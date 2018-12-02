Маленький, но гордый бизнес: продавцы котиков

Анастасия и Сергей Петрунины

Анастасия и Сергей Петрунины много лет занимаются творчеством: она начала изучать разные техники, пока была в декрете, а он всегда интересовался тем, чем занимается жена, и присоединялся к её хобби. Сергей пробовал строить бизнес, связанный с натяжными потолками, потом была столярная мастерская, но ничего не выходило. В итоге пара дала себе три месяца, чтобы сделать бизнес на значках, и всё получилось. Всё это они делали в Казахстане, а примерно полгода назад переехали в Новосибирск и нашли здесь свою аудиторию, которой нравятся изделия ручной работы от Green cat. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у пары, как они преодолевали сложности, какие рисунки становятся хитами продаж, как им удалось открыть несколько филиалов и почему они решили назваться зелёным котом.







Бренд Green cat существует с 2016 года: сейчас у компании есть филиалы в Казахстане — в Алма-Ате и Астане — и в Новосибирске. И если в Казахстане Анастасию и Сергея Петруниных узнают, то в Новосибирск они приехали полгода назад и практически начинали заново. Но вообще их творческий путь начался в 2011 году.







«Я была в декрете и стала в интернете смотреть, чем можно интересным позаниматься. Нашла технику декупаж, попробовала, Серёже тоже стало интересно, что я делаю. И начали вместе делать. Всё началось с трёхлитровой банки, на которую мы наклеили лимон. Потом переключились на картины из кожи», — вспоминает Настя.







Пара любит вместе заниматься творчеством





С картинами из экокожи их позвали на первый маркет. Ребята вложились в аренду и материалы и ничего не заработали, но после маркета были заказы. Попробовали выйти на следующий — история повторилась. И только третий их маркет выстрелил: они продали более 50% картин. Подумали, что в принципе этим можно зарабатывать, но нашли себе другие работы, а эту оставили в качестве хобби. Часто делали подарки друзьям и родственникам.





Вместо того чтобы вложиться в это дело, Сергей ушёл работать на стройку, а Настя стала заниматься организацией мероприятий для творческих людей, таких же, как они, которые делают что-то своими руками.





После стройки Сергей пробовал заниматься своим бизнесом: сначала натяжными потолками, потом столярной мастерской, но оба раза прогорел.







«Когда я занимался столярной мастерской, жена стала просить сделать ей всякие формочки, сердечки. Она разрисовывала их и продавала на маркетах, которые сама же и организовывала. Потом сделали кулоны, стали пробовать первые значки», — продолжает Сергей.







Настя ещё стала руководителем стартапа с более свободным графиком, чтобы не нужно было сидеть в офисе, поэтому в тот период творчеством они занимались редко.







Сейчас они делают такие деревянные открытки





«Потом я уволилась, а он прогорел, у нас ребёнок. Давление со всех сторон было: "Чем вы занимаетесь, давайте уже идите на нормальную работу"», — говорит девушка.







У молодой семьи остались в кармане последние 200–300 рублей, они взяли по чашке кофе и стали думать, чем же заняться.







«Поняли, что мы умеем работать с деревом и рисовать. Решили: давай попробуем вложить все свои силы туда и не бросать, куда бы нас не звали, в другие проекты. Даём себе срок до Нового года — три месяца. И правда, мы за этот период много вложили сил в это дело и на Новый год очень хорошо заработали. Цель, которую мы себе поставили, достигли — нужную сумму, и потихоньку начали раскручиваться», — описывает становление проекта Настя.







Правда, название Green cat было не сразу: «У нас было очень глупое название, когда мы занимались картинами из кожи, — S.A.Pet (Сергей и Анастасия Петрунины). Когда мы поняли, что хотим этим зарабатывать, подумали, что за название у нас, пройдёт полчаса — его никто не запомнит. Поэтому поставили себе цель — придумать такое название, которое все запомнят. Я придумала, мы посоветовались, и действительно, оно многим запоминается. Если смотреть глубже, то в нём есть любовь к котам, дерево, эко», — перечисляет девушка.







Сейчас в их команде пять человек, все иллюстрации делаются вручную





Пара три месяца поучилась в художественной школе, чтобы узнать азы, а потом стала придумывать своё. А вообще по образованию Сергей бухгалтер, а Настя менеджер. Они не знали, как вести этот бизнес, поэтому стали всё постепенно изучать. Перестроили свой режим жизни: стали рано вставать, заниматься спортом и слушать много тренингов. Настя училась раскручивать Instagram.







«Вложения были небольшие: у нас был хороший набор красок, деревянные заготовки. Больше уходило сил. Проблема была в том, что средний доход от этого был очень маленький: если переводить на рубли, то порядка 7 тысяч, не больше, — на семью, на ребёнка, этого не хватало», — поясняет парень.







И постепенно они совершенствовались: участвовали в маркетах, продавали изделия через Instagram.







