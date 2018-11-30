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«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»

5-летний Mercedes C-class бьёт Ford Focus престижем, полным приводом и мотором V6

В новом выпуске проекта «Старьё бьёт новьё» — новый Ford Focus, автомобиль, который некогда был самой популярной иномаркой в стране. С выходом третьего поколения «Фокус» утратил лидерские позиции, но свою стабильную долю продаж имеет и по сей день. «Фокусы» часто используются в такси в столичном регионе, в почтовых службах доставки, что говорит о надежности машины и сбалансированности её качеств. Против этой массовой машины выступает премиальный Mercedes C-class, который на вторичном рынке в 5-летнем возрасте вполне доступен людям со средним достатком. Подробнее об этих машинах — в обзоре НГС.АВТО.


«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Ford Focus мы будем подбирать в кузове седан и в максимальной комплектации Titanium. Остановимся на 1,6-литровом атмосферном моторе мощностью 125 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробке Power Shift. Комплектация богатая и включает не только жизненно необходимые вещи, но и «излишества всякие». 


«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Есть светодиодные ходовые огни, литые колесные диски, иммобилайзер, система контроля давления в шинах, электрообогрев лобового стекла, датчик дождя/света, круиз-контроль. «Фишка» Ford — фирменная система заправки без использования крышки на заливной горловине: просто вставляется пистолет, и всё. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Автомобиль оснащен системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой, системой помощи на подъеме. Подушек безопасности четыре — фронтальные и боковые. Сзади многорычажная подвеска, «Форд» зарекомендовал себя как отлично управляемый, предсказуемый автомобиль. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Салон тканевый, но сиденья выполнены из весьма качественных материалов, а боковая поддержка у них усилена. Пластик мягкий и приятный, дизайн космический, есть вставки под металл. Руль кожаный с обогревом, передние сиденья с подогревом, климат-контроль двухзонный, салонное зеркало с автозатемнением. Имеются кнопка запуска двигателя, алюминиевые накладки на пороги, центральный подлокотник, сенсорная мультимедиасистема с 9 динамиками. Стекла автоматически поднимаются при запирании автомобиля. 


«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Основной проблемой этого «Фокуса» являются маленький багажник (372 литра) и недостаток места на задних сиденьях, что и повлияло на падение продаж. А в остальном это сбалансированный городской автомобиль с хорошим оснащением, технологичный и экономичный — расход в городе 8,7 литра на 100 километров. Стоимость комплектации — 1 209 000 рублей.



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


За эти же деньги можно сесть не в какой-то массовый Ford, а в премиальный Mercedes C-class, причем достаточно свежий — 2013 года выпуска. Это будет предыдущее поколение С-класса в кузове W204. Мы можем найти максимальную комплектацию с 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 250 л.с. и с полным приводом. Первую сотню такой автомобиль берет за 7,4 секунды. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Mercedes C-class длиннее соперника (4591 мм против 4534 мм), просторней, у него больше багажник (475 литров). Автомобиль оснащен светодиодными фарами с омывателями, системой адаптивного освещения дороги, датчиком света/дождя, парктроником, системой курсовой устойчивости, антипробуксовочной системой, круиз-контролем, системой контроля давления в шинах. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Салон кожаный, премиальные материалы, металлические вставки — уровень совершенно другой. Пять подушек безопасности, электропривод передних сидений, память сидений, климат-контроль, декоративная подсветка, сенсорная мультимедиа, люк, навигация. 



«Старьё бьёт новьё»: дешёвый «Мерседес» С-класс против «Фокуса»


Расходует автомобиль в городе 12,8 литра на 100 километров, заметно больше соперника. Стоимость обслуживания будет выше, а запчасти и агрегаты на сошедший с гарантии Mercedes придется покупать за свой счет. Но зато гораздо больше удовольствия от вождения и престижа. 


Итак, за 1,2 миллиона можно выбрать новый практичный и экономичный Ford Focus — городской седан для семьи из 3 человек. Или динамичный Mercedes, более просторный и интересный, но с высокими расходами на обслуживание. Читатели НГС решат, что лучше за эти деньги.


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  • Новый Ford Focus
  • 5-летний Mercedes C-class
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Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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