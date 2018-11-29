«Ребенок еще в люльке, а его уже в торговый центр везут»: инфекционист — о рисках заражения детей

В торговом центре лучше оставить малыша в детской зоне, а не таскать по магазинам





Убережет ли сильный иммунитет от осложнения после гриппа? Почему от туберкулеза в Европе не прививают, а у нас ставят прививки новорожденным? Связаны ли прививки от кори с аутизмом и почему не стоит водить детей по торговым центрам? Отвечает детский инфекционист Татьяна Калугина.







— Татьяна Викторовна, в начале ноября в Екатеринбурге от туберкулеза умер годовалый ребенок. Вы как инфекционист можете объяснить, каким образом это случилось в благополучной семье в таком раннем возрасте, когда в садик еще не ходят, контакт с окружающим миром минимальный?







— Даже когда вы просто заходите в подъезд, вы не можете исключить контакта с возбудителем. Прошел только что больной человек — микобактерия уже циркулирует в помещении. Противотуберкулезной прививки БЦЖ у ребенка не было, реакции Манту — тоже. Все медики, педиатры настаивают, что ребенок должен быть привит хотя бы от тех инфекций, которые дают такие тяжелые формы и могут закончиться трагически.







— Считается, что туберкулез годами развивается у людей...







— Все зависит от иммунной системы, от дозы возбудителя. Дети — группа риска по развитию генерализованных форм (когда инфекционный процесс распространяется по всему организму. — Прим. ред.), с поражением центральной нервной системы. Лечить туберкулез достаточно сложно. С годами возбудитель приобрел резистентность, устойчивость к препаратам… Вот вы спрашивали, откуда в благополучной семье у ребенка такая инфекция. Те же наши торговые центры — рассадник инфицирования. Я смотрю: ребенок еще в люльке, а его уже в торговый центр везут.







В некоторых странах прививки против туберкулеза отменили, но мы пока не можем себе такого позволить









— Вы против?







— Абсолютно. Не надо водить маленького ребенка по торговым центрам.







— Там же целая инфраструктура, рассчитанная на семейный отдых. Кафе, детские площадки...







— Возможно, если только ребенок будет находиться на детской площадке… Хотя бы не надо таскать его по магазинам. Хотя и на детской площадке, если ваш ребенок не привит, он попадает в группу риска.







— Противники прививок возразят вам, что в прогрессивной Европе БЦЖ вообще убрали из обязательных прививок.







— Да, наши родители хорошо владеют интернетом и сравнивают наш прививочный календарь и прививочные календари других стран. Действительно, в некоторых странах на сегодня прививка от туберкулеза не ставится. Но надо помнить, что страна стране рознь. Все зависит от того, насколько данная инфекция распространена на данной территории. Пока мы похвастаться, что свободны от туберкулеза, не можем. Это социально значимая инфекция.





Пока у нас высокий уровень заболеваемости туберкулезом, опасность инфицирования сохраняется. Отменить прививки мы не можем. Неслучайно эта прививка делается сразу при рождении ребенка, на третий-пятый день. Пока ребенок еще не вышел в свет. Далее мы в ежегодном режиме контролируем детей реакцией Манту. Если она становится положительной, то подключаются фтизиатры. Они оценивают, что это: поствакцинальная аллергия либо маркер заболевания. Следующая, повторная ревакцинация идет в 6–7 лет. Сейчас появился более качественный, информативный диаскен-тест. Но он проводится со школьного возраста.





— Некоторые рассуждают так: прививка все равно не спасает от болезни, того же туберкулеза. Иначе зачем каждый год ставить Манту, контролировать реакцию?







— Что происходит при прививке. Мы вводим антиген и ожидаем выработку антител. Это и называется поствакцинальным иммунитетом. Но, проводя вакцинацию, мы не знаем, как конкретный пациент ответит на данный антиген. У какой-то части привитых будет сильный иммунитет, достаточно продолжительный, и, даже встретившись с возбудителем, человек не заболеет. Вторая группа вакцинированных — с умеренным иммунитетом. Они могут инфицироваться. Но инфицирование и болезнь — вещи разные. Кто-то может прожить всю жизнь инфицированным, но не заболеть. И есть небольшой процент привитых, чей организм не ответил на эту вакцину в силу особенностей его иммунной системы. Конечно, этот контингент в зоне риска.







