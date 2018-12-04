«Супы варить, детей рожать»: правительство рассказало, как страна выйдет из кризиса за 18 лет

Оно обещает слезть с нефтяной иглы и поднять зарплаты к 2036 году — эти планы насмешили экспертов

Минэкономразвития пообещало россиянам рост зарплат в 1,5 раза за 18 лет, но реальных доходов — только на 2,7%

29 ноября Минэкономразвития России (МЭР) опубликовало прогноз развития страны до 2036 года — долгосрочные перспективы ведомство разрабатывает каждые 6 лет на следующие 18. Эксперты рассчитывают на медленный, но стабильный рост экономики, «слезание с нефтяной иглы», новые приоритетные производства и рост зарплат в полтора раза при минимальной инфляции. Корреспондент НГС изучила документ и узнала у экспертов, насколько он оптимистичен и реален.







В конце прошлой недели федеральное Минэкономразвития выпустило новый прогноз социально-экономического развития, который определяет основные пути развития страны в ближайшие 18 лет.





— Понятно, что подготовка таких прогнозов — это попытка взглянуть на долгосрочные тренды. Невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году. Но посмотреть на основные тренды, к каким структурным изменениям они будут приводить, чтобы заранее, уже сейчас, реагировать на эти изменения с точки зрения социально-экономической политики, — это самое важное в этом процессе, — цитирует главу МЭР Максима Орешкина официальный сайт ведомства.







Главная задача, которая будет стоять перед страной в ближайшие годы, — это увеличение реальных располагаемых доходов россиян, то есть тех средств, которые остаются после уплаты всех обязательных платежей вроде налогов и за вычетом инфляции (которая к 2036 году должна составить не более 4%).







В МЭР ожидают, что рост этого показателя к 2024 году составит 2%, а к 2036 году увеличится до 2,7% — в том числе за счёт постепенного увеличения минимальных зарплат, пенсионных и социальных выплат и снижения ипотечных ставок.







Нефть, газ и рубль







Одной из самых важных статей дохода страны остаётся сырьевой экспорт, но постепенно его значение снизится, предполагают в Минэкономразвития. По данным ведомства, к октябрю 2018 года стоимость нефти марки Urals выросла до максимума последних четырёх лет — 85 долларов за баррель, но уже к середине ноября потеряла 20 долларов от цены.







Это падение стоимости только усилится — в первую очередь из-за замедления мирового экономического роста и снижения спроса на энергоресурсы. Так что в 2025–2030 годах цена нефти может составить уже 52–53 доллара за баррель.





При этом экспортировать топливно-энергетические ресурсы страна станет менее активно, их доля снизится более чем вдвое, до 26,5% против нынешних 54,1%. Вместо этого Россия, по прогнозу МЭР, займётся химической и пищевой промышленностью и машиностроением.







В МЭР считают, что страна за 18 лет сменит приоритеты с нефтегазовых на промышленные, но эксперты в такое развитие событий не верят

По мнению доктора экономических наук, ректора НГУЭУ Александра Новикова, это довольно громкое заявление: наша экономика до последнего будет держаться на нефтяной игле.







— Если будут в мире переходить на замещающие нефть технологии, если у нефти будет потребность падать, то и цена будет падать, а добровольно отказываться от нефтяных доходов нам не грозит, — пояснил он. — Мы будем стараться нефть вывозить, если у нас будут её покупать. И её будут покупать, с этим проблем нет.







В отличие от нефтедобычи добыча газа к 2036 году должна вырасти на 28,7% по отношению к 2018 году, считают в МЭР. И хотя ведомство и рассчитывает, что экспорт газа в дальнее зарубежье вырастет, основные объёмы газа должны пойти всё же на внутренний рынок, гласит документ.







Впрочем, считает Новиков, это больше похоже на мечту: у нас действительно есть что газифицировать, более того, газификация подтолкнула бы к развитию высокодоходные отрасли вроде строительства, но все тенденции последних лет прямо указывают именно на экспорт ресурсов — в газопроводы за рубеж вложено немало средств, чтобы вдруг переориентироваться на внутренний рынок.