«Уже в феврале мы взяли себе сотрудника, заработок резко пошёл вверх, стали больше делать. Много маркетов. Сначала мы взяли Настиного брата на работу, из другого города. Сейчас он директор филиала в Алма-Ате, потом нашли девочку для филиала в Астане, обучили и переехали сюда. И у них уже тоже есть сотрудники. Получается, нас пятеро», — подсчитывает Сергей.







Семья Петруниных на маркете в Новосибирске





Аренда места на маркетах стоила около 15 тысяч рублей, на самом крупном маркете в Казахстане Петрунины заработали порядка 100 тысяч. В какой-то момент они взяли ежедневники и решили записать, чего хотят добиться. И многие пункты исполнялись сами собой. Например, чтобы их изделия заказали в европейский город — и они отправили большую партию в Италию. Ещё ребята хотели попасть в СМИ: несколько раз были на местном радио и о них сняли передачу на телевидении.







«В Астане были моменты, когда нас узнавали на улице и кричали: "Привет, Green cat!". Стала приходить какая-то популярность, но в то же время возник вопрос: неужели это тот максимум, которого мы хотим достичь. И поняли, что пора двигаться дальше», — уверен Сергей.







В Казахстане они были одни: кто-то только через год начал делать подобное, их хорошо знают как бренд, всё работает. Но они решили переехать в Новосибирск. Настя защищала здесь диплом, город ей нравился. Сначала ребята приехали сюда на несколько маркетов, а потом уже переехали совсем.







Ассортимент постоянно пополняется





«Было тяжело первые пару месяцев. Не знали, где продавать. Был страх: вдруг это будет людям не интересно, они уже насмотрелись, но мы рискнули и видим отдачу. Людям нравится, они не останавливаются на одном. Мы нашли какую-то свою аудиторию, и она будет расти. Сейчас в Новосибирске мы выходим на серьёзные маркеты и чувствуем себя на месте. Здесь, конечно, сложнее в плане конкуренции, но хорошо, когда она есть: ты больше растёшь. Но уже классно, мы довольны. Для пяти с лишним месяцев всё хорошо: подписчики хорошие, отдача, клиенты становятся постоянными, приходят к нам», — радуется Настя.







Им нравится, что в Новосибирске они видят интересных творческих людей на маркетах, как те оформляют торговое место и как упаковывают товар. Для значков Петрунины заказывают деревянные заготовки по своим эскизам, а иллюстрации придумывают постоянно и разрисовывают. Конечно, какие-то потом повторяют, но, по их словам, один в один не получается никогда.











«Мы опираемся на свой вкус: у меня любовь ко всяким зверям, а Серёжа любит всяких персонажей, что-то более брутальное. Но всё равно меняем ассортимент. Ловлю тренды, понимая, что эта иллюстрация будет ходовой. Есть хиты, которые мы сделали несколько лет назад, но они до сих пор пользуются популярностью. Например, коты в космических очках. Сколько мы их не сделаем на маркет, они продадутся все. Ещё любые единороги, перышки, Рик из "Рика и Морти", летящие лисы, Чеширский Кот. Мы приехали сюда и поняли, что здесь вино очень любят, там не так было. Сколько не сделаешь, всё заберут», — удивляется Настя.







Сергей добавляет, что всегда в моде коты, лисы, еноты, совы, но они делают их разными. Или это могут быть одинаковые коты, но в разных свитерах. Основная ценовая категория их значков — 200 до 400 рублей. Ещё сделали премиум-сегмент с серьёзной отрисовкой — брошь с картиной Климта «Поцелуй». Все индивидуальные заказы дороже: например, востребованы портреты по фотографиям. Чаще всего парни заказывают портреты девушек и владельцы домашних животных заказывают портреты своих питомцев.







Настя и Сергей сами любят носить свои изделия и запоминают эмоции клиентов: «У девушки была мечта увидеть китов. Она поехала на океан и сфотографировала нашу брошь в форме кита на их фоне. Одна девушка снимала нашу брошку под водой в Египте. Ещё помню, как девушка постирала нашу брошку случайно, и она ещё шесть часов пролежала в машинке, и с ней ничего не случилось. Мы специально покрываем их лаком. Я всегда говорю, конечно, что лучше так не делать. Вдруг ваша брошка так не выдержит», — считает Настя.











Пока они работают дома, а к лету хотят найти мастерскую в Новосибирске.







«Мы сами — люди свободолюбивые. Я знаю, что такое работа с 9 до 18 в офисе — это вообще не моя история. У нас такой принцип для своей команды — человек свободный. К нам приходят те, кто это ценит. Ты можешь забрать себе объём домой, и не важно, когда будешь делать: ночью или можешь вообще все дни не сидеть, а в последний момент всё сделать. И нам комфортно, когда можно включить фильм, сидеть в пижаме и рисовать», — уверяет девушка.







Сейчас они рисуют целыми днями, потому что перед Новым годом поставили себе план — 30 брошек в день.







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