— Многие из тех родителей, кто отказывается от прививок, считают, что национальный прививочный календарь устарел. Мол, многие болезни уже побеждены, угрозы заражения нет.







— У нас на сегодня ликвидирована одна инфекция — натуральная оспа. В свое время обязательно прививали всех и у нас, и за рубежом, и в развитых странах, и в развивающихся. Это позволило ликвидировать оспу как заболевание. Такие же программы были приняты по кори и полиомиелиту. К 2010 году в России заболеваемость кори была сведена к нулю, мы почти готовы были заявить, что она у нас ликвидирована. Но в это время родители в Англии стали массово отказываться от прививок: с чего-то они вдруг решили, что корь вызывает аутизм. Это ни на чем не основанное утверждение. Я так могу привязать что угодно: я вышла на улицу, споткнулась и решила — вторник для меня черный день, во вторник я все время падаю. Или кто-то рассказывает: поставили прививку — на следующий день заболел.





Так, ребенок мог инфицироваться на прогулке, в гостях, в магазине. Конечно, на фоне вакцинального эффекта он может болеть тяжелее. Но прививка-то при чем?! То же самое с аутизмом. Если бы все было так просто и аутизм был связан с прививками, то и детей-аутистов не было бы. Аутизм в равной степени присутствует и у привитых, и у непривитых детей. Но родители решили, что прививка от кори вызывает аутизм и начали отказываться от прививок. И произошел резкий всплеск заболевания корью. Тут же корь перешла в Европу, оттуда — в Россию: Питер, Москву, Екатеринбург.







— То есть опасность не от мигрантов из Азии, а из благополучной Европы, где отказываются от прививок?







— Я бы не хотела это подчеркивать. Из Азии к нам попал несколько лет назад полиомиелит. Важно то, что сегодня выезд за рубеж стал массовым, как к соседям сходить: Эмираты, Таиланд, африканские страны. Поэтому нет гарантии, что, казалось бы, побежденную инфекцию нам снова не привезут извне.







— Медики сами признаются, что каждый год штаммы гриппа мутируют. Поэтому многие сомневаются в пользе прививки против гриппа. Смысл ее ставить, если все меняется?







— Грипп действительно неудобен тем, что очень быстро идут изменения его структуры. Поэтому выработать одну прививку, которая может защитить на несколько лет, нельзя. Как, например, от туберкулеза и коклюша. При гриппе так не бывает. Мы каждый год должны ревакцинироваться, это связано с изменчивостью вируса. Работает масса институтов, которые прогнозируют вероятные штаммы вируса. Каждый год вакцина пересматривается с учетом вероятного штамма вируса, который ожидается в виде вспышки в текущем году. То есть вакцина «Совигрипп» уже измененная, она отличается от прошлогодней.







Вакцина против гриппа каждый год новая, это связано с изменчивостью вируса





— В этом году какой вид гриппа прогнозируют?







— В этом году сохраняется H1N1 — свиной грипп, добавляются другие штаммы.







— Никто не будет спорить, что прививки ставят только здоровым. А после болезни сколько времени должно пройти с момента выздоровления?







— Конечно, человек должен быть абсолютно здоровым на момент вакцинации. Сегодня есть допущения, что если у ребенка есть минимальные катаральные явления (например, немного воспаленное горло. — Прим. ред.), то якобы это не является прямым противопоказанием от вакцинации. Но — возможно, меня не все врачи поддержат — я считаю, что прививать можно только абсолютно здорового ребенка. А после перенесенного заболевания желательно подождать четыре недели. Хотя сейчас все упростилось, считается, что две недели. Но если в тяжелой форме, то однозначно нужно ждать четыре недели.







