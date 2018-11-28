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Руины в цвету

Вместо завода на площади Калинина построят высотки — земля обошлась ГК «Расцветай» в 1,3 миллиарда

Сейчас на территории для будущего жилья стоят старые заводские корпуса и склады: у многих выбиты окна, а у некоторых обрушилась даже крыша
Сейчас на территории для будущего жилья стоят старые заводские корпуса и склады: у многих выбиты окна, а у некоторых обрушилась даже крыша

Корпорация «Ростех» попрощалась почти с 8,8 га земли возле площади Калинина: в ноябре состоялись торги по продаже крупного имущественного комплекса Новосибирского приборостроительного завода. Продать его пытались почти год, но долгое время покупателей не находилось — за территорию просили почти миллиард. Новым владельцем угла между Красным проспектом и Дачной стала новосибирская группа компаний «Расцветай». Что построят на месте заводских корпусов и кому это нужно — выяснила корреспондент НГС.


Под общим адресом Красный проспект, 167 находятся больше 30 зданий и сооружений. О том, что их планируют продать, стало известно весной прошлого года. Сделать это «дочка» «Ростеха», компания «РТ-Стройтех», пыталась почти год, но каждый раз аукционы признавали недействительными: желающих завладеть привлекательным участком за 966,5 миллиона рублей не было (хотя корпорация была готова избавиться от непрофильного актива и за 870 миллионов). Но 15 ноября торги всё же состоялись, и новым владельцем промплощадки стала компания «Сибсервис», предложившая за неё более 1,31 миллиарда рублей.


27 ноября стало известно, что компания-победитель связана с ГК «Расцветай». В группе подтвердили эту информацию и то, что именно она займётся последующим развитием территории.


Впрочем, никаких подробностей о проекте в «Расцветай» пока сообщить не могут — проект находится в разработке. По информации аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, «Расцветай» начнёт с двух домов, но планирует построить не меньше 7. Дополнят комплекс административное здание, а также школа и детский сад — около 3 га для них на этой территории мэрия Новосибирска уже зарезервировала в феврале этого года.


В компании информацию не подтвердили, хотя и опровергать не стали.


— Это будет масштабный проект с элементами бизнес-класса. Не малоэтажка, это логично, но сколько этажей, сколько домов… Информация закрытая, мы не можем это сказать, — сообщили корреспонденту НГС в ГК «Расцветай».


Территория, ранее принадлежавшая приборостроительному заводу, по местоположению подходит именно для жилья повышенной комфортности, согласился директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков. Управляющий компанией «Выставка новостроек» Григорий Якобсон, в свою очередь, заметил, что строить (или как минимум заявлять) такое жильё в Заельцовском районе — тренд последних лет.


Сперва редевелопментом территории совхоза «Цветы Сибири» занялась ИСК «Русь», начав строить на его месте квартал бизнес-класса «Переулок Бульварный». Осенью прошлого года жилой комплекс повышенной комфортности на месте корпуса завода НЭВЗ начал строить новосибирский девелопер Владислав Крючков.


Пока территория завода пустовала и зарастала кустами, вокруг уже начали строить дома: первый, угловую свечку «Эталон», сдали в прошлом году
Пока территория завода пустовала и зарастала кустами, вокруг уже начали строить дома: первый, угловую свечку «Эталон», сдали в прошлом году

Впрочем, и «угол» между Красным проспектом и Дачной, куда и зажата теперь уже бывшая промзона, начали развивать несколько лет назад, и в прошлом году успели сдать первый дом с претензией на бизнес-класс. Сейчас в непосредственном соседстве с будущей стройкой готовится к сдаче новостройка компании «ПромТех» на Красном проспекте, 163/6 и начинается строительство жилого дома на Дачной, 42а от компании «Новосибирский квартал». По информации Сергея Николаева, жильё заменит и пустующий автоцентр на Дачной, 42.


Цены в «углу» стартуют с 2,65 миллиона рублей за студию площадью 26 квадратов в доме «ПромТеха» до почти 20 миллионов рублей за пентхаус в уже сданном «Эталоне» (впрочем, здесь квартиры продают минимум за 5 миллионов). Предложений в новом доме «Новосибирского квартала» ни на сайте застройщика, ни в базе объявлений N1.RU пока нет.


Оптимальным для этого места Максим Марков считает проект общей площадью до 95 тысяч кв. м — с некоторой «разряженностью» застройки и обеспеченностью квартир парковками в соотношении один к одному.


— Мы этот участок считали для одного потенциального покупателя, у нас получалось, что мы легко продавали [квартиры] при цене 95 тысяч рублей за кв. м, — поделился эксперт. — Потенциал у этого участка очень высокий. Вопрос в «Расцветай», смогут ли они. Всё, что пока делает компания — это максимально предельно использует в нормативах земельные участки. <…> По опыту, который нам показала группа «Расцветай», плотненько там всё будет.


Группа «Расцветай» известна в Новосибирске несколькими проектами: они, например, построили и сдали «Дом на Золотой ниве», строят «Дом на Берёзовой роще», «Дом на Лежена» и два проекта под новым брендом — «Расцветай на Гоголя» и «Расцветай на Маркса».


Марков признал, что в новой локации застройщика востребованным будет любое жильё: проблем с продажами там не будет, даже если «Расцветай» построит несколько «свечек» с однокомнатными студиями.


— [Это] Красный проспект, тут можно народ собрать. Но качество жизни тогда не поменяется, а для города хочется уже, чтобы появлялись достойные жилые комплексы. У нас и так [обеспеченность жильём] человека на 6 «квадратов больше», чем в Москве. Уже как-то и к московской архитектуре надо подходить, — заметил представитель «ЁЛКИ девелопмент».


Григорию Якобсону идея строить «что-то элитарное» в Зальцовском районе вообще кажется сомнительной.


— Не смешно ли? Особенно если учесть, что это промзона, — прокомментировал он.


При этом он признал, что пока спрос на хорошее жильё в Новосибирске сохраняется, но максимум на полтора-два года: по его мнению, к этому времени настроение покупателей, вероятнее всего, изменится, и они вернутся на рынок загородного жилья. Реализовать масштабный проект на месте корпусов НПЗ группа «Расцветай» за это время вряд ли успеет, предположил Якобсон.


Продажу территории завода и строительство на ней жилья эксперты признают логичной: в ситуации нехватки свободных площадей для развития промзоны подходят как нельзя лучше. Многие из них уже либо уже изменили назначение, либо находятся в процессе: на месте молокозавода в тихом центре и трамвайного депо у парка «Берёзовая роща» уже построены новые жилые комплексы, активно строится жильё на бывшей территории жиркомбината, готовится к развитию, по информации экспертов, территория «Альбумина».


— Если заводы будут выноситься, с одной стороны, будет расти нагрузка на территории города, в том числе на сети, а с другой, если их реально будут выносить, и они реально начнут работать, это снизит миграцию, — говорит Сергей Николаев. — Если в незастроенные районы на окраины будут выноситься заводы, где земля более дешёвая, это будет дополнительным толчком к развитию этих территорий.


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