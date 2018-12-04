Машины декабря: дешёвый «Хитрила» или дорогой «Форик»

Новые авто в новосибирских салонах — Subaru Forester за 2 миллиона или Nissan X-Trail за 1,6 млн

В декабре 2018 года автопроизводители выводят на рынок множество новых машин, как рестайлинговых, так и полностью обновлённых. Некоторые из них на новосибирском рынке являются ключевыми и пользуются большим спросом — это и Nissan X-Trail, и Subaru Forester, и BMW X5. Что ждёт новосибирцев в дилерских центрах и каковы цены на новинки — подробнее в обзоре НГС.АВТО.





Subaru Forester









Легендарный и почитаемый у сибиряков «Форик» представлен уже в пятом поколении, и он опять вырос в размерах. Теперь это полноценный среднеразмерный кроссовер, а не «какой-то там» универсал, как было раньше. Длина автомобиля достигла 4625 мм, колёсная база — 2670 мм. Forester перешёл на новую модульную платформу SGP (Subaru Global Platform).









Внешность автомобиля оставили узнаваемой с предыдущим четвёртым поколением, но вся кузовщина новая. Подоконная линия теперь делает небольшой подъём на передних дверях и более крутой подъём на багажных окошках. Нос кроссовера стал более «тупым», радиаторная решётка стоит почти вертикально. Сзади появились забавные фонари с зигзагом на багажной крышке.









В салоне стало просторнее, а объём багажника увеличился до 505 литров. Автомобиль можно заказать с атмосферными двигателями объёмом 2,0 или 2,5 литра мощностью 150 или 185 л.с. Моторы агрегатируются с вариатором Lineartronic. Уже в базовой версии автомобиль стоит 1 959 000 рублей, но эта версия достаточно оснащённая: полный привод, 7 подушек безопасности, климат-контроль, система «старт-стоп», система стабилизации, светодиодные фары с омывателями, электрорегулировка сидений.





В самой дорогой версии за 2 549 900 рублей дополнительно появляются система контроля за полосой движения, система контроля слепых зон, система предотвращения столкновения, датчик усталости водителя, адаптивные фары, адаптивный круиз-контроль, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, люк, премиальная акустика. Увидеть новый Subaru Forester в Новосибирске можно в единственном дилерском центре «Фастар».









BMW X5









Эта модель для потребителей с достатком выше среднего. Премиальный кроссовер тоже перешёл на новую платформу и вырос в размерах — длина достигла 4922 мм, ширина — 2004 мм. Колёсная база составляет 2975 мм, клиренс — 21,4 сантиметра.









Новый X5 производит впечатление более коренастого, широкого и агрессивного автомобиля. Его ноздри увеличились по вертикали, а фары отчётливо нахмурились. Задняя оптика расширилась, перестала быть «полосатой» и потеряла форму бээмвэшного бумеранга в своем рисунке.









Новые BMW начиная с этого года выходят с современным интерьером, который остался узнаваемым, но при этом соответствует духу времени. Новый руль, переосмысленная передняя панель, свежий климатический блок. Кожа, полированное дерево, толстое металлическое обрамление элементов интерьера.





В моторной гамме кроссовера: 3-литровый турбодизель мощностью 249 л.с., 3-литровый бензиновый турбомотор мощностью 340 л.с., 4,4-литровый бензиновый турбомотор мощностью 462 л.с., 3-литровый турбодизель мощностью 400 л.с. С младшим дизелем в базовой версии автомобиль стоит от 4 590 000 рублей. Автомобиль имеет кожаный салон, электрорегулировки сидений, память сидений, климат-контроль, круиз-контроль, светодиодные фары, кожаный руль с обогревом, премиальную акустику, навигационную систему, систему помощи при парковке, 6 подушек безопасности, электропривод крышки багажника.





Со старшим бензиновым мотором в варианте M Sport стоимость автомобиля начинается от 5 908 200 рублей. В Новосибирске автомобили BMW предлагает дилерский центр «ЭлитАвто Сибирь».









Nissan X-Trail









X-Trail стал по-настоящему массовым кроссовером, эта модель — драйвер продаж марки, а в Новосибирске X-Trail входит в топ-10 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников. Обновлённый автомобиль претерпел фейслифтинг, получил другие фары, решётку радиатора, бамперы. Символ «V» на радиаторной решётке стал более выраженным.









Агрегатная начинка и шасси обновленного кроссовера остались прежними, но производитель сообщает, что были перенастроены подвеска и рулевое управление, улучшена шумоизоляция. Появилась возможность открывания багажника взмахом ноги под бампером — «виртуальная педаль».









В салоне новые материалы, передняя панель и подлокотник теперь могут быть обтянуты кожей. Руль совершенно новый, с маленькой приятной серединкой. Мультимедийная система поддерживает сервисы Яндекс.Авто, для этого надо заказывать комплектации LE Yandex или SE Yandex. Пакет электронных помощников Nissan Intelligent Mobility включает в себя системы распознавания движущихся объектов, контроля слепых зон, предотвращения столкновения, обнаружения препятствий при движении задним ходом, остановки перед препятствием, контроля полосы движения.





В моторной гамме: 1,6-литровый дизельный двигатель dCi мощностью 130 л.с., бензиновые моторы объёмом 2,0 и 2,5 литра мощностью 144 и 171 л.с. Коробка передач — механика или вариатор Xtronic CVT. В базовой версии автомобиль стоит 1 574 000 рублей — это механика с 2-литровым мотором. Если с вариаторной коробкой — тогда цена составит 1 634 000 рублей. Оснащение будет скромным, но достаточным для жизни: круиз-контроль, лобовое стекло с электрообогревом, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема, светодиодная окантовка фар. Неплох пакет безопасности: система стабилизации, 6 подушек безопасности, системы помощи при старте в гору и при спуске с горы.





А вот в максимальной версии с 2,5-литровым мотором за 2 234 000 рублей автомобиль действительно богат. В нём есть полный привод, пакет Nissan Intelligent Mobility, кожаный салон, руль с обогревом, кнопка запуска двигателя, система кругового обзора, электропривод сидений, мультимедийная система с навигацией, автозатемняющееся зеркало заднего вида, адаптивные LED фары, электропривод двери багажника, панорамная крыша с функцией электропривода. Марку Nissan в Новосибирске представляют два дилера — «Сибирские моторы» и «Эксперт НСК».





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