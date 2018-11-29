Страшненькая Mazda 3 и новый кроссовер по цене легковушки

Автомобильный мир пополнился очередной порцией новинок, все они были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе. Свои модели показали немцы, японцы, корейцы — среди новых машин много таких, которые обязательно заинтересуют новосибирцев или уже пользуются популярностью в нашем городе. Что это за автомобили и когда их ждать в продаже — далее в обзоре НГС.АВТО.





Mazda 3









Новая Mazda 3 представлена в кузовах седан и хетчбэк, и они заметно отличаются друг от друга. А вот передняя часть одинакова — массивная решетка радиатора с обратным уклоном, как на CX-5, фары с заходящими на них «усиками» от радиаторной решетки. Пропорции и геометрия кузова сохранились, но все детали новые. Колёсная база выросла с 2700 до 2725 мм, длина седана тоже — с 4580 до 4662 мм.









Хетчбэк, наоборот, стал короче. В неоднозначном дизайне хетчбэка основной акцент сделан на резкий подъем подоконной линии на задней двери — получилась такая коробочка с маленьким окошком.









Интерьер немного переосмыслен, но фактически остался прежним. Свежий руль с тремя спицами, выносной дисплей мультимедиа на передней панели, шайба управления мультимедиа на центральной консоли. Автомобиль получил адаптивный круиз-контроль, систему предупреждения об автомобилях, движущихся в поперечном направлении, систему слежения за усталостью водителя.









Новая Mazda 3 лишилась независимой задней подвески, теперь там торсионная балка. Опционально будет доступна система полного привода i-Activ AWD. В моторной гамме бензиновые атмосферники Skyactiv-G объемом 1,5; 2,0; 2,5 литра и турбодизель 1,8. Трансмиссии — 6-ступенчатая механика и 6-ступенчатый автомат. В продажу автомобиль поступит в середине 2019 года, в Новосибирске марку Mazda представляет дилерский центр «Фастар». Текущее поколение Mazda 3, напомним, стоит от 1 205 000 до 1 380 800 рублей.









KIA Soul









Компактный корейский кроссовер, который можно купить по цене легковушки — нынешние цены на автомобиль находятся в диапазоне 951 900 — 1 476 900 рублей, но хорошую комплектацию можно приобрести и за 1,2 миллиона. В новом поколении сохранился узнаваемый форм-фактор автомобиля, но все кузовные детали переработаны. Оптика прищурилась в хищной ухмылке, передний бампер стал массивней. Между фарами дизайнеры разместили прозрачную перемычку — такого решения ещё не было.









Сзади новые оригинальные фонари, напоминающие крылья в момент взмаха. Сдвоенные патрубки выхлопной системы расположились по центру. Автомобиль построен на новой платформе, как и свежий KIA Ceed. Длина кроссовера увеличилась до 4197 мм, колесная база — до 2600 мм.









В салоне бросается в глаза средняя консоль, похожая на консоль в Nissan Juke. Руль новый, с большими круглыми блоками кнопок. Автопроизводитель утверждает, что материалы интерьера заменены на другие, лучшего качества. Дисплей мультимедиа стал больше, доступны система предотвращения фронтальных столкновений, контроль слепых зон, ассистенты перестроения и выезда с парковки задним ходом, активный круиз-контроль.









Полный привод на автомобиле так и не появился, только передний. Двигатели: 1,6-литровый (мощностью 124 л.с. и 132 л.с.), 2-литровый (150 л.с.), 1,6-литровый турбо (204 л.с.). Коробка передач — автомат. Выход на рынок автомобиля ожидается в следующем году, в Новосибирске KIA продают два дилера — «Мегапарк» и «Сармат».









BMW X7









Одна из самых ожидаемых машин в автомобильном мире, впервые её показали вживую. BMW X7 со своей длиной в 5151 мм является самым огромным в модельному ряду марки, если не считать удлиненную версию седана BMW 7-series. И уж точно X7 крупнее своих конкурентов — Mercedes-Benz GLS и Range Rover. Автомобиль имеет самые большие фирменные ноздри, которые растянуты по высоте до невероятных размеров.









BMW X7 построен на новой платформе CLAR, все внедорожники оснащены полным приводом. С пневмоподвеской клиренс можно будет увеличивать на 8 сантиметров. Уже в базовой версии автомобиль имеет 3 ряда сидений и 7 мест. Именно поэтому в списке опций появился 5-зонный климат-контроль, новинка от баварских инженеров.











Салон внедорожника отделан богатыми материалами, натуральной кожей, металлами. Большой экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель. В оснащение входят адаптивные светодиодные или лазерные фары, панорамная крыша, адаптивная подвеска, дополнительные планшеты для пассажиров.









Цены на BMW X7 в России уже объявлены. Версия с 3-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. стоит от 5 830 000 рублей, с 400-сильным дизелем — от 7 490 000 рублей. Бензиновый вариант с 3-литровым турбомотором мощностью 340 л.с. стоит от 5 990 000 рублей. В Новосибирске презентация кроссовера запланирована на 30 марта 2019 года. Марку BMW в городе представляет дилер «ЭлитАвто Сибирь».





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