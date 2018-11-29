Инти, который живет в Пашино (фоторепортаж)

Лисёнок Инти живёт недалеко от Пашино

Маленький лисёнок живёт у молодой семьи в коттеджном посёлке недалеко от Пашино. Хозяева дали ему «солнечное» имя и поселили в вольер: его оберегают от соседских собак и берут в дом, когда холодно. Несколько дней назад он сбежал в лес, но через несколько часов решил вернуться в свою утеплённую будку. Хозяйка лисёнка Инти рассказала НГС, как он у них появился, почему его нужно купать и как он избавил семью от плохих привычек.







Двухмесячный лисёнок Инти поселился в Пашино ещё летом — это был подарок 26-летней Татьяне Захаровой от её друга. Девушке нравились лисы во всех вариантах, в том числе на носочках, колечках и так далее. «Имя Инти дала ему я, — рассказала Татьяна. — Потому что Инти в каких-то народах бог Солнца, если не ошибаюсь. Рыжий, солнечный.





Инти около 2 месяцев





Всегда хотела лисичку, но не решалась завести ее в квартире, потому что считаю, что там ей не место. Нужно больше пространства. А в своем доме появилась такая возможность».







Новый член семьи появился летом. Сначала они поселили его в дом, но там лисёнок жить не захотел. Тогда Инти построили вольер с будкой во дворе. «Сейчас зима, он домой не хочет. Мы ему утеплили будку, сделали тепловую завесу, ему комфортно там. Если дальше будет холодно, будем его домой, возможно, как-то заносить», — рассуждает Татьяна.







Татьяна и маленький Инти





Девушка рассказала, что изначально семья уже была готова к его появлению, поэтому они знали, как ухаживать за лисой, чем кормить. Правда, объяснила девушка, заводчица посоветовала им кормить лисёнка кошачьим кормом премиум класса, но они её не послушали и решили давать мясо, каши и мясные бульоны с овощами. «Корм он ел плохо этот кошачий, и мне кажется, что от него толку мало, больше вреда, поэтому он у нас на такой пище. Кастрюльки двухлитровой ему хватает на полтора дня, наверное», — рассказала она об уходе за питомцем.







Лисёнок Инти гуляет в основном на поводке





Инти бегает по территории вольера и во дворе, правда, чаще на поводке, так как хозяева побаиваются его отпускать за ворота. «Боимся — собаки бродячие, вдруг чего-то испугается, убежит, так как дикий зверь, опасаемся», — объясняет хозяйка лисёнка. В то же врем Инти достаточно компанейский, например бегает и играет с собаками, которые живут у её мамы.







Лисёнок появился в семье, когда ему было два месяца





Несмотря на то, что заводчики посоветовали кормить Инти кошачьим кормом, лис всё-таки из семейства псовых, говорит Татьяна. «В ветклинике объяснили, что Инти подходят прививки для собак. Теперь он привит, мы купаем, вычесываем его. Но зимой стараемся меньше вычесывать, потому что у них там подшерсток, чтобы не холодно было», — рассказала она.







Купают Инти по мере необходимость. А необходимость наступает тогда, когда он начинает плохо пахнуть, объяснила девушка. Но стараются не злоупотреблять, чаще ополаскивают в жару, лишь иногда пользуются шампунем для собак.







Недавно Инти убежал, но через несколько часов сам вернулся





Когда Инти был совсем маленьким, при нем старались не есть, рассказывает Татьяна. «В первое время он ревностно относился к еде. То есть в его присутствии кушать было нежелательно, потому что он начинал прыгать, кусаться, пытался отобрать. Но с возрастом отучили, стал абсолютно спокойным», — вспоминает заводчица.







Она подметила, что по характеру лисёнок похож на собаку породы хаски: такой же непоседливый и игривый, и иногда шкодил. «Съел, наверное, все носки. Это его страсть, — смеется хозяйка лисёнка. — Он сгрызает, причем ровно наполовину, не маленькая дырочка, а просто их проедает. Пары четыре точно съел. Но зато у мужа отпала привычка разбрасывать носки».





Инти сгрыз несколько пар носков хозяев





Несколько дней назад Инти неожиданно исчез — Татьяна сразу же разместила объявления о пропаже питомца в соцсетях, но лисёнок быстро вернулся. «Как он пропал, мы точно не знаем, — недоумевает она. — В пять часов я его кормила, чистила в вольере, закрыла. Летом вольер закрывается на щеколду, а зимой, так как снега наметает, дверь плотно не прилегает, поэтому мы подпираем досочкой. Видимо, я плохо подперла, поэтому осталась небольшая щель, которая мне показалась незначительной».







Лисёнок живёт в вольере коттеджа недалеко от Пашино





Около 10 вечера девушка пришла покормить лисёнка, но не услышала радостного привычного рычания. «Открыли вольер, думали, спит. Заглянули — нет, ни в будке, нигде, мы всё осмотрели. А в 2 ночи как-то, видимо, почувствовали, спустились посмотреть, а он сидит в вольере, ест кашу спокойно. Наверное, на запах вернулся», — рассказала она о ночной пропаже.







Татьяна говорит, что никаким собачьим командам они его не учат, Инти просто любимец для души, и они не будут на нём зарабатывать. Тем, кто хочет завести лису, она советует сначала побольше узнать, как ухаживать за этими животными, потому что сначала это непросто.





По словам хозяев, по характеру лисёнок похож на породу собак хаски





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