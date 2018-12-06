О знаке «Шипы», инвалидах и запрете на полюбовное оформление аварий: изучаем новую редакцию ПДД

Разъезжаться при мелких ДТП запретили, зато инвалиды могут парковаться там, где нельзя

Парковки для инвалидов скоро станут не единственным местом, где автомобили с такой наклейкой имеют право на особую парковку

С 6 декабря начинает действовать новая редакция Правил дорожного движения, в которой есть два полезных изменения и одно сомнительное. Мы познакомились с нововведениями и попросили экспертов оценить их значимость.







Знак «Шипы» официально отменён







Этот знак пролез в современные ПДД на правах рудимента. И поначалу наказания за его отсутствие не было.







Но позапрошлой весной ПДД пополнились пунктом 7.15 (1), который запрещал эксплуатацию машину без нужных опознавательных знаков, в числе которых был и знак «Шипы».

Знак клеили на автомобили с шипованной резиной

Знак имел какой-то смысл во времена, когда половина автопарка ездила по снегу на летней резине из-за дефицита зимней, поэтому наличие шипованных шин переводило автомобиль буквально в другую категорию. Сейчас разница между шипованной и фрикционной зимней резиной не так заметна, а информативность знака близка к нулевой. Тем не менее в ряде регионов прошли облавы, а нарушителям выписывали штраф 500 рублей. Отсутствие знака использовалось как уловка для страховых в случае ДТП.







Теперь знак «Шипы» изъяли из ПДД, а с ним исчезла и ответственность за его игнорирование.







«Соглашательство» при разборе ДТП запретили







Неожиданные изменения претерпел пункт 2.6.1, который описывает обязанности водителей после ДТП. Несколько лет назад в нём появился подпункт, который разрешал не обращаться ни в страховые, ни в полицию в случае, если участникам ДТП не требуется оформление бумаг: проще говоря, если ущерб был мелким или водители пришли к согласию, за чей счёт «банкет». Теперь эту возможность убрали.







— Фактически пункт 2.6.1 привязали к закону об ОСАГО, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Если ДТП попадает под критерии европротокола, его можно оформить без уведомления полиции, если нет — звонок в дежурную часть обязателен. Далее инспектор объяснит участникам аварии порядок действий.

С учётом резкого подорожания страховки для аварийных водителей, иногда виновнику ДТП выгоднее рассчитаться на месте. Теперь такую практику запретили

Разъезд по взаимному согласию был удобен при мелких авариях, а также в случаях, когда ущерб причинён только самому виновнику. Классический сценарий: автомобилист помял ворота собственного гаража или повредил колесо на выбоине. В последнем случае можно взыскать ущерб с дорожников, но далеко не все хотят морочиться и порой уезжают без оформления.







— При обращении в ГИБДД инспекторы не смогут дать добро на мирный разъезд, даже если авария незначительная, — уточняет Лев Воропаев. — После регистрации инцидента они обязаны определить место оформления и затем выдать процессуальные документы, то есть в любом случае придётся составлять схему и ехать в отделение полиции.







А это требует времени, и тратить его на мелкий инцидент, особенно в дальней поездке, попросту жаль. Но новая редакция ПДД не оставляет выбора: оставление места аварии наказывается лишением прав на полтора-два года.







Но могут ли в самом деле наказать за небольшое ДТП, например, если водитель сломал бампер машины о снежный бруствер и не вызвал полицию?







— Практика таких дел в разных регионах неоднородна, — говорит Лев Воропаев. — В Челябинской области, например, оформляют правонарушение по части 1 статьи 12.27 КоАП, то есть выписывают штраф 1000 рублей за невыполнение обязанности остановиться и вызвать сотрудников полиции. Но в других областях достаточно прецедентов, когда водителей лишают прав по второй части статьи 12.27 КоАП как за сокрытие с места ДТП даже если водитель не причинил ущерба третьим лицам. Позиция Верховного суда в этом вопросе менялась неоднократно, поэтому даже в случае мелких аварий самый надёжный способ — уведомить ГИБДД.







