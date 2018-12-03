«Что-то тут не чисто»: пешеходов не жалко

Дорожники валят снег с проезжей части на тротуар, а в Академгородке жители 4-х домов заперты в плену

В третьем выпуске проекта «Что-то тут не чисто»: дороги для водителей очищают в ущерб пешеходам, во многие дворы уборочная техника ещё не заезжала ни разу, а в Академгородке четыре дома брошены на произвол судьбы.









Открывает выпуск пример очистки дорог для водителей в ущерб тротуарам для пешеходов. «Начали чистить нашу Учительскую, что в Калининском районе. И что? Называется, "почистили" перекрёсток Народной с Учительской. Снег сгребли на тротуар», — возмущена читательница Анна.















«Улица Фадеева от остановки "Игарская" до магазина "Мария-Ра". Это тротуар для пешеходов», — информирует читатель Владимир.













«По улице Дуси Ковальчук, 258/1 никогда не чистят участок дороги. По этой дороге со дворов домов не могут выехать автомобили, а также не могут пройти люди и дети, которые ходят на остановку. А с коляской вообще не пройти», — жалуются жители дома по улице Дуси Ковальчук, 258.













«Помогите исправить ужасное состояние во дворе по улице Столетова, 20/1. Вышла с грудным ребенком из квартиры, не могла выехать со двора 40 минут, толкали все, кто только могли», — пишет нам Валентина.













«Дорога к дому 82 на улице Сибиряков-Гвардейцев. Невозможно ходить мамочкам с детками», — переживают местные жители.













«Парковочный карман на Дуси Ковальчук, 260. Две недели в таком состоянии», — сообщают наши читатели.













«Это проезд к магазину "Мария-Ра" вдоль домов 3 и 5 по улице Лесосечная в Нижней Ельцовке. Чистить его должна администрация Советского района», — рассказывает Елена.















«Дома по адресу Пирогова, 26, 28, 22, 34 заперты в снежном плену. На этой узкой дороге двум машинам не разъехаться. Освещения нет, тротуара нет. А нас тут 4 дома», — жалуется читательница Анна.













«Это улица Кубовая, микрорайон "Стрижи", по нечищеному тротуару способна пройти только маленькая собачка», — пишет читательница Наталья.















«Вот так чистят дорожники улицу Ученическую вдоль дома 1», — недовольна Ирина.













«Это пешеходный переход из "Северной короны" на "Родниках", по которому дети идут в школу. Единственный», — переживает за детей Марина.















«Двор дома № 14 по улице Закаменский мкрн утопает в снегу. Ни тротуары, ни проезжая часть не очищена от снега. Администрация Октябрьского района бездействует», — рассказывает о проблемах микрорайона читательница Ольга.







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