«Аренда квартиры в центре стоит 150 тысяч рублей»

Анастасия Касьянова и её парень

НГС продолжает проект о новосибирцах, которые уехали жить в другую страну, — «Сибирь, до свидания!». Анастасия Касьянова в 2018 году познакомилась с парнем в интернете и через некоторое время решила переехать к нему в Стокгольм. Журналист НГС узнала у девушки, какие трудности возникли у неё сразу по приезде, почему шведы не понимают понятия «шведская семья», какие тусовки она полюбила, как в стране борются с алкоголизмом и сколько внимания уделяют велодорожкам.





Жуткие акценты







В моих планах не было переезда за границу. Просто в интернете я познакомилась с мужчиной, который живёт в Швеции, в Стокгольме. В апреле мы впервые увиделись в Риге, также он приезжал ко мне в Сибирь. В сентябре я перебралась к нему, и теперь мы живём вместе у него. Планируем, несмотря ни на что, больше не расставаться надолго. Так что впереди много хлопот с документами.







Поскольку я могу спрятаться за спиной надёжного человека, больших проблем у меня нет. Но всё же пара-тройка небольших проблемок были. Первое — это общение со шведами. Мой парень — швед, но вырос в Канаде, поэтому у него идеальный английский и мы можем прекрасно общаться. Шведы же говорят с жутким акцентом, мне очень тяжело их понимать. Порой мы общаемся в компании друзей, они разговаривают со мной, а я ничего не понимаю.





Пока Настя улетела по приглашению на год, но скоро займётся оформлением вида на жительство





Второе — огорчает отсутствие подруг. Я привыкла жить вдали от своей семьи (сама я из Новокузнецка, но 10 лет прожила в Новосибирске). Поэтому более или менее привычно быть вдали от родных, общаемся каждый день — спасибо соцсетям. Но вот друзей не хватает. Очень хочу пойти в кафе с подружкой, поболтать, но теперь это невозможно.







Третья проблема — покупки, а именно одежда. В Швецию я прилетела с одним чемоданом, поэтому некоторую одежду приходится докупать здесь. Но мне неловко просить моего мужчину покупать какую-то одежду. Да, косметику, да, вещи первой необходимости, но вот одежду просить не могу. Эту проблему я решила.







Дело в том, что я работаю на Россию, пишу тексты. Деньги приходят на русскую карту, и я спокойно могу шопиться в интернет-магазинах. Использую только европейские магазины, потому что за посылки из стран не Евросоюза приходится платить очень большой налог. В среднем за килограммовую посылку при получении придётся заплатить 7 тысяч рублей.







Настя работала в Новосибирске в журналистике, поэтому продолжает писать тексты для России





Дорогая и вкусная вода







Лично я не плачу за квартиру. Но парень говорит, что средняя стоимость аренды квартиры в центре Стокгольма — 2 тысячи евро, то есть это 150 тысяч рублей. Если кто-то захочет купить новостройку вдали от центра, то она будет стоить примерно 25 миллионов рублей. Мы, проживая в центре, платим 3500 рублей за электричество, около 25 тысяч рублей за воду и интернет. Кстати, воду здесь спокойно можно пить из крана: она очень чистая и вкусная.







О медицине — знаю, что стоматология здесь безумно дорогая. Я тратилась только на трёхмесячную страховку для получения визы. Мне это обошлось в 5 тысяч рублей. Продукты: покупала как-то хлеб — стоил 20 крон, то есть получается 140 рублей за булку хлеба. Не сказать, что сильно дорого.





Мы ходим в магазин за продуктами раз в два-три дня, каждый раз тратим примерно по 3–5 тысяч рублей.





Для начала, чтобы получить визу без обратных билетов, необходимо иметь приличную сумму. Если ты улетаешь на три месяца, то это 250 тысяч рублей — просто для выписки в банке. На границе также могут спросить про деньги, у меня спрашивали. Помимо 5 тысяч рублей за страховку, я отдала 5 тысяч рублей за визу. В итоге получила визу по приглашению на год. По правилам в Швеции я могу быть только 90 дней, а потом через 90 дней ещё столько же. После Нового года будем оформлять мне вид на жительство.







Настороженные шведы







Наверное, ни для кого не секрет, что шведы очень экономные, практичные, обожают экологию. Здесь очень любят природу, везде чисто. Зимой девушки ходят в шубах из искусственного меха. Мой мужчина однажды сказал, что в натуральных мехах ходят только русские женщины. В этом плане их несложно идентифицировать.







