«Я паркуюсь как чудак»: гадкая месть «Тойоте РАВ4»

«Тойоте» на стекло бросили мусорные отходы, а чиновничья «Камри» ООО ждёт своего хозяина на тротуаре

В новом, 101-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: жители мстят за автомобили, мешающие пешеходам, чиновничьи машины поджидают своих хозяев в запретной зоне, а грязные «Лексусы» не дают людям пройти.











Открывает выпуск новый образец мести граждан за неправильную парковку. «Тойоте» на тротуаре вывалили мусор на стекло. «Возле Ядринцевская, 48 на тротуаре люди еле протискиваются, а мамы с колясками пройти не могут», — пишет читатель Александр.













«Станционная, 15/2, самое главное — самому удобно выйти из машины, как пройти остальным, такого водятла не волнует», — возмущен Алекс.















Преградил путь пешеходам.













Аналогичная ситуация — надо обходить машину на тротуаре.













«Удобно устроился на ночь в арке дома Крылова, 64А. Почти как в собственном гараже», — сообщает читатель Антон.













Подобрался поближе к зданию через тротуар.













«Автохамло на пешеходном переходе у гимназии номер 4, Сибирская, 35», — негодуют очевидцы.















BMW стоит в пешеходной зоне.













Чиновничья «Камри» с номерами ООО. «Чудак перекрыл лестницу в Минтруд», — информирует читатель Данила.













«Это постоянная картина, когда на стадионе "Сибирь" матчи», — сообщает Игорь.















У владельца Lexus нет средств помыть машину. «Это грязное быдло, номера которого залеплены грязью, полностью заблокировало проход вдоль дома по улице Мичурина, 43. Возможность пройти была только рядом с машиной, где по обе стороны от неё — снег по колено», — возмущена читательница Марина.















«Идёшь с саночками утром по тротуару, и тут тебе навстречу мастер парковки. И зачем лишний раз упражняться в параллельной парковке, когда можно заехать на тротуар», — жалуются новосибирские мамочки.





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