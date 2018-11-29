Инти, который живет в Пашино (фоторепортаж)
Сибирячка завела дома ручного лисенка — он ест кошачий корм и отучил мужа хозяйки разбрасывать носки
Маленький лисёнок живёт у молодой семьи в коттеджном посёлке недалеко от Пашино. Хозяева дали ему «солнечное» имя и поселили в вольер: его оберегают от соседских собак и берут в дом, когда холодно. Несколько дней назад он сбежал в лес, но через несколько часов решил вернуться в свою утеплённую будку. Хозяйка лисёнка Инти рассказала НГС, как он у них появился, почему его нужно купать и как он избавил семью от плохих привычек.
Двухмесячный лисёнок Инти поселился в Пашино ещё летом — это был подарок 26-летней Татьяне Захаровой от её друга. Девушке нравились лисы во всех вариантах, в том числе на носочках, колечках и так далее. «Имя Инти дала ему я, — рассказала Татьяна. — Потому что Инти в каких-то народах бог Солнца, если не ошибаюсь. Рыжий, солнечный.
Всегда хотела лисичку, но не решалась завести ее в квартире, потому что считаю, что там ей не место. Нужно больше пространства. А в своем доме появилась такая возможность».
Новый член семьи появился летом. Сначала они поселили его в дом, но там лисёнок жить не захотел. Тогда Инти построили вольер с будкой во дворе. «Сейчас зима, он домой не хочет. Мы ему утеплили будку, сделали тепловую завесу, ему комфортно там. Если дальше будет холодно, будем его домой, возможно, как-то заносить», — рассуждает Татьяна.
Девушка рассказала, что изначально семья уже была готова к его появлению, поэтому они знали, как ухаживать за лисой, чем кормить. Правда, объяснила девушка, заводчица посоветовала им кормить лисёнка кошачьим кормом премиум класса, но они её не послушали и решили давать мясо, каши и мясные бульоны с овощами. «Корм он ел плохо этот кошачий, и мне кажется, что от него толку мало, больше вреда, поэтому он у нас на такой пище. Кастрюльки двухлитровой ему хватает на полтора дня, наверное», — рассказала она об уходе за питомцем.
Инти бегает по территории вольера и во дворе, правда, чаще на поводке, так как хозяева побаиваются его отпускать за ворота. «Боимся — собаки бродячие, вдруг чего-то испугается, убежит, так как дикий зверь, опасаемся», — объясняет хозяйка лисёнка. В то же врем Инти достаточно компанейский, например бегает и играет с собаками, которые живут у её мамы.
Несмотря на то, что заводчики посоветовали кормить Инти кошачьим кормом, лис всё-таки из семейства псовых, говорит Татьяна. «В ветклинике объяснили, что Инти подходят прививки для собак. Теперь он привит, мы купаем, вычесываем его. Но зимой стараемся меньше вычесывать, потому что у них там подшерсток, чтобы не холодно было», — рассказала она.
Купают Инти по мере необходимость. А необходимость наступает тогда, когда он начинает плохо пахнуть, объяснила девушка. Но стараются не злоупотреблять, чаще ополаскивают в жару, лишь иногда пользуются шампунем для собак.
Когда Инти был совсем маленьким, при нем старались не есть, рассказывает Татьяна. «В первое время он ревностно относился к еде. То есть в его присутствии кушать было нежелательно, потому что он начинал прыгать, кусаться, пытался отобрать. Но с возрастом отучили, стал абсолютно спокойным», — вспоминает заводчица.
Она подметила, что по характеру лисёнок похож на собаку породы хаски: такой же непоседливый и игривый, и иногда шкодил. «Съел, наверное, все носки. Это его страсть, — смеется хозяйка лисёнка. — Он сгрызает, причем ровно наполовину, не маленькая дырочка, а просто их проедает. Пары четыре точно съел. Но зато у мужа отпала привычка разбрасывать носки».
Несколько дней назад Инти неожиданно исчез — Татьяна сразу же разместила объявления о пропаже питомца в соцсетях, но лисёнок быстро вернулся. «Как он пропал, мы точно не знаем, — недоумевает она. — В пять часов я его кормила, чистила в вольере, закрыла. Летом вольер закрывается на щеколду, а зимой, так как снега наметает, дверь плотно не прилегает, поэтому мы подпираем досочкой. Видимо, я плохо подперла, поэтому осталась небольшая щель, которая мне показалась незначительной».
Около 10 вечера девушка пришла покормить лисёнка, но не услышала радостного привычного рычания. «Открыли вольер, думали, спит. Заглянули — нет, ни в будке, нигде, мы всё осмотрели. А в 2 ночи как-то, видимо, почувствовали, спустились посмотреть, а он сидит в вольере, ест кашу спокойно. Наверное, на запах вернулся», — рассказала она о ночной пропаже.
Татьяна говорит, что никаким собачьим командам они его не учат, Инти просто любимец для души, и они не будут на нём зарабатывать. Тем, кто хочет завести лису, она советует сначала побольше узнать, как ухаживать за этими животными, потому что сначала это непросто.
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Анна Богданова
Фото и видео предоставлены Татьяной Захаровой