Но если происшествие в самом деле ерундовое и человек является единственным пострадавшим, как его в принципе можно уличить в оставлении места аварии?







— Обычно в полицию сообщают «доброжелатели»: соседи по садовому участку или просто водители, которые видят инцидент, — объясняет Лев Воропаев.







Эксперт отмечает, что сотрудники полиции и суды крайне редко учитывали возможность разъезда по взаимному согласию: де-факто норма и не работала. А жаль: её вводили три года назад, чтобы сократить нагрузку на ГИБДД и избавить города от ненужных пробок.







Ситуацию осложняет и пограничность некоторых ситуаций, когда сложно понять, являются ли они ДТП или нет. Например, камень, вылетевший из-под колеса автомобиля, не делает его водителя участником аварии.







Косить под инвалидов стало выгоднее, но опаснее







Новые ПДД расширили возможности автомобилей со знаком «Инвалид»: теперь его можно получать в том числе инвалидам третьей группы, что дает им право стоять не только на местах с характерной табличкой, но на любых участках дорог, где стоянка запрещена знаками 3.28–3.30». Зато выдачу самих знаков существенно ужесточили.

Знак «Инвалид» даёт возможность парковаться на соответствующих местах, а по новым ПДД — и под запрещающими знаками

А что если наклеить знак «Инвалид» без повода?







— За это предусмотрен штраф в 5000 рублей по части 4.1 статьи 12.5 КоАП, — комментирует Лев Воропаев. — Наказывается именно использование автомобиля с незаконным знаком «Инвалид», даже если водитель не стоял в запрещённом месте.

При отсутствии знака «Инвалид» автомобиль могут эвакуировать, даже если у водителя есть справка об инвалидности. Расстояние от знака до автомобиля должно быть не менее 1,8 метра

Юрий Панченко добавляет:







— В случае остановки инспектором водителя со знаком «Инвалид», последний обязан предъявить справку об инвалидности: для него она является такой же обязательной, как права, документы на машину или страховой полис. При отсутствии справки знак считается установленным незаконно.







Выдачей знаков «Инвалид» занимается бюро медико-социальной экспертизы, причём на новых знаках будут указываться конкретные данные: номер, дата окончания действия, регион выдачи, а на изнаночной стороне — личные данные инвалида. Формально это страхует от подделок.







Но любители поставить знак нелегально находятся: в столице парковки для инвалидов нередко заняты премиальными автомобилями со знаком «Инвалид», водители которых вполне здоровы и могут даже оплатить штраф, но опасаются эвакуации.







Есть в законе и серая зона: знак «Инвалид» можно клеить тем, кто перевозит людей с ограниченными возможностями.







— Но бывает, водитель привёз инвалида на вокзал, встал на месте для инвалидов, посадил человека на поезд вместе с его справкой, возвращается назад, а там ждёт инспектор ГИБДД, который просит предъявить справку, — комментирует Юрий Панченко.

Стоянки для инвалидов есть у многих супермаркетов

Справедливо ли это?







— Конечно, если дело дойдёт до суда и выяснится, что знак был получен законно и автомобиль действительно перевозил инвалида, штраф отменят, но для автомобилиста это обернётся потерей времени, — делится опытом Лев Воропаев.







По сути, знак «Инвалид» нужно снимать, если в салоне находятся только здоровые люди. Но такие «быстросъёмные» знаки на скотче открывают лазейку для самозванцев, которые устанавливают их лишь на время незаконной парковки автомобиля.







По замыслу властей, проблему решит именной характер новых знаков: теоретически инспектор сможет проверить его подлинность. Тем более знаки выдаются в ограниченном количестве.







— На каждого инвалида положен один знак, — добавляет Юрий Панченко. — Правда, это неудобно семьям с двумя машинами. Зато по новым правилам разрешено клеить знак либо на переднее стекло, либо на заднее: раньше нужно было клеить на оба.