Местами до –42: в Новосибирск идут жгучие морозы

Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре и когда ждать самые сильные холода

Первые зимние дни теплолюбивых новосибирцев не обрадуют

Последние дни Новосибирск накрывали сильные метели, мощные снегопады, а дороги не успевали чистить ото льда. Но, если верить синоптикам, это не все тяготы, которые придётся пережить новосибирцам. В первую декабрьскую неделю на город рухнут 40-градусные морозы. НГС узнал точный прогноз погоды на ближайшую неделю декабря и сравнил прогнозы на месяц пяти популярных интернет-сервисов — декабрь обещает быть мягким, но позволит себе разгуляться в отдельные дни. О том, какую погоду новосибирцам ждать в этом месяце, — в материале НГС.





Перед выходными синоптики предупреждали жителей Новосибирска о резком похолодании, но, как оказалось, дальше — хуже. Как рассказал НГС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, первые рабочие дни для новосибирцев окажутся пугающе морозными.





«Погода в ближайшие пять суток в Новосибирске будет определяться тылом циклона. Это значит, что будет преобладать северо-западный и северный ветер, воздух будет холодным. Но учитывая то, что над Западной Сибирью, в Приобье, в Зауралье уже будет тёплый воздух, близость этого воздуха, она немного сгладит похолодания. <...> В понедельник эта зона тёплого воздуха приблизится, снег усилится, температура повысится до –12...–14 градусов», — объяснил Александр Синенков.





По его словам, уже со вторника, 4 декабря, и почти до конца недели тёплый воздух отойдёт к западу, поэтому





на Новосибирск, как и на всю область, опустятся морозы: днём будет около –30 градусов, по ночам –40, а местами –42 градуса.





«Сильного ветра не ожидается, влажность воздуха будет умеренной. Надо сказать, что атмосферное давление немного будет повышаться. В понедельник в связи с приближением фронта оно чуть-чуть понизится, а со вторника и до конца недели будет очень высоким, поэтому такие холода и будут», — заключил синоптик.







Александр Синенков объяснил, что прогноз на более длительные сроки составляют очень примерным, на основе статистических наблюдений. Так, на сайте центра «Фобос» во второй декаде декабря прогнозируют среднюю температуру –5...–12 днём и –12...–15 ночью, в середине декады будет идти снег. А самый холодный день ожидается 19 декабря, когда днём температура воздуха опустится до –15, а ночью до –24.





Последняя декада будет примерно такая же, а в некоторые дни даже теплее. Например, 23, 25 и 28 декабря синоптики ожидают всего –1...–2 градуса днём, но зато последние 10 дней 2018 года, если верить многолетним наблюдениям, будут очень снежными.





НГС решил сравнить прогноз центра «Фобос» с данными наиболее известных погодных интернет-сервисов, которые публикуют прогнозы на месяц.





Прогноз погоды на декабрь от Яндекс.Погоды





Яндекс.Погода обещает новосибирцам снежный и пасмурный декабрь. Температура воздуха в течение месяца не должна опуститься ниже –20. Яндекс не увидел ни 30-, ни тем более 40-градусных морозов в начале недели, зато насчитал 18 дней с длительными снегопадами.





Прогноз погоды на декабрь от Gismeteo





Портал «Гисметео» предупреждает о сильных морозах в первую неделю декабря — самый холодный день, по его данным, будет среда: днём –29, а ночью –35 градусов. В ночь с 9-го на 10-е число произойдёт резкое потепление — с –20 до 0, а затем — нехолодные снежные дни до самого Нового года.





Прогноз погоды на декабрь от Mail.Ru





Составители прогноза погоды на Mail.Ru предупредили, что с середины месяца их данные основаны на 10-летних наблюдениях, но в первые дни обещают относительно тёплую погоду — около –10 градусов. Их статистика показывает, что прохладнее на улице станет с 18 декабря, когда температура воздуха приблизится к –20, но к концу месяца вернётся к –10.





Прогноз погоды на декабрь от портала «О-Погоде!»





Синоптики, которые разработали прогноз погоды на портале «О-Погоде!», вычислили самые холодные дни по-своему и решили, что это будут следующие выходные — с максимумом до –23 градусов днём. В начале и конце недели чуть теплее — –12...–15 градусов, а также снегопад, который продлится как минимум до середины месяца. А настоящие морозы, предупреждает сервис, придут в Новосибирск во второй половине месяца: 18, 19, 25 и 30 декабря будет под –30.





Прогноз погоды на декабрь от World Weather





Сервис World Weather тоже подсчитал, что самым холодным днём следующей недели, как и всего декабря, окажется среда — температура воздуха составит –26 градусов, а днём ранее –25. Прогноз World Weather должен порадовать дорожников — сервис обещает очень мало снегопадов с периодичностью раз в неделю. Этого должно хватить, чтобы убрать снег хотя бы на центральных городских магистралях.





Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.







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