версии автомобиль стоит
В самой дорогой версии за
BMW X5
Эта модель для потребителей с достатком выше среднего. Премиальный кроссовер тоже перешёл на новую платформу и вырос в размерах — длина достигла 4922 мм, ширина — 2004 мм. Колёсная база составляет 2975 мм, клиренс — 21,4 сантиметра.
Новый X5 производит впечатление более коренастого, широкого и агрессивного автомобиля. Его ноздри увеличились по вертикали, а фары отчётливо нахмурились. Задняя оптика расширилась, перестала быть «полосатой» и потеряла форму бээмвэшного бумеранга в своем рисунке.
Новые BMW начиная с этого года выходят с современным интерьером, который остался узнаваемым, но при этом соответствует духу времени. Новый руль, переосмысленная передняя панель, свежий климатический блок. Кожа, полированное дерево, толстое металлическое обрамление элементов интерьера.
В моторной гамме кроссовера: 3-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 340 л.с., 4,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 462 л.с., 3-литровый турбодизель мощностью 400 л.с. С младшим дизелем в базовой версии автомобиль стоит от
Со старшим бензиновым мотором в варианте M Sport стоимость автомобиля начинается от
Nissan X-Trail
X-Trail стал по-настоящему массовым кроссовером, эта модель — драйвер продаж марки, а в Новосибирске X-Trail входит в топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Обновлённый автомобиль претерпел фейслифтинг, получил другие фары, решётку радиатора, бамперы. Символ «V» на радиаторной решётке стал более выраженным.
Агрегатная начинка и шасси обновленного кроссовера остались прежними, но производитель сообщает, что были перенастроены подвеска и рулевое управление, улучшена шумоизоляция. Появилась возможность открывания багажника взмахом ноги под бампером — «виртуальная педаль».
В салоне новые материалы, передняя панель и подлокотник теперь могут быть обтянуты кожей. Руль совершенно новый, с маленькой приятной серединкой. Мультимедийная система поддерживает сервисы Яндекс.Авто, для этого надо заказывать комплектации LE Yandex или SE Yandex. Пакет электронных помощников Nissan Intelligent Mobility включает в себя системы распознавания движущихся объектов, контроля слепых зон, предотвращения столкновения, обнаружения препятствий при движении задним ходом, остановки перед препятствием, контроля полосы движения.
В моторной гамме: 1,6-литровый дизельный двигатель dCi мощностью 130 л.с., бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Коробка передач — механика или вариатор Xtronic CVT. В базовой версии автомобиль стоит
А вот в максимальной версии с 2,5-литровым мотором за
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Дмитрий Косенко
Фото subaru.ru, bmw.ru, nissan.ru