Северный музей — музей шведской культуры и этнографии, расположенный на острове Юргорден в Стокгольме





Когда идёшь по улице мимо дорогих ресторанов, то видишь сквозь окна, что там сидят одни пенсионеры, часто — компаниями. Это поразительно! Мне так непривычно это видеть. А молодёжь и поколение повзрослее ходят в бары.







Однажды я немного заблудилась и вежливо обращалась к шведам, чтобы они помогли мне и указали путь к популярному бизнес-центру. Я ожидала, что иностранцы будут мне улыбаться, но они были очень-очень настороженны со мной, как будто я у них сейчас что-то украду.







Кстати, шведские мужчины не любят шведок из-за их чрезмерного феминизма. А ещё мужчины-шведы более ухоженные, чем русские. Они ходят в спортзал, следят за питанием, бегают. Я часто слышу от иностранных мужчин, что в России распространённая картина, когда идёт неопрятный мужчина с огромным пузом, а рядом с ним красотка.











Без шведских семей







Шведы в шоке, что «шведская семья» в нашем понимании называется именно шведской. Здесь таких семей нет. Стереотипы о России, которые разрушаю, — все всегда на вечеринках искренне удивляются, что я не люблю и категорически не пью водку. Я думала, что в Стокгольме по улицам ходят толпы людей. Это не так, здесь немноголюдно. Это нравится. Конечно, в туристических кварталах побольше людей. Но, например, в Париже люди вообще повсюду. В Санкт-Петербурге людей невыносимо много. Идёшь по улице, а тебя постоянно в плечи толкают.







Ещё для меня было сюрпризом, что в Швеции много интернациональных компаний. Вы собираетесь с друзьями, и абсолютно все из разных стран. Меня в компаниях всегда принимали очень дружелюбно. Это приятно. Русских на вечеринках я ещё ни разу не видела, хотя, когда иду по улице, часто слышу русскую речь.







Часто говорю про вечеринки, но мы не тусовщики. Просто здесь такие классные вечеринки — в России такого нет. Именно тематика нравится. Dinner-party — когда незнакомые люди ужинают вместе за длинным столом в каменном зале в свете свечей. After-work party — пятничное масштабное мероприятие с 18 до 21 — идеальное время для вечеринок! В пятницу у нас будет новогодний маскарад, мы купили костюмы помощников Санты.







Настя и её парень любят кататься на велосипедах и ходить на вечеринки





Машин на дорогах мало. Быстро ездят они только по магистралям, на автодорогах есть велодорожки. Сначала меня даже удивило, что здесь велосипедисты делят дорогу не с пешеходами, а с автомобилистами. Бизнес по продаже велосипедов процветает. Так, например, мой мужчина производит электрические велосипеды по выгодной цене, у него их в любое время года покупают, даже зимой.







Ещё интересные факты: в пятидесятые годы в Швеции был высокий уровень алкоголизма. Тогда в силу вступил закон о запрете продажи любого алкоголя в выходные дни. Так что все тут обычно закупаются в пятницу до 19:00. Но в некоторых магазинах можно купить алкоголь в субботу до 15:00.







Жизнь без минусов







Абсолютно во всех квартирах есть посудомоечные машины. Здесь это так же важно, как наличие стиральной машины. Во всех квартирах, выставленных на продажу, есть встроенные шкафы, кухонный гарнитур и вся необходимая бытовая техника!











Я очень полюбила этот город. Здесь прекрасная погода: осадки и ветра — это редкость. Температура всегда ощущается привычно. То есть 0 градусов здесь — как 0 градусов в Новосибирске. Но, конечно, на набережных прохладнее. Это везде так. Просто в Стокгольме набережных очень много, потому что город состоит из нескольких островов. Здесь очень красиво, я уже в предвкушении «новогодней сказки».







Я не вижу никаких минусов. Это мой честный ответ. Мой мужчина так избаловал меня Швецией, что в России я бы не хотела жить. Скучаю по своей тёплой одежде. Всё-таки я немного мёрзну тут. Ещё скучаю по сгущёнке. Тут, знаете, такая жуткая местная сгущёнка — жидкая и почти не сладкая. Говорят, её только для кофе обычно используют, вместо сливок.







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