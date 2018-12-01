Что нас ждёт в декабре: 2 дня налоговой амнистии и отметки на продуктах с ГМО

На продукты с ГМО повесят предупреждающую метку





В последний месяц года изменения в российском законодательстве отразятся не только на россиянах, но и гостях нашей страны: футбольным болельщикам будет не так просто приезжать к нам в гости, кончается эксперимент с возвратом НДС на покупки иностранцев, для водителей международных рейсов появляются новые сложности, ну а всем нам пора проверить, уплачены ли налоги на то, что стоит и движется.





Заплатите налоги







3 декабря — судный день для налогоплательщиков: истекает срок уплаты налога на транспорт, недвижимость и землю. По идее в Налоговом кодексе установлена другая дата — 1 декабря, но в этом году она выпадает на субботу, поэтому сроки смещаются на начало рабочей недели.





Налоговых должников лишат анонимности









Еще одна новость от ФНС: штрафы и долги организаций перестанут быть тайной для общественности. 1 декабря у Федеральной налоговой службы появляется право публиковать у себя на сайте названия фирм-должников, их ИНН, суммы штрафов, а также информацию о налоговых преступлениях, если они есть.







Такое право появилось благодаря поправкам в статью «О налоговой тайне»: власти и налоговики надеются, что плательщики будут предупреждены перед тем, как начинать отношения с недобропорядочными организациями.





Сложности для водителей-международников







Для водителей, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов в другие страны, 14 декабря появятся новые требования. Кроме национального удостоверения при шофёрах должно быть свидетельство международного образца. Получить его можно, прослушав 36 часов лекций и сдав письменный экзамен.





Продукты с ГМО пометят. Но не все







26 декабря начинает работать решение Европейской экономической комиссии о маркировке продукции, содержащей генно-модифицированные организмы. Отметка появится на упаковках товаров, содержание ГМО которых превышает 0,9%.







В регламенте ЕЭК говорится, что штамп «ГМО» должен стоять рядом с товарной меткой комиссии и не должен уступать ей по размерам.





Паспорт болельщика перестанет быть визой









Футбольная сказка окончательно закончится 31 декабря, когда у иностранных гостей чемпионата мира по футболу перестанут действовать льготы на въезд в Россию и выезд из неё. Облегченный визовый режим, когда попасть в нашу страну можно было по удостоверению личности и паспорту болельщика, устанавливался на время мундиаля. Теперь же для посещения России туристам придётся оформлять стандартные визы.





Табачники выкурили нелегалов с рынка







31 декабря в России заканчивается эксперимент с электронной маркировкой табачной продукции. Тогда правительство и крупные компании-производители объединились, чтобы противодействовать нелегалам, которые продают своё и не платят налоги. Папиросы и сигареты табачники маркировали кодом Data Matrix, а пачки и блоки — штрихкодом. По ним можно вычислить название сигарет, а также дату, время и место их производства.







Промежуточные итоги эксперимента подводили летом: все пришли к выводу, что нелегалов на рынке удалось сократить, а дополнительные сложности с маркировкой не повлияли на цену табачной продукции.







Не исключено, что электронные коды в скором времени станут обязательной мерой.





Для иностранцев кончится tax free









31 декабря завершается пилотный проект tax free, когда иностранцы могут вернуть налог на добавленную стоимость с покупок, сделанных в России на сумму более 10 тысяч рублей.







Система действовала в регионах, где летом проводились игры чемпионата мира по футболу: это Москва, Санкт-Петербург, Мордовия, Татарстан, Калининградская, Нижегородская, Ростовская, Волгоградская, Свердловская и Самарская области и Краснодарский край. А с 2019 года может распространиться на всю страну — по крайней мере, об этом уже говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.