— Почему тогда прививки от гриппа не ставят сразу после каникул, когда большинство здоровы, с крепким иммунитетом после лета, а ставят, когда они уже все чихают, кашляют, заражают друг друга?







— У вакцины есть определенные сроки, чтобы антитела выработались, и иммунитет должен сохраниться на определенный период. Если привьем в июне — августе, то иммунитет может закончиться в то время, когда начнется сезонный подъем ОРВИ или начнется эпидемия. Прививают в конце сентября — начале ноября. Это тот период, когда наиболее актуально поставить прививку, и она может защитить нас, когда ожидается подъем заболевания. То, что кашляют-чихают, — это проблема в том, что в садик водят больных детей. Родителям нужно выйти на работу, больного ребенка, накормив жаропонижающим, отправляют в садик. И когда он попадает в группу в 25–30 человек, начинается групповая вспышка, начинаются карантины по ОРВИ.







— Насчет прививок от гриппа могут еще возразить, что заболевание несмертельное, а иммунитет лучше укреплять прогулками, правильным режимом, хорошим питанием и витаминами.







— Ни чеснок, ни травки, ни витамины, ни спорт не смогут защитить от тяжелой формы. Только прививка. При тяжелых формах, когда вирус быстро размножается, появляются продукты распада. Антитела снимают вирусную нагрузку, они уже готовы к этому. Либо остаются клетки памяти, они нападают на этот вирус и начинают вырабатывать антитела. Тяжесть гасится. А чеснок и прочее эту функцию не выполняют. Если уверены в своем иммунитете — это ваш выбор. Но опять же ложка дегтя: ответ иммунной системы может быть слишком сильным, гиперреакция. В этом случае идет быстрый распад инфекционного агента, и этим убивается организм, потому что антител, которые могли бы осуществить функцию детоксикации, нет. Это называется самоубийственными механизмами защиты. Организм все свои ресурсы бросает на убийство вируса и оказывает медвежью услугу, в результате массивный распад микроорганизмов приводит к тому, что появляющиеся токсины отравляют организм, справиться с этим у иммунной системы сил не хватает. Токсины поражают органы и сосуды.







— В этом году в Екатеринбурге не было импортных вакцин, многие опасаются ставить себе и детям отечественную вакцину «Совигрипп», считая, что она вызывает больше осложнений.





— Вакцина достойная, достаточно иммуногенная, то есть с минимумом поствакцинальных реакций. Импортные вакцины могут быть в частных медицинских центрах, можно поинтересоваться.





— Кстати, некоторые считают, что нет ничего страшного в том, что ребенок трех-четырех лет часто болеет. Так, мол, иммунитет укрепляется.







— С одной стороны, не надо ребенка искусственно ограждать от внешнего мира, создавать тепличные условия. Никуда не ходить, все кругом бесконечно дезинфицировать. У ребенка должна идти иммунизация, он должен контактировать с микрофлорой, приобретая естественный иммунитет. И ребенок таким образом создает защиту. Но если ребенок болеет каждую неделю, каждый месяц — это отрицательно влияет на его иммунную систему и может привести к хронической патологии. Ничего хорошего в этом нет. Да, кто-то рассказывает: ничего страшного, пошел в садик и до четырех лет болел, потом все стало нормально. Да, у кого-то проходит, а кто-то уходит в хронические заболевания.







— А что делать? Из садика забирать?







— Искать причину частых респираторных заболеваний. Или плохие условия в детском саду, или особенности иммунной системы. Надо установить причину. Есть критерий: для трех лет нормой считается переболеть до шести раз в год. Имеется в виду ОРВИ, если бронхит, а тем более обструктивный бронхит, — это уже совсем другая ситуация, это опасность бронхиальной астмы.







— А в шесть лет сколько норма?







— В шесть можно до четырех раз в год. И то эти критерии пересматриваются, зарубежные специалисты допускают больше: и 8, и 10. Может, в ближайшем времени и у нас подходы изменятся. Но мое личное мнение — так быть не должно. Это ненормально. Иммунитет лучше укреплять с помощью прогулок, питания, режима и вакцинации.