Химическая и пищевая отрасли эксперту кажутся вполне перспективными, но срок их окупаемости слишком высок и не обеспечит экономике быстрого роста. Отдельный вопрос — кто будет их инвесторами.







На этом фоне каких-то серьёзных колебаний в курсе рубля быть не должно, считают в ведомстве. Если отечественная валюта и даст слабину, то небольшую — ниже уровня инфляции. Поколебать его смогут только какие-то серьёзные политические события, заметил ректор НГУЭУ, причём не столько внешние вроде санкций, сколько внутренние. По мнению экспертов МЭР, гарантом стабильного рубля выступят в первую очередь российские граждане, обеспечив рост производительности труда.







Долгая жизнь, активная работа







Зависеть рост производительности труда будет, в частности, от внедрения инноваций и новых технологий. Ускоряться он будет до 2024 года, а затем, по мере приближения страны к уровню благосостояния развитых стран, замедлится, полагают в МЭР.







Ожидаемая продолжительность жизни в прогнозном периоде составит около 80 лет, на уровне США и Германии, — этот показатель страна рассчитывает достичь развитием медицины.







«Снижение смертности населения в долгосрочной перспективе продолжит оставаться одним из важнейших факторов улучшения и стабилизации демографической ситуации, оказывающим существенное влияние на обеспечение естественного роста численности населения», — подчёркивают в Минэкономразвития.







Правительство продолжит стимулировать рождаемость субсидиями, ипотечными ставками и бесплатной землёй

Между тем, согласно графику в прогнозе, доля работоспособного населения в возрасте 15–64 лет с 2018 года будет постепенно снижаться и стабилизируется только к 2027 году примерно на 63% от численности населения. В Новосибирской области пока отмечается лишь тренд на естественную убыль населения, а смертность, хоть и незначительно в масштабах страны, но растёт.







«Переходный период к новым границам пенсионного возраста закончится в 2028 году. При этом численность рабочей силы в течение всего прогнозного периода будет постепенно увеличиваться с 75,8 миллиона человек в 2018 году до 79,2 миллиона человек в 2036 году», — добавляет в документе ведомство.







Чтобы увеличить рождаемость, правительство продолжит поддерживать семьи — единовременными выплатами, повышением доступности жилья для семей с детьми, предоставлением участков для строительства домов.







Но, по информации доктора социологических наук, профессора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Анны Михеевой, средняя российская семья перешла на малодетную модель и многодетной вряд ли станет. По крайней мере таких тенденций учёные не наблюдают.







— Последняя перепись была в 2010 году, и 59% домохозяйств там — без детей. Из оставшихся около 53% — с одним ребёнком. И это было уже после введения материнского капитала, — заметила Михеева. —





Почему-то экономисты думают, что если деньги заплатить, женщины перестанут работать, будут варить супы и детей рожать, но это смешно.







Для тех же, кто уже работает, правительство приготовило переход экономики на «инновационный путь развития» и внедрение инноваций. Уровень безработицы за ближайшие 18 лет, впрочем, изменится несущественно, снизившись с 4,8% в 2019 году до 4,3% в 2034–2036 годах.







МЭР при этом полагает, что в стране будут стабильно расти зарплаты: в долгосрочной перспективе рост составит 2,6%, а за 2019–2036 годы она увеличится в 1,6 раза при инфляции в 4%.







Лучшая жизнь







Рост рынка труда и доходов россиян вместе с другими правительственными мерами вроде национальных проектов, пенсионной реформы и повышения объёма инвестиций до 25% ВВП должны обеспечить России экономический рост примерно в 3%, считают в Минэкономразвития. Относительно прогноза Центробанка и Международного валютного фонда, которые оценивают потенциальный рост в 1,5–2%, прогноз МЭР довольно оптимистичен.







Но даже при таком «оптимистичном» росте у страны нет шансов выйти из стагнации за прогнозный период, заметил Александр Новиков. Минэкономразвития, вероятно, даже не закладывает в прогноз мечту быстрого развития. Но реализовать её эксперт считает вполне возможным: нужно всего лишь дать больше свободы предпринимателям. И если закладывать рост экономики хотя бы в 7%, можно уже рассчитывать на приближение к уровню развитых